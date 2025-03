Trump ordena desmantelar siete agencias públicas, entre ellas la de Voz de América

El presidente ordenó a los directores de las agencias eliminar todas las funciones que no estén legalmente establecidas.

El grupo Martí, que gestiona la Oficina de Transmisiones a Cuba no está incluido dentro de los medios afectados

La Habana/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva que busca desmantelar siete agencias federales, entre ellas la que supervisa la matriz del medio de comunicación financiado por el Gobierno estadounidense, Voz de América, y otros medios de comunicación financiados por EE UU en todo el mundo. La Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB) que gestiona el grupo Martí, con su radio, televisión y una web de noticias sobre la Isla, no está incluida en la lista de medios.

Además de Voz de América, la Agencia para los medios globales financia Radio Europa Libre/Radio Libertad y Radio Libre Asia. La organización tiene un presupuesto aproximado de 270 millones de dólares, cuenta con más de 2.000 empleados, emite en 49 idiomas y tiene una audiencia semanal estimada de más de 361 millones de personas, de acuerdo con The New York Times. No obstante, Trump ha sido muy crítico con esta agencia desde su primer mandato (2017-2021).

Las otras agencias a las que Trump aludió el viernes son: el Servicio Federal de Mediación y Conciliación, que se centra en prevenir y resolver conflictos laborales; el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson; el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas; el Consejo Interinstitucional de EE UU para las Personas sin Hogar; el Fondo de Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario; y la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias.

Además de Voz de América, la Agencia para los medios globales financia Radio Europa Libre/Radio Libertad y Radio Libre Asia

En la orden ejecutiva, el presidente ordenó a los directores de las agencias eliminar todas las funciones que no estén legalmente establecidas y reducir "el desempeño de sus funciones estatutarias y el personal asociado al mínimo requerido por la ley". "Esta orden continúa la reducción de los elementos de la burocracia federal que el presidente ha determinado que son innecesarios", anota la orden, publicada el viernes.

El magnate Elon Musk, jefe del Departamento de Eficiencia de EE UU y Richard Grenell, el enviado del mandatario para misiones especiales, insitieron a inicios del pasado febrero en la necesidad de cerrar medios de comunicación financiados por Washington. "Hay que cerrar", dijo entonces el empresario en respuesta a una publicación de Grenell que aseguraba que esas agencias gastan el "dinero de los contribuyentes estadounidenses". "Son medios de comunicación estatales. Estos medios están llenos de activistas de extrema izquierda. He trabajado con estos periodistas durante décadas. Son una reliquia del pasado. No necesitamos medios de comunicación pagados por el Gobierno", alegaba Grenell anunciando que "ya es hora de cerrarlos".

Según Musk, a estos medios "ya nadie los escucha" y están conformados por "gente radical de izquierdas que habla sola mientras quema mil millones de dólares al año de dinero de los contribuyentes estadounidenses".

"Europa es libre ya", agregó el empresario haciendo referencia a Radio Free Europe, fundada en 1950, cuya función principal era transmitir noticias a los países de Europa del Este, Asia y Medio Oriente para contrarrestar la propaganda soviética durante la Guerra Fría. Un papel similar jugó Voz de América, que sigue siendo la emisora internacional más grande financiada por el Gobierno. Enfocada al público extranjero, el medio tiene presencia digital, televisiva y de radio en más de 40 idiomas por todo el mundo.

Enfocada al público extranjero, el medio tiene presencia digital, televisiva y de radio en más de 40 idiomas por todo el mundo

Para el dueño de X, esas emisoras forman parte de lo que considera legacy media, medios tradicionales que en su opinión han sido desplazados por las redes sociales y que se dedican a la manipulación mediática.

Nada más comenzar su mandato, Trump suspendió la cooperación a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) con organizaciones no gubernamentales que patrocinaba, en mayor o menor medida, en todo el mundo. En el caso cubano, de acuerdo al informe realizado por Musk por petición del mandatario, el gasto para "reconstruir el ecosistema de medios cubanos" fue de un millón y medio de dólares el año pasado, aunque circula otro dato en torno a dos millones y medio. Es una parte minúscula del presupuesto total de Usaid, de unos 60.000 millones de dólares anuales, pero sustancial para el trabajo de varios medios independientes.