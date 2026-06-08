La UE celebra que Armenia haya elegido un "futuro europeo" pese a la "presión" de Rusia

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, ha recibido la felicitación de la UE y Ucrania.

Pashinián, el artífice de la ‘perestroika armenia’, vence en las elecciones al candidato prorruso

Ereván/La alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, celebró este lunes que los armenios hayan apostado por un “futuro europeo” al dar la victoria en las elecciones parlamentarias celebradas ayer al partido Contrato Civil del actual primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, que contaba con el respaldo de la UE.

“Parece que los armenios, aunque bajo una fuerte presión rusa, aún así han elegido tener un futuro europeo, lo que es bueno. Por supuesto, intentaremos ayudar tanto como sea posible, también en las futuras reformas”, dijo Kallas a su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa de la UE que se celebra en Nicosia.

La jefa de la diplomacia europea se pronunció poco antes de la publicación de los resultados preliminares oficiales, que otorgan la victoria a la formación gobernante –respaldada también por Estados Unidos– con el 49,81% de los votos, lo que le permitirá formar gobierno en solitario.

El principal partido opositor, liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián, obtuvo un 23,29% de los votos, mientras que el bloque Armenia liderado por el ex presidente Robert Kocharián sumó un 9,94% de los sufragios y el minoritario Armenia Próspera de Gaguik Tsarukián, un 4%, justo el mínimo para acceder al legislativo, según los resultados publicados este lunes por la Comisión Electoral Central del país caucásico.

Volodímir Zelenski escribió en X: “Es también una victoria de la soberanía de Armenia, de vuestra independencia y de vuestro derecho a vivir como elijáis"

A esta felicitación se unió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que escribió en X: “Es también una victoria de la soberanía de Armenia, de vuestra independencia y de vuestro derecho a vivir como elijáis".

El pasado 4 de mayo, con motivo de la celebración en Ereván de la reunión anual de la Comunidad Política Europea, Zelenski visitó por primera vez una ex república soviética que hasta ahora ha dependido en gran medida de Rusia. Felicitó a los armenios por haber organizado “elecciones democráticas y libres” y dijo que Ucrania está interesada en incrementar la cooperación en ambas partes.

El presidente ucraniano pidió que la UE ofrezca “apoyo real” a Armenia y haga “todo lo necesario para garantizar que la gente sienta que sus vidas mejoran gracias a su relación con Europa”. “Es una prueba para la Unión Europea. Es importante no perder tiempo u oportunidades”, remachó en su mensaje de X.

Zelenski ha apoyado de forma explícita a las fuerzas proeuropeas también en repúblicas ex soviéticas como Moldavia y Georgia. La UE y Rusia se han acusado mutuamente de injerencia en los procesos electorales de estos países, en los que Moscú y Bruselas han apoyado a fuerzas enfrentadas.

Con su victoria, Nikol Pashinián recibe carta blanca de su pueblo para hacer historia y sacar el país de su aislamiento secular, aunque antes de ello tuvo que enfrentarse a Rusia, a la influyente diáspora, a la conservadora Iglesia del primer país cristiano de la historia y pasar por los nueve círculos del infierno.

“Hemos pasado un infierno, hemos llevado al infierno a nuestro pueblo y luego lo trajimos a la senda de la paz”, dijo recientemente el político, al describir las crisis sufridas por este pequeño país caucásico durante los últimos años.

Hace ocho años, cuando Pashinián –que entonces tenía 42– ganó su primer mandato, la elección consistía en un rostro nuevo frente a los gobernantes antiguos, pero esta vez el dilema era otro.

Hace ocho años, cuando Pashinián –que entonces tenía 42– ganó su primer mandato, la elección consistía en un rostro nuevo frente a los gobernantes antiguos, pero esta vez el dilema era otro

Y es que el otrora periodista es ampliamente conocido entre los armenios dentro y fuera del país, aunque entre estos últimos no goza de la misma popularidad que entre los habitantes del país caucásico.

El político fue idolatrado al inicio de su primer periodo como primer ministro, cargo que ocupó tras liderar una ‘revolución de terciopelo’ que expulsó del poder al entonces mandatario Serzh Sargsián, aliado del presidente ruso, Vladímir Putin. Pero esa popularidad no duró mucho y alcanzó niveles muy bajos durante la cruenta guerra en la región de Nagorno Karabaj (2020), en la que se impuso Azerbaiyán.

Aún así, los armenios le dieron una segunda oportunidad a su primer ministro, un verdadero aficionado a las redes sociales, donde publica regularmente múltiples vídeos y muestra su cercanía con el pueblo.

Tras revalidar su mandato en las elecciones anticipadas de 2021, Pashinián comenzó a transformar el país. Este proceso cobró fuerza en los años siguientes, cuando las relaciones de Armenia con su entonces principal y único aliado –Rusia– comenzaron a deteriorarse.

En 2023, Armenia perdió definitivamente el control sobre Nagorno Karabaj, donde estaban desplegadas tropas de paz rusas, a lo que se sumaron denuncias de incursiones azerbaiyanas en territorio armenio.

Entonces, Pashinián, que acusó a Moscú de dejar tirada a Armenia pese a contar con una base militar en el país, dijo sin tapujos que el país iba a buscar nuevos aliados y comenzó el acercamiento a los países occidentales.

En sus intervenciones públicas, Pashinián daba a entender que ya no tiene miedo al deterioro de las relaciones con el que fuera su principal aliado, porque tras la pérdida del Karabaj –cuyo status quo Rusia garantizó durante más de tres décadas– Armenia no tenía nada que perder.

Las ambiciosas reformas que inició el primer ministro, y cuyos primeros resultados ya se notan en la vida cotidiana de sus compatriotas, fueron llevadas a cabo principalmente sin el apoyo de la numerosa diáspora armenia.

En el extranjero, Pashinián no goza del mismo aprecio que dentro del país debido, en parte, a desacuerdos acerca de la normalización de las relaciones con las némesis de Armenia: Turquía y Azerbaiyán

Y es que entre la comunidad armenia en el extranjero, Pashinián no goza del mismo aprecio que dentro del país debido, en parte, a desacuerdos acerca de la normalización de las relaciones con las némesis de Armenia: Turquía y Azerbaiyán.

El líder armenio no sólo necesitaba revalidar la mayoría para firmar la ansiada paz con Bakú, sino también para normalizar las relaciones con Turquía, país odiado por los armenios debido al genocidio bajo el Imperio Otomano.

La política de Pashinián tampoco encontró respaldo en el seno de la Iglesia Apostólica armenia, cuyos dirigentes llamaron en 2020 a la destitución del primer ministro debido a la derrota en Nagorno Karabaj.

Más allá de los conflictos con la vieja guardia y la Iglesia, así como con Rusia, Pashinián ha ofrecido al pueblo armenio una nueva idea nacional: la paz, por muy alto que sea el precio a pagar.

Esta idea viene a sustituir a la conocida como “miatsum” (reunificación) que dominaba la política armenia desde 1988 y que hace referencia a la unificación de Armenia con Artsaj (Nagorno Karabaj), territorio que en el pasado formó parte del Reino de Armenia y siempre fue habitado por armenios hasta que estos fueron expulsados hace tres años.

“La búsqueda de la Patria ha terminado. Hemos llegado a nuestro destino”, dijo Pashinián a su pueblo, al que instó a aceptar la “Armenia real” como su único hogar y dejar de soñar con la “Armenia histórica”, por muy grande que fuera el territorio bajo su control, para vivir en paz con los vecinos regionales aquí y ahora.