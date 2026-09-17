Ucrania ataca más instalaciones clave en Moscú y celebra las sanciones de EE UU al crudo ruso

Los ataques con drones a las refinerías rusas están poniendo en jaque al sector.

Moscú considera un paso "inamistoso" la nueva ley de EE UU para sancionar a países que compran su petróleo

Moscú/Kiev/Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la ciudad rusa de Yaroslavl, a 250 kilómetros al norte de Moscú, y un aeródromo militar en la sureña región de Rostov en el Don, según informaron este jueves las autoridades locales y medios independientes rusos.

"Hoy repelimos un gran ataque de drones enemigos. Fueron derribados 65 drones. No hay muertos ni heridos. Tenemos daños en una refinería", escribió en Telegram el gobernador local, Mijaíl Yevráev.

En un mensaje posterior indicó que el incendio en la refinería fue sofocado y debido al hallazgo de fragmentos de drones fue interrumpido el tránsito en la carretera hacia Moscú. Esta refinería, Slavneft-YANOS, ha sido atacada por Ucrania en varias ocasiones.

Además, las fuerzas ucranianas atacaron la sureña región rusa de Rostov en el Don. Según el gobernador local, Yuri Slusar, a consecuencia del ataque cuatro municipios de la ciudad quedaron sin electricidad.

Además, las fuerzas ucranianas atacaron la sureña región rusa de Rostov en el Don. Según el gobernador local, Yuri Slusar, a consecuencia del ataque cuatro municipios de la ciudad quedaron sin electricidad

El canal de Telegram independiente ruso Astra informó de un incendio en el aeródromo militar Rostov del Don-Central.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó en su cuenta de X los ataques de las fuerzas ucranianas tanto a la refinería de Yaroslavl como al aeródromo militar de Rostov, donde, según dijo, fueron dañados tres aviones de transporte Antónov y tres helicópteros. Zelenski también informó sin dar más detalles de "buenos resultados" en ataques ucranianos en la zona del mar Negro.

Sobre la región de Voronezh fueron derribados 23 drones ucranianos, indicó en Telegram el gobernador local Alexandr Gúsev, mientras que en la región fronteriza de Briansk fueron destruidos 82 drones enemigos, señaló el gobernador en funciones local, Yegor Kovalchuk.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, reportó el derribo de seis drones que se dirigían a la capital rusa durante la pasada noche. El Ministerio de Defensa de Rusia reportó el derribo de 641 drones de ala fija sobre 20 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Azov, Caspio y Negro.

En el plano diplomático, Ucrania celebró la aprobación en el Congreso de EE UU de una ley que permite sancionar mediante aranceles a los países que financian el esfuerzo de guerra ruso con la compra de petróleo.

“Es la respuesta correcta a la negativa de Rusia a poner fin a su terrorismo: presión sin componendas sobre el agresor para dejar sin fondos a su maquinaria de guerra”, escribió en su cuenta de X el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga,

El jefe de la diplomacia ucraniana agregó que, con la adopción de la ley en la Cámara de Representantes, “el Congreso de EE UU envía un mensaje claro” al presidente ruso, Vladímir Putin, de que no puede continuar la guerra contra Ucrania sin consecuencias.

Sibiga agradeció a los representantes de los dos partidos de EE UU su apoyo a la iniciativa y tuvo palabras de reconocimiento para el difunto senador Graham, que da nombre a la ley que impulsó.

“Es el momento de que todos los socios sigan el ejemplo con sanciones adicionales: un embargo completo, la prohibición total a la entrada de combatientes rusos, restricciones totales a la flota fantasma y sanciones que bloqueen totalmente el complejo militar-industrial de Rusia”, dijo también Sibiga

El proyecto de ley, aprobado este miércoles por la Cámara de Representantes estadounidense, ya fue refrendado en agosto por el Senado, y queda ahora pendiente de la firma del presidente Donald Trump para entrar en vigor.

El proyecto de ley, aprobado este miércoles por la Cámara de Representantes estadounidense, ya fue refrendado en agosto por el Senado, y queda ahora pendiente de la firma del presidente Donald Trump para entrar en vigor

Uno de los puntos centrales de la legislación es la autorización para que Trump pueda imponer aranceles de hasta el 100% a los principales compradores de petróleo y gas rusos, una herramienta que podría afectar especialmente a países como China e India, además de Hungría o Eslovaquia.

La medida contempla además sanciones contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos de la economía rusa, junto a medidas contra la denominada "flota en la sombra" de petroleros utilizada para sortear las restricciones occidentales.

La iniciativa también amplía las herramientas para sancionar a entidades financieras y otros actores que ayuden a Rusia a evadir las restricciones estadounidenses, además de extender determinadas sanciones financieras contra Irán. Las medidas relacionadas con Teherán formaron parte de las negociaciones que ayudaron a conseguir el respaldo de Trump al proyecto.

El Kremlin , sin embargo, condenó este jueves como un "paso inamistoso" el paquete de sanciones. Dmitri Peskov, portavoz presidencial, dijo en su rueda de prensa telefónica diaria que "por supuesto, la adopción de sanciones adicionales por parte de EE UU dificultará, sin lugar a dudas, los esfuerzos para llegar a un arreglo pacífico en Ucrania".