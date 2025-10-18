Trump y Zelenski hablan de "disminuir tensiones", antes de considerar ataques en Rusia

Los mandatarios se reunieron por más de dos horas, en una conversación calificada por Zelenski como de verdadera ayuda para acercar el fin “de esta guerra”.

El presidente ucraniano informó de su reunión a los socios europeos, que ratifican su apoyo

Washington/El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, coincidió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en buscar “disminuir tensiones” con Rusia, aunque no descartan posibles ataques, durante un encuentro en una nueva visita del líder ucraniano a la Casa Blanca.

“El presidente tiene razón (…) y tenemos que detenernos donde estamos”, fue la primera reacción del ucraniano, durante una conferencia de prensa en las inmediaciones de la Casa Blanca tras concluir su reunión con Trump. Antes, el mandatario estadounidense había declarado en relación a dotar con misiles a Ucrania: “esperemos que no los necesiten”.

“Esperamos que podamos terminar esto sin pensar en hachas de guerra”, agregó Trump al iniciar un almuerzo de trabajo en la sala del gabinete. También aseguró que Estados Unidos necesita los Tomahawk y que uno de los motivos por los que quiere poner fin a la guerra de Ucrania es dejar de “proporcionar cantidades masivas de armas” a Kiev.

Los mandatarios se reunieron por más de dos horas, en una conversación calificada por Zelenski, en sus redes sociales, como de verdadera ayuda para acercar el fin “de esta guerra”. El ucraniano aseguró que se discutió sobre temas clave como “posiciones en el campo de batalla, capacidades de largo alcance y defensa aérea”, así como “perspectivas diplomáticas”.

“Contamos con la presión de Estados Unidos”, dijo el ucraniano para hacer énfasis en que el punto de inflexión es que Rusia ponga fin a la agresión que inició.

Trump se retiró de la reunión y de la Casa Blanca sin dirigirse a la prensa

En 2025, Zelenski ha visitado a Trump en tres ocasiones en la Casa Blanca, siendo esta última donde la coordinación y acuerdos entre ambos fueron más notables, a diferencia de su visita en febrero cuando el republicano se burló públicamente de su vestimenta ante la prensa.

Trump se retiró de la reunión y de la Casa Blanca sin dirigirse a la prensa, pero por medio de una publicación en Truth Social afirmó que evitar las tensiones era clave e insistió en que pronto tendrá acercamiento directo con el líder de Moscú, Vladímir Putin, en Budapest.

Por su parte, Zelenski respaldó la postura de su homólogo estadounidense, aunque no descartó que sigan esperando la posibilidad de contar con los Tomahawk. “Creo que Putin realmente tiene miedo a los misiles”, apuntó el ucraniano ante la prensa.

El presidente ucraniano informó a los líderes europeos en una conversación telefónica conjunta de su reunión en Washington con el presidente estadounidense, mientras los socios europeos subrayaron la urgencia de alcanzar una paz justa y duradera para Ucrania, a la que ratificaron su apoyo.

“Lo más importante ahora es proteger tantas vidas como sea posible, garantizar la seguridad de Ucrania y fortalecernos a todos en Europa”

Zelenski les informó sobre el contenido de su “productivo y extenso encuentro” con Trump, y destacó, además, que “lo más importante ahora es proteger tantas vidas como sea posible, garantizar la seguridad de Ucrania y fortalecernos a todos en Europa”.

Asimismo, agradeció a los socios que participaron en la conversación –el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb; el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store; el primer ministro polaco, Donald Tusk; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte– por su apoyo a Ucrania.

Los líderes coordinaron sus posiciones y acordaron que sus asesores de seguridad nacional discutirán los próximos pasos a seguir, añade el comunicado difundido en la madrugada del sábado por la Oficina Presidencial.