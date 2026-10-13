Ucrania lanza 604 drones contra Rusia, de ellos más de 400 contra Moscú

Imagen de archivo de un carguero navegando por el canal Danubio-Mar Negro en Cernavoda, Rumanía.

Un carguero hundido y otro dañado en ataques en el mar Negro que Bulgaria atribuye a Rusia

Moscú / Varna/Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 604 drones de largo alcance, más de 400 de los cuales estaban dirigidos contra Moscú, según informaron este martes el Ministerio de Defensa y el alcalde de la capital rusa, Dmitri Sobianin.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 604 drones ucranianos de ala fija" sobre 15 regiones rusas y el mar de Azov, escribió en Telegram el mando castrense ruso.

Por su parte, Sobianin señaló en la misma red de mensajería que "entre las 20:30 del 12 de octubre y las 07:00 del 13 de octubre en dirección a la región de Moscú fueron lanzados 217 drones".

"La mayor parte de ellos fue neutralizada por las defensas antiaéreas en los accesos lejanos. 65 drones fueron aniquilados junto a Moscú", señaló. Posteriormente añadió que otros cinco drones fueron derribados en las inmediaciones de la ciudad.

"La mayor parte de ellos fue neutralizada por las defensas antiaéreas en los accesos lejanos. 65 drones fueron aniquilados junto a Moscú"

Debido al peligro de drones los aeropuertos moscovitas Domodédovo, Vnúkovo, Zhukovski y Sheremétievo interrumpieron temporalmente las operaciones, indicó en su canal de Telegram la agencia de aeronáutica civil rusa Rosaviatsia.

En la región de Kaluga, 180 kilómetros al suroeste de Moscú y una de las posibles rutas de vuelo de drones ucranianos hacia la capital rusa, fueron derribados durante la noche 73 aparatos no tripulados, según informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Vladislav Shaphá.

Señaló que a consecuencia del ataque en el distrito Mosalskói resultó dañada una escuela, dos viviendas particulares y un automóvil.

Ni los medios oficiales ni los canales independientes rusos o ucranianos reportaron daños a la infraestructura crítica rusa, incluyendo refinerías.

Además, un carguero se ha hundido y otro ha resultado dañado en ataques con drones en la madrugada del lunes al martes muy cerca de las aguas territoriales búlgaras en el mar Negro, según confirmó el Gobierno de Bulgaria, que indica que todo apunta a que Rusia es responsable.

"No contamos con pruebas sólidas y claras para imputar cargos a ninguna de las partes, pero la lógica, como ya he indicado, apunta a la Federación Rusa", afirmó el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, en un vídeo subido a las redes sociales. Por tanto, adelantó, ha convocado a la embajadora rusa para pedirle explicaciones.

Los equipos de rescate han localizado con vida a cinco de los dieciséis marineros que viajaban en el barco hundido, señaló Ruslan Strahilov, gobernador de la región Dobrich, mientras siguen las tareas para encontrar a los otros once.

Se trataría del Azov Concord, un carguero con bandera de San Vicente y las Granadinas que viajaba desde Rumanía hacia Turquía, según la agencia especializada en transporte marítimo Maritime.bg, aunque las autoridades no han confirmado esa identificación.

El barco hundido fue atacado a 17 millas náuticas (27 kilómetros) de la ciudad costera búlgara de Krapets, cerca de la frontera con Rumanía.

En el otro ataque, a 18 millas (29 kilómetros) de Byala, resultó dañado el carguero de propiedad ucraniana Chelsea 3, que viajaba con bandera de Malta desde Turquía a Moldavia, según informó en rueda de prensa el gobernador de Varna, Mario Smrkov.

Los quince marineros (siete ucranianos y ocho azeríes) del buque, que ha quedado a la deriva, han sido rescatados y trasladados al puerto búlgaro de Varna. Tres de ellos sufren quemaduras de segundo grado y uno tiene además un trauma craneal, informó el Ministerio de Defensa.

El primer ministro Radev calificó de inaceptables estos ataques contra buques mercantes cerca de las aguas territoriales de Bulgaria y anunció que ha informado a sus socios de la UE y de la Otan sobre este nuevo incidente.

"Continuaremos solicitando e insistiendo en recibir ayuda para reforzar la vigilancia del espacio aéreo y marítimo y fortalecer nuestra capacidad de respuesta"

"Continuaremos solicitando e insistiendo en recibir ayuda para reforzar la vigilancia del espacio aéreo y marítimo y fortalecer nuestra capacidad de respuesta", enfatizó Radev, que ha pedido ayuda también para aclarar el origen de esas agresiones.

"Mantendré una conversación con el secretario general de la Otan, Mark Rutte", dijo Radev, que se opone a que la UE ayude a Ucrania a defenderse de la agresión rusa.

También considera que la península ucraniana de Crimea, ocupada ilegalmente por Moscú, es de facto territorio ruso.

El pasado 6 de octubre, el carguero Alfa Watan se hundió con diez personas a bordo, que siguen desaparecidas, tras ser atacados con drones en aguas de la zona económica exclusiva de Bulgaria cuando viajaba cargado de sal desde Egipto a Rumanía.

Ese mismo día, el buque Able, con un cargamento de trigo, quedó muy dañado en otro ataque parecido, aunque sus dieciocho tripulantes pudieron ser rescatados con vida.