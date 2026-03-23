Trump pospone cinco días sus ataques a la infraestructura energética de Irán

Imagen de una refinería de petróleo en la costa este de Arabia Saudí, cerca de la ciudad de Dhahran en el Golfo Pérsico.

Teherán amenaza con minar “todo el golfo Pérsico” si sus islas son atacadas por EE UU y el enviado chino alerta de "consecuencias insoportables para todos" si se bloquea Ormuz

Madrid/El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EE UU e Irán –que Teherán niega– para la resolución de las hostilidades.

El líder republicano señaló en su red, Truth Social, que los dos países han mantenido en los últimos dos días "conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total" de sus hostilidades en Oriente Medio.

Basándose en el carácter y el tono de ese diálogo "profundo, detallado y constructivo", que dijo que continuará a lo largo de la semana, apuntó que ha ordenado al Departamento de Guerra dicha paralización de los ataques a la infraestructura energética iraní.

Su orden se mantendrá dependiendo "del éxito de las reuniones y discusiones en curso", recalcó el presidente. El brent ha caído un 13% desde la publicación del mensaje de Trump.

Irán, que ha rechazado la existencia de negociación alguna, amenazó este lunes con minar todas las vías de acceso y rutas de comunicación del golfo Pérsico si sus islas son atacadas por Estados Unidos, país que apuntó ayer que está sobre la mesa la invasión de la isla de Jarg, donde está el principal centro petrolero de Irán.

Irán, que ha rechazado la existencia de negociación alguna, amenazó este lunes con minar todas las vías de acceso y rutas de comunicación del golfo Pérsico

“Cualquier intento del enemigo de atacar las costas o islas iraníes provocará, de forma natural y conforme a la práctica militar habitual, el minado de todas las vías de acceso y rutas de comunicación en el golfo Pérsico y sus costas con distintos tipos de minas navales, incluidas minas flotantes desplegables desde la costa”, advirtió el Consejo de Defensa iraní.

El órgano aseguró que si se llegase a ese extremo “todo el golfo Pérsico pasaría durante largos periodos a una situación similar a la del estrecho de Ormuz, es decir todo el golfo quedaría prácticamente bloqueado”.

Y en esas circunstancias el paso por el estrecho de Ormuz para “países no hostiles” será coordinado por Irán. Agregó que toda la responsabilidad sería del “agresor”, en referencia a Estados Unidos.

La advertencia se produjo después de que ayer el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declarase que todas las opciones, incluyendo el envío de tropas para asegurar la isla de Jarg –que alberga la mayor terminal de exportación de crudo de la república islámica–, están sobre la mesa.

Por su parte, el enviado especial chino para Oriente Medio, Zhai Jun, advirtió este lunes de que si se produce un "cierre continuado" del estrecho de Ormuz, las consecuencias serán "insoportables para todas las partes".

El diplomático, que acaba de concluir una gira por Oriente Medio que lo llevó a países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Baréin, indicó en un encuentro con la prensa en Pekín que "todas las partes creen que el Estrecho es vital para la seguridad energética mundial y la estabilidad de las cadenas de suministro".

Zhai declaró que la seguridad y la estabilidad de la región del Estrecho son "responsabilidad compartida de la comunidad internacional" y van en el "interés común" de todas las partes.

El funcionario chino aseveró que durante su visita a la región "todas las partes expresaron su preocupación" por esta vía marítima, por lo que pidió "poner fin a las acciones militares de inmediato".

"La seguridad del estrecho de Ormuz y de otras líneas marítimas comerciales no debe amenazarse", exhortó Zhai.

"La seguridad del estrecho de Ormuz y de otras líneas marítimas comerciales no debe amenazarse", exhortó Zhai

"Para evitar una mayor escalada, mantenemos comunicación con todas las partes respecto a la situación del estrecho y esperamos que la situación se aclare, ya que solo la desescalada y el alto el fuego pueden resolver el problema fundamental", indicó el diplomático.

Zhai recalcó este lunes que no deben atacarse "bajo ninguna circunstancia" las instalaciones energéticas de toda la región afectada por la guerra ni cruzar la "línea roja" que protege a los civiles, tras la amenaza de EE UU de atacar las centrales eléctricas iraníes y de Teherán de responder a ello.

El Gobierno chino aseguró la semana pasada que Zhai pidió a sus interlocutores durante su viaje por la región "detener de inmediato las operaciones militares y evitar que la situación se deteriore hasta alcanzar un estado incontrolable".

Zhai "mantuvo intercambios en profundidad sobre la situación regional" con representantes de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Catar, Egipto, el Consejo de Cooperación del Golfo y de la Liga Árabe, según las autoridades chinas.

El conflicto enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel desde finales de febrero, cuando ambos países lanzaron ataques contra territorio iraní, a los que Teherán respondió con ofensivas contra varios países del Golfo y posiciones vinculadas a Washington en la región.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, aunque también ha pedido "respetar la soberanía" de los países del Golfo, ante una escalada que ha empezado a trasladarse al mercado interno chino, con subidas recientes en los precios de los combustibles.

El gigante asiático ha instado repetidamente a proteger las vías marítimas, ante la coyuntura de que el 45% del petróleo que importa pasa por el estrecho de Ormuz.