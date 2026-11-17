Estado del puente, el más largo de Europa, tras los ataques ucranianos.

Rusia abre una causa penal por terrorismo y afirma que Kiev está irritado por la cumbre entre Trump, Putin y Xi

Kiev/ Moscú/Ucrania ha causado este martes daños estructurales –reconocidos por Moscú– sobre el icónico puente de Crimea, obra de ingeniería clave para el tráfico ferroviario y automovilístico entre Rusia y Crimea e inaugurado por el líder ruso, Vladimir Putin en 2018. La infraestructura ha sido un objetivo clave de Kiev desde la anexión rusa de la península, por lo que Volodímir Zelenski, celebró la "operación sin precedentes".

"Es el resultado de la séptima fase de una operación llevada a cabo durante varias semanas, desarrollada y coordinada por el Servicio de Seguridad de Ucrania junto con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania", dijo Zelenski, que explicó que las fuerzas ucranianas fueron "destruyendo gradualmente" las defensas aéreas enemigas para despejar el camino hacia el puente.

El presidente ucraniano explicó que en la operación se utilizaron distintos modelos de drones y misiles ucranianos como los Ruta, Palianytsia, Flamingo o Neptún.

Zelenski se refirió al puente como "el principal paso militar entre territorio ruso y nuestra ucraniana Crimea" y señaló que en fases anteriores de la operación se destruyeron también radares y otros instrumentos de guerra electrónica para hacer posible que se alcanzara el puente.

"Hoy, en la fase clave, los drones Palianytsia tuvieron un rendimiento extraordinario, golpeando la sección de carretera del puente, mientras que los misiles Neptún, los drones ruta y los drones FP-5 golpearon la sección ferroviaria", especificó el presidente ucraniano.

Zelenski afirmó además que con misiles Flamingo se lanzó un "ataque de precisión guiada", y destacó que la comunicación del misil funcionó "de manera impecable hasta los segundos finales".

El líder de Kiev afirmó que el ataque es una respuesta a los bombardeos rusos a sus infraestructuras civiles y recordó que Rusia ha rechazado todas las ofertas de alto el fuego que formula Ucrania desde hace más de un año.

Añadió que las fuerzas rusas han atacado en múltiples ocasiones en las últimas horas, días y semanas puentes vitales para las comunicaciones ucranianas en ciudades como Zaporiyia, Dnipró, Kiev u Odesa, y agradeció su trabajo tanto al SBU como al Ejército y a los fabricantes de todas las armas empleadas en la operación.

Rusia, por su parte, ha reconocido que el puente sufrió daños estructurales y que ha iniciado una causa por los hechos. "Se ha incoado un caso penal por atentado terrorista (...), las formaciones armadas ucranianas atacaron el puente de Crimea con aparatos no tripulados. Como resultado, se han producido daños estructurales", informó el Comité de Instrucción de Rusia en un comunicado en las redes sociales.

En las imágenes difundidas por el medio Meduza se observan graves daños en la base del puente: falta uno de los arcos de la carretera y una sección de la calzada aparece sumergida en el agua.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó, por su parte, de que el presidente ruso ha sido informado sobre el ataque al puente de Crimea y aseguró que el paso será restaurado.

"No hay ninguna duda de que el puente será restaurado. Y será incluso mejor que antes", dijo Peskov al medio ruso Izvestia

"No hay ninguna duda de que el puente será restaurado. Y será incluso mejor que antes", dijo Peskov al medio ruso Izvestia.

Añadió que los últimos "ataques terroristas" de Kiev podrían estar relacionados con la próxima reunión tripartita entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos en el marco de la cumbre de la APEC.

Mientras, las autoridades prorrusas de Sebastopol (Crimea) aseguraron este martes que la ciudad no se quedará sin alimentos ni combustible.

"El puente de Crimea prácticamente no se usaba para el transporte de mercancías, por lo tanto lo sucedido no tendrá impacto en el bienestar de la ciudad. (...) Todo está bajo control", dijo el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháev.

A pesar de los daños visibles, la empresa ferroviaria Grand Service Express informó este martes de que el tráfico de trenes por el puente ha sido reanudado.

El puente de Crimea es el mayor símbolo de la anexión de la península ucraniana consumada por el Kremlin en 2014, prólogo del actual conflicto armado.

Además, es considerado uno de los principales legados materiales del presidente ruso, Vladímir Putin, quien lo inauguró personalmente en mayo de 2018 al volante de un camión de construcción.

Una vez completada la anexión de Crimea, el Kremlin anunció planes de unir la península, tradicional lugar de descanso de los dirigentes rusos desde tiempos de los zares, con la Rusia continental.

A ojos de las autoridades rusas, Crimea tiene dos graves problemas. El primero es el hecho de que está separada de territorio ruso por el mar y que no dispone de recursos propios de agua dulce, para lo que depende de los embalses y canales situados en Ucrania.

Para ello, había que tender un puente a través del estrecho de Kerch, algo que los soviéticos ya intentaron sin suerte. Aunque la comunidad internacional nunca reconoció la soberanía rusa sobre el territorio, la construcción arrancó en 2016, proyecto a cargo de la compañía de un oligarca y amigo de la infancia de Putin, Arkadi Rotenberg.

A día de hoy, el puente es el más largo de Europa, con 19 kilómetros de longitud, y es utilizado tanto por coches como por trenes.

Crimea recibe por ese puente a cientos de miles de visitantes cada año, por lo que cualquier ataque contra sus instalaciones supone un grave problema para la economía regional, muy dependiente del turismo

Crimea recibe por ese puente a cientos de miles de visitantes cada año, por lo que cualquier ataque contra sus instalaciones supone un grave problema para la economía regional, muy dependiente del turismo.

El segundo problema –el agua– requería que el ejército ruso se hiciera con el control de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, con el objetivo de tender un corredor terrestre entre la península y el resto de la Federación Rusa.

Eso es lo que las tropas rusas lograron en los primeros meses de la actual guerra, en la que convirtieron el Azov, que baña la costa este de Crimea, en un mar interior.

Por todo ello, para Kiev la destrucción del puente ha sido siempre un objetivo prioritario. Poco importa que, según los expertos, los misiles de crucero ucranianos solo puedan causar daños menores a la infraestructura.

Según los blogueros rusos, Kiev lanzó hasta un centenar de ataques la noche del lunes contra el puente, donde, de acuerdo con fuentes independientes, provocó el desplome de uno de los dos arcos del mismo.

Un ataque similar tuvo lugar en la madrugada del lunes. Entonces, los ucranianos habrían alcanzado una sección de la carretera, aunque el Kremlin tachó los daños de "menores". La última vez que Kiev intentó inutilizar dicha infraestructura fue en junio de 2025, cuando un dron acuático ucraniano golpeó los pilares con 1.100 kilos de trilita abordo.

Los ucranianos se atrevieron a atacar por primera vez el puente en octubre de 2022, el primer año de la guerra. Los rusos no pudieron subsanar el daño causado –tramos de la carretera se desplomaron al mar– hasta dos meses después, y el tráfico sólo se restableció en febrero del año siguiente. En julio de 2023, dos personas que viajaban en automóvil murieron en un segundo ataque.