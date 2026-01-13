Trump recibirá a Machado el jueves en Washington en medio de presiones para reconocer su liderazgo

Madrid / Caracas/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, el próximo jueves en la Casa Blanca, según confirmó a EFE un funcionario de la Administración estadounidense.

El encuentro tiene lugar en medio de las presiones al presidente por parte de los republicanos y de la alcaldesa de Miami Dade, la demócrata Daniella Levine Cava, para forzar el reconocimiento de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado como gobernantes legítimos de Venezuela.

De acuerdo con una información publicada por el diario español ABC, un grupo de senadores republicanos presentó este lunes una resolución que busca que el Congreso elogie la operación militar en Venezuela y promueve el reconocimiento formal a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado como figuras legítimas de la transición política en Caracas.

La iniciativa fue promovida por el senador Rick Scott, de la Florida, y cuenta con el respaldo de una parte significativa del ala dura del Partido Republicano.

La iniciativa fue promovida por el senador Rick Scott, de la Florida, y cuenta con el respaldo de una parte significativa del ala dura del Partido Republicano

Entre los firmantes figuran destacados legisladores como Ted Budd, Tom Cotton, Marsha Blackburn, Tommy Tuberville, Cynthia Lummis, Eric Schmitt, Katie Britt, Mike Rounds, Kevin Cramer y John Curtis, entre otros. El bloque confía en que su mayoría parlamentaria permitirá una pronta aprobación de la resolución, que no es vinculante.

Además, la alcaldesa del condado de Miami-Dade pidió en una carta a Trump que reconozca un Gobierno encabezado por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado en Venezuela, siguiendo "la voluntad democrática" de los venezolanos.

"Insto respetuosa pero firmemente a Estados Unidos a reconocer formalmente y guiar activamente al presidente Edmundo González y a la vicepresidenta María Corina Machado como los líderes legítimos de Venezuela", afirmó Levine Cava en su misiva, en la que agregó que el pueblo venezolano "ha dejado clara su voluntad democrática de manera inequívoca" uniéndose tras González y Machado para regresar a "la democracia, el estado de Derecho y el fin del autoritarismo".

Según Levine Cava, el reconocimiento de EE UU, combinado con la presión diplomática de otros países enviarían "un mensaje inequívoco de que los Estados Unidos no legitimarán la dictadura, el robo electoral o la persecución política" en la región. Además, instó a garantizar la liberación de todos los presos políticos y rendir cuentas a los responsables de abusos contra los derechos humanos y fraude electoral.

"El condado de Miami-Dade es testigo del costo humano de esta crisis. Las familias han sido separadas, los medios de subsistencia destruidos y se han perdido vidas mientras los venezolanos huyen de la represión y la desesperación", indicó.

La alcaldesa también solicitó a Trump restaurar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que viven en Estados Unidos, que la Administración revocó año pasado, aunque diversos fallos judiciales han dado lugar a una larga batalla legal.

La alcaldesa también solicitó a Trump restaurar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que viven en Estados Unidos

La reunión de Machado con Trump tendrá lugar en este contexto y después de que el republicano descartara a la opositora para liderar por el momento al país suramericano. En su lugar, eligió reconocer la presidencia interina de la chavista Delcy Rodríguez, con quien pactó la gestión de la venta de millones de barriles de crudo.

"Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir", dijo Trump este viernes al ser interpelado por la prensa sobre si cambiaría su postura en cuanto a Machado si le entregara su Premio Nobel de la Paz.

Según el diario The Washington Post, el presidente estadounidense habría decidido no incluir a la líder opositora en sus planes para Venezuela después de que esta aceptara el prestigioso galardón, codiciado abiertamente por el republicano.

Machado, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó el pasado lunes en una entrevista en la cadena estadounidense Fox News que "ciertamente quiere dárselo y compartirlo con él (Trump)", a lo que el Instituto Nobel noruego explicó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros.

Preguntada este lunes en Fox News por la decisión de no involucrar a Machado en el Gobierno de una Venezuela pos-Maduro, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que "el presidente Trump y su equipo de Seguridad Nacional hicieron una evaluación realista de la situación en Venezuela, y esa decisión resultó ser acertada".

"Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500.000 millones de dólares. 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a EE UU para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense", advirtió.

Leavitt también insistió en que el Gobierno de Rodríguez accedió a liberar a los presos políticos, "algo que Estados Unidos ha deseado ver desde hace tiempo", y realzó el trabajo con Caracas, que Trump "espera que continúe".

Machado pidió este lunes al papa León XIV, en un encuentro en el Vaticano, que interceda por los presos políticos y por el "avance sin demora" de la transición a la democracia en Venezuela.

La pasada noche fue la quinta de espera para los familiares de los presos políticos, que siguen entre la fe y la impaciencia. Los parientes de los detenidos denuncian que aún son "muy pocos" los que han salido e insisten en que "todos" deben ser liberados.

Desde el jueves, más de cincuenta han sido excarcelados, según organizaciones no gubernamentales y de oposición, mientras que el Gobierno asegura que 116 personas fueron liberadas. Este martes, el Gobierno español ha confirmado la liberación de tres nacionales más, que se suman a los cinco del pasado jueves.

Este martes, el Gobierno español ha confirmado la liberación de tres nacionales más, que se suman a los cinco del pasado jueves

Entretanto, decenas de familiares se encuentran en las afueras de la cárcel de El Rodeo I, en una zona cercana a Caracas, donde Aurora Silva, esposa del exdiputado opositor Freddy Superlano, quien está recluido en ese recinto, aseguró a EFE que hay "impaciencia y descontento", pero también "esperanza" de que estén "en libertad muy pronto".

"Nosotros esperamos que en las próximas horas, en los próximos días, sean las liberaciones totales de todos los presos políticos, porque realmente son muy pocos los que han liberado hasta ahora", dijo.

La ONG Foro Penal, que hasta este domingo computaba poco más de 800 presos políticos, confirmó hasta las 21:15 horas de este lunesla excarcelación de 56 personas, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), registró hasta las 21:10 hora local un total de 73. El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó horas antes de 116 nuevas excarcelaciones de "personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación".

Aurora Silva señaló que varias familias, algunas de otras zonas del país, permanecen "día y noche" a las afueras de El Rodeo I, donde, afirmó, han dormido "en colchones, en el piso o en los carros (vehículos). Pese a todo, aseveró que seguirán allí "hasta que todos sean libres": "En nuestra mente no ha pasado irnos de aquí".

El domingo, la activista pudo ver a su esposo por primera vez tras «casi 18 meses» desde su detención, el 30 de julio de 2024. "Solo lo vi, ni siquiera lo pude abrazar, solo lo pude ver a través de un vidrio, pero con mucha felicidad porque pude comprobar que está vivo", expresó.

Más temprano, en las adyacencias de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, dijo a EFE que están en el lugar "desde el día uno (8 de enero)", con "mucha fe" de que "liberen a todos los presos políticos", incluyendo a su familiar, del que aseguró no sabe nada desde hace seis meses.

"Mi hermano en este momento se encuentra desaparecido. (…) No nos han dado fe de vida, no sabemos nada", declaró a EFE. Morales, del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), aseveró que se mantendrá en el lugar hasta que los liberen a todos.

"Yo no soy de aquí de Caracas y desde ese día (jueves) estamos aquí, amanecemos, aquí comemos, buscamos dónde ir al baño, aquí hacemos todo, porque no nos vamos a mover", insistió la mujer.