Trump se queja de que los tribunales no quieren permitirle sacar a los "criminales" del país

Washington/El presidente estadounidense, Donald Trump, cargó este lunes contra los tribunales de su país que no quieren permitirle "sacar a los criminales fuera" de EE UU, lo que considera el "trabajo" para el que fue electo, al frenar con distintos recursos sus órdenes de expulsión de presuntos delincuentes.

"Tengo un inmenso respeto por el Tribunal Supremo, pero aparentemente no quiere que devuelva a los criminales violentos a Venezuela, o al país que sea. ¡Gente que vino aquí ilegalmente!", escribe Trump en Truth Social, equiparando a su manera la ilegalidad migratoria con la delincuencia.

Con su publicación, Trump se refiere al fallo del fin de semana del Tribunal Supremo, que le prohibió deportar a inmigrantes valiéndose de la Ley de enemigos extranjeros de 1798 y que de ese modo paralizó la expulsión de un grupo de 50 venezolanos desde un centro de detención de Texas.

"No podemos garantizar un juicio a cada uno, porque hacerlo nos llevaría 200 años, sin exagerar"

Advierte Trump en tono catastrofista: "Si no sacamos a estos criminales de nuestro país, ya no vamos a tener un país", y continúa criticando contra la avalancha de recursos interpuestos en distintos tribunales contra sus órdenes de expulsión: "No podemos garantizar un juicio a cada uno, porque hacerlo nos llevaría 200 años, sin exagerar".

Esta situación se produce porque "los tribunales están intimidados por la izquierda radical que juega a dárselas de árbitro", añade el presidente.

Este mensaje es el último episodio de un enfrentamiento cada vez más frecuente del presidente con el sistema judicial del país, manifestado además en su negativa a obedecer la orden de otro tribunal de que permita el regreso del salvadoreño Kilmar Ábrego, expulsado ilegalmente de EE UU en una decisión que la propia Administración Trump ha reconocido fue "errónea".