Trump quería en Irán una transición como la venezolana, pero los candidatos "están todos muertos"

Hasta el momento, la Media Luna Roja cuenta 555 muertos en el país persa. Hay 31 víctimas mortales en Beirut, 10 israelíes y tres estadounidenses

Madrid/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo en una entrevista con ABC News que se ha quedado sin apenas candidatos para una transición a la venezolana tras acabar con ellos en los ataques. "No va a poder ser nadie de los que pensábamos porque están todos muertos. Hasta el puesto segundo y tercero están muertos", confesó.

Horas antes, el mandatario había dicho que el modelo era el "escenario perfecto" para Irán. "Lo que hicimos en Venezuela, creo, es el escenario perfecto", aseguró Trump en una entrevista telefónica con The New York Times.

Preguntado por el modelo de transición que se realizaría en Irán, después de que el operativo conjunto de EE UU e Israel acabara con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, el mandatario destacó lo que consideraba éxitos de la operación en Venezuela y sugirió su intención de replicar algunos aspectos.

El NYT apuntó que los asesores de Trump le habrían alertado de las diferencias culturales e históricas entre ambos países que imposibilitan replicar la estrategia. Aun así, el republicano insistió en la idea de utilizar el modelo de Caracas para Teherán en la que solo derrocando al líder consiguió más cooperación con su país. "Todos conservaron sus puestos, excepto dos personas", dijo.

El mandatario afirmó que contaba con "tres muy buenas opciones" para liderar Irán aunque prefirió guardarse los nombres. "No los revelaré ahora. Primero terminemos el trabajo"

Trump confió en que las fuerzas de élite de Irán, incluida la Guardia Revolucionaria, entreguen las armas a la población iraní, de quien aseguró que depende de la decisión de derrocar al Gobierno, algo que se diferenciaría del modelo de Venezuela. "Llevan años hablando de ello, así que ahora, obviamente, tendrán la oportunidad", comentó.

El mandatario lamentó la muerte de los tres militares estadounidenses e insistió en que se pueden producir más, pero no se mostró débil y aseguró que el Pentágono tiene fuerzas para extender el operativo "si fuera necesario".

"No será difícil", dijo. "Tenemos una enorme cantidad de municiones. Como saben, tenemos municiones almacenadas en diferentes países de todo el mundo".

Trump celebró haber "destruido una gran parte" de la Armada iraní y aseguró que tanto EE UU como Israel lo han hecho "muy bien": "Diría que vamos bastante adelantados con respecto al calendario previsto".

Poco después, confesaba que se ha quedado casi sin opciones. Según informó la televisión estatal Press TV, en los bombardeos del sábado murieron e comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh.

Sobrevivieron el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y Alí Larijani, jefe de Seguridad y nuevo hombre fuerte del régimen de los ayatolás.

Este último, precisamente, ha negado que la disposición a hablar con EE UU continúe a estas alturas. "No negociaremos con Estados Unidos", afirmó Larijani en un escueto mensaje publicado en su cuenta de X.

El mensaje responde a una publicación de Al Jazeera, también en X, en la que reporta una información del Wall Street Journal alrededor de una supuesta iniciativa de Larijani para retomar las conversaciones con Washington.

Esta publicación llega después de que el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, asegurara que su homólogo iraní, Abás Araqchí, le había hecho saber la disposición de Teherán a "cualquier esfuerzo serio que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad", según la agencia omaní ONA.

Larijani también escribió en X que "la nación iraní se está defendiendo" dado que "el Ejército de Irán no inició la invasión".

"Trump ha hundido la región en el caos con sus falsas esperanzas (…) Con sus acciones delirantes, ha transformado su eslogan 'América primero' en 'Israel primero' y ha sacrificado soldados americanos para las ansias de poder de Israel", agregó Larijani.

Irán sigue recibiendo bombardeos de Israel, al que ha atacado, a su vez, así como países aliados de Estados Unidos en la región y que albergan sus bases militares, como Kuwait, Arabia Saudita, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) este domingo, las fuerzas estadounidenses consiguieron golpear más de un millar de objetivos iraníes en las primeras horas de la operación ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la madrugada de este sábado.

La operación Furia Épica, nombre con el que el Pentágono bautizó al operativo conjunto con Israel, busca "desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, dando prioridad a los lugares que suponen una amenaza inminente", según el comando.

Los ataques se concentraron en centros de mando y cuarteles generales, así como bases de misiles y equipamiento de la Armada iraní, aunque Teherán ha denunciado ataques contra civiles, entre ellos en una escuela.

Para esta ofensiva, las fuerzas estadounidenses emplearon una combinación de misiles de crucero lanzados desde buques y aviones de combate, además de drones armados y "capacidades especiales" clasificadas que el Centcom no detalló públicamente.

La Media Luna Roja iraní ha elevado este lunes el número de muertos en Irán hasta los 555, en dos días y medio de guerra. "Tras los ataques sionista-estadounidenses contra distintos puntos del país y según los informes de campo hasta el momento 131 ciudades se han visto afectadas y, lamentablemente, 555 de nuestros compatriotas han muerto en estos ataques", informó el organismo.

Entre las últimas víctimas mortales se encuentran 20 personas que murieron de madrugada en un ataque en la plaza Nilufar, que destruyó varias viviendas, informó la agencia Mehr.

Los medios iraníes no informaron de posibles objetivos en esa zona, pero hay una comisaria de Policía allí.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud iraní elevó a 180 el número de muertos en el ataque en la escuela de Minab, en el sur del país, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa que comenzó el sábado. Hasta esta madrugada, el NYT –que verificó con videos la situación– contaba 115.

Desde entonces, se han sucedido los bombardeos, en especial, contra Teherán, que ayer vivió una dura jornada con ataques contra la televisión estatal iraní, la propia Media Luna Roja o el Hospital Gandhi, según informaron las autoridades.

Además, en Beirut, al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano, en respuesta a un ataque del grupo chií libanés Hezbolá en medio del conflicto con su aliado Irán. En Israel, no se han reportado nuevas víctimas mortales, más allá de las 10 personas fallecidas entre el sábado y el domingo.

El grupo chiíta Hezbolá lanzó varios proyectiles contra instalaciones militares en el norte de Israel. Israel respondió lanzando una intensa oleada de bombardeos contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye.

El Ejército israelí ha llamado a filas a cerca de 100.000 reservistas, que se suman a soldados regulares, a fin de defender las fronteras con Siria y el Líbano, pero también su control sobre los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, señaló este lunes al jefe del grupo chií Hezbolá, Naim Qassem, como un "objetivo" e insistió en que la milicia libanesa "pagará un alto precio" por sus ataques.

Desde Jerusalén, el Ejército israelí aseguró este lunes haber bombardeado varios cuarteles subterráneos del régimen iraní en Teherán y ha advertido que la guerra durará el tiempo que sea necesario .

Por otra parte, un dron cayó en una base del Reino Unido en Chipre, según confirmó el presidente de la Isla, Nikos Jristodoulides, que confirmó este lunes que era un dron Shahed, de producción iraní, y que impactó poco después de la pasada medianoche (local) en las base militar británica en Akrotiri, situada en el suroeste de la isla, causando daños materiales menores.

Medios iraníes informaron también este lunes del derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y que cayó en Kuwait, mientras que ese país anunció que varias aeronaves estadounidenses se habían estrellado este lunes, pero que sus tripulantes sobrevivieron, sin mencionar un posible derribo.

En Viena, el director general del OIEA, Rafael Grossi, aseguró que por ahora no se han producido ataques de Israel o EEUU contra instalaciones nucleares en Irán, ni se han detectado aumentos de la radiación por encima de lo normal en los países limítrofes. Pero el embajador de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Ali Reza Najafi, aseguró que Israel y EEUU han atacado de nuevo la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, en el centro de Irán.

La preocupación ahora es importante también por lo que respecta al precio del crudo. En el caso del Brent, el de referencia en Europa, se ha disparado un 9,88%, hasta los 80,02 dólares, un nivel en el que no cotizaba desde finales de junio. El precio del gas también se dispara este lunes un 26,87%, hasta los 39,96 dólares.

La refinería del gigante petrolero saudí Aramco en la ciudad portuaria de Ras Tanura, una de las mayores del país árabe, recibió el impacto de los restos de dos drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas saudíes, lo que generó "un pequeño fuego" en las instalaciones y el cierre de algunas "unidades" como medida de precaución.

Además, las navieras empiezan a tomar precauciones: la empresa japonesa de transporte ONE (Ocean Network Express), con sede en Singapur, suspendió este lunes temporalmente su actividad "hacia y desde" el Golfo Pérsico, mientras que la naviera estatal china Cosco Shipping anunció que está reorganizando la navegación de sus buques en el golfo Pérsico, aunque no ha comunicado una suspensión formal de operaciones. Se suman a otras navieras como Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC) que anucniaron el domingo la suspensión temporal de la circulación por el estrecho de Ormuz.

El grupo Lufthansa suspende sus vuelos a Oriente Medio hasta el 8 de marzo, uniéndose a decenas de aerolíneas de todo el mundo que ya han anunciado medidas similares, que han dejado en tierra a cientos de personas.