Ucrania tras el ataque letal contra Kiev: Putin demuestra que desprecia los esfuerzos de paz

Kiev/El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha condenado el ataque masivo lanzado por Rusia contra Kiev esta madrugada y ha afirmado que esta nueva acción rusa en la que han muerto al menos nueve civiles demuestra que el Kremlin desprecia los esfuerzos por la paz.

“(El presidente ruso Vladímir) Putin demuestra con sus acciones, no con palabras, que no respeta ningún esfuerzo de paz y sólo quiere continuar la guerra. La debilidad y las concesiones no detendrán el terror y la agresión. Sólo lo harán la fuerza y la presión”, escribió Sibiga en su cuenta de X.

El ministro de Exteriores ucraniano recordó que el ataque ruso con misiles y drones fue dirigido también contra otras regiones de Ucrania.

“Las demandas maximalistas de Rusia a Ucrania ayer para que se retire de sus regiones, combinada con estos ataques brutales, muestran que Rusia, no Ucrania, es el obstáculo para la paz. Moscú, no Kiev, es donde debe aplicarse la presión”, agregó Sibiga después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, volviera a acusar el miércoles a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, de poner palos en las ruedas de los esfuerzos para poner fin a la guerra.

Rusia bombardeó anoche, además de la capital, otras siete regiones del centro, el noreste, el sureste y el oeste de Ucrania en un gran ataque con misiles y drones, dejando al menos nueve muertos en Kiev, según informó el ministro del Interior ucraniano, Igor Klimenko, en un comunicado.

Además de la capital, donde se produjeron los mayores daños, las fuerzas rusas golpearon las regiones de Zhitómir, Poltava y Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania; las de Járkov y Sumi en el noreste y la de Zaporiyia en el sureste.

“Los mayores daños en Kiev: los equipos de salvamento trabajan en 13 lugares. Consecuencias trágicas en el distrito de Sviaoshin. Allí continúan las labores de desescombro de una casa destruida”, dijo Klimenko, que explicó que entre los desaparecidos en esa parte de la ciudad hay dos niños.

Según el ministro del Interior, por el momento se han contabilizado más de 70 heridos.

Klimenko denunció que Rusia atacó en la región de Zhitómir a una patrulla de rescate que atendía a los heridos de un primer bombardeo. Uno de los trabajadores de emergencias, dijo, ha resultado herido.

“Ataques a civiles, a servicios de emergencia mientras salvan gente. Ese es el estilo de Rusia”, remachó.

Este ataque se produce después de que Ucrania haya pedido repetidamente en los últimos días una tregua en los ataques con misiles y drones de larga distancia contra infraestructuras civiles que Rusia se ha negado a declarar.