Trump levanta el veto al diésel ruso y pide un “nuevo presidente” para Ucrania

Donald Trump no felicitó a Vladímir Putin por su 74 cumpleaños, pero le hizo el mejor de los regalos: levantar las sanciones contra las exportaciones de combustible ruso.

Moscú/Washington/El presidente de EE UU, Donald Trump, arremetió este sábado contra su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, por los bombardeos de Kiev sobre refinerías de diésel rusas y consideró que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”. Las declaraciones, hechas a los medios en el exterior de la Casa Blanca, se producen horas después de que Trump anunciara que autorizará hasta abril las operaciones rusas con diésel para controlar la subida global de precios.

“Le dijimos ‘puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías’, porque ese es un problema mundial que él está causando. Y quiere crear problemas para el mundo, problemas para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, con el combustible diésel, porque Rusia suministra una gran parte del combustible diésel en todo el mundo”, argumentó Trump antes de partir a Tennessee, donde ofrecerá un mitin para las legislativas.

El republicano afirmó que Zelenski no ha querido llegar a acuerdos para cerrar la guerra, un conflicto que, a su juicio, “comenzó debido a la incompetencia”. “Nunca debió haber empezado. No habrían perdido ya el 30% de su país”, dijo. Y añadió: “Sugiero que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace”.

El pacto con el presidente ruso, Vladímir Putin, permitirá a Rusia exportar millones de toneladas de diésel a los mercados estadounidense e internacionales pese a las sanciones de Washington sobre el sector energético ruso, vigentes desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022. Zelenski lo criticó el viernes y lo calificó de “injusto”, “impropio de un aliado” y “un regalo” para Putin.

“Sugiero que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace”

Le secundaron la Unión Europea y numerosos congresistas estadounidenses, republicanos y demócratas, que habían apoyado el último paquete de sanciones contra Moscú. Días antes, el mandatario ucraniano ya había denunciado la hipocresía de EE UU por hacer negocios con Rusia mientras lamentaba “el punto muerto” de las negociaciones de paz, y todo ocurre tras la muerte de más de 100 civiles ucranianos en la última semana, según la ONU.

Desde Moscú, el emisario ruso para la cooperación económica con EE UU, Kiril Dmítriev, celebró el llamamiento de Trump a cambiar al presidente ucraniano. “El presidente Trump se suma a quienes creen que Ucrania necesita un liderazgo realmente centrado en la paz, y no en el belicismo de Zelenski”, escribió en X, y señaló que “la diplomacia del diésel dejó al descubierto a Zelenski”.

Trump no felicitó a Putin por su 74 cumpleaños, el pasado 7 de octubre, pero le hizo el mejor de los regalos

Trump no felicitó a Putin por su 74 cumpleaños, el pasado 7 de octubre, pero le hizo el mejor de los regalos. El líder del Kremlin se lo había dicho en varias ocasiones: una tregua energética entre Rusia y Ucrania no solucionaría los problemas del mercado internacional; solo lo haría la reanudación del bombeo del petróleo y los productos petrolíferos rusos. Consciente de que un acuerdo con Irán parece ahora imposible, Trump optó esta semana por levantar las restricciones al combustible ruso.

La noticia llega en el mejor momento para Putin, que quiere aprobar a toda costa un presupuesto de guerra para el próximo trienio con un gasto en defensa de 600.000 millones de dólares. Los ingresos de Rusia por la exportación de hidrocarburos han caído este año un 17% pese al alza de los precios del crudo, y el Gobierno ha tenido que subir impuestos y tomar otras medidas impopulares de austeridad para equilibrar las cuentas. La economía está estancada y el déficit público ya representa el 2,2% del PIB. Según las previsiones, alcanzará el 3% a finales de año, el doble de lo previsto.

Los expertos rusos son conscientes de que la decisión de Trump es coyuntural –afronta elecciones legislativas el 3 de noviembre–, pero consideran que confirma que “no existe ningún aislamiento de Rusia”, sino solo un bloqueo occidental. Trump “ha tenido que recurrir a medidas desesperadas para mejorar sus índices de popularidad y evitar una derrota. Nosotros, por nuestra parte, lo aprovechamos y presionamos a Trump y su Administración en el marco del proceso de paz”, admitió el politólogo Malek Dudakov a medios locales.

Por eso Rusia tiene ahora menos motivos que nunca para negociar un alto el fuego, al menos mientras dure el acuerdo, hasta abril de 2027. En su conversación telefónica del viernes, Putin aseguró que pensará “cuándo” se pueden reanudar las negociaciones tripartitas, estancadas desde febrero.

Trump “ha tenido que recurrir a medidas desesperadas para mejorar sus índices de popularidad y evitar una derrota"

“Trump y Zelenski nunca congeniaron”, comentó el especialista en relaciones internacionales Fiódor Lukiánov. El motivo, según el texto original, es la negativa de Zelenski a cooperar con Trump para llevar ante los tribunales a Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, por sus negocios en Ucrania.

Según Axios, Trump intentó convencer hasta en seis ocasiones a Zelenski de que suspendiera los ataques contra las refinerías rusas, pero este pidió a cambio que Moscú cesara los bombardeos contra su infraestructura energética. Es decir, reclamó una tregua energética, mientras que Washington exigía concesiones unilaterales inaceptables para Kiev. Para Trump, los ataques ucranianos y rusos no son equiparables, ya que los primeros “también dañan a Estados Unidos”.

Lukiánov pronostica que “Ucrania hará todo lo posible para torpedear el acuerdo”. Por de pronto, el viernes los ucranianos atacaron una refinería en la región siberiana de Omsk –a unos 3.000 kilómetros de la frontera– y el sábado una terminal petrolera en la región sureña de Rostov. Desde junio, los drones ucranianos han golpeado una treintena de refinerías rusas, algunas de las cuales han tenido que suspender sus operaciones, lo que ha reducido la capacidad de procesamiento del país a los niveles de hace veinte años.

El experto Alexéi Mujin advierte de que “ahora EE UU está interesado en el cese de los ataques contra las refinerías rusas, pero después del 3 de noviembre ya no lo estará. Rusia no tiene que orientarse por lo que le interesa a EE UU o Ucrania. Hay que lograr que el ejército ucraniano no pueda dedicarse a actividades terroristas en territorio de la Federación Rusa”.

Los ucranianos, en cambio, tienen otros planes, según Financial Times. “Incendiaremos sus refinerías”, dijo al diario un alto funcionario ucraniano. Fuentes oficiales le dijeron lo mismo a RBK-Ucrania: “Ucrania continuará los ataques contra las refinerías mientras no haya una tregua energética”.