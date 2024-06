La UE enviará 1.400 millones de euros a Ucrania generados por activos rusos confiscados

La Habana/La Unión Europea (UE) enviará a Ucrania 1.400 millones de euros procedentes de los beneficios extraordinarios de un primer tramo de activos rusos confiscados, por las sanciones impuestas en contra de Rusia tras la invasión, y que asciende a 2.500 millones de euros. Se espera que, tan pronto como la próxima semana, estos primeros 1.400 millones se destinen a la compra de material militar para la defensa ucraniana, confirmaron a EFE fuentes comunitarias.

Esto será posible, legalmente, gracias a la abstención constructiva de Hungría, que hasta el momento bloqueaba el dosier, han indicado fuentes diplomáticas. Otras fuentes diplomáticas han explicado que el Consejo de Ministros de Exteriores de la UE se basó en una interpretación de la legislación comunitaria, según la cual, Hungría no podría pronunciarse sobre un instrumento al que no está contribuyendo.

La UE ya había llegado a un acuerdo para utilizar los rendimientos extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados en sufragar el apoyo militar a Kiev, pero hacía falta poder implementar el acuerdo. La unanimidad es necesaria en las decisiones de la UE sobre Política Exterior, y por eso, se recurrió al uso de la abstención constructiva en este caso.

Un método legal logró esquivar el veto impuesto por Hungría, que, aún mantiene bloqueadas otras siete iniciativas para la financiación de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde la UE

Este lunes, a su llegada a la reunión que los ministros de exteriores de la Comunidad celebran en Luxemburgo, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, señaló que les propondría un método legal para esquivar el veto de Hungría y que Ucrania pudiera beneficiarse, a partir de la próxima semana, de los rendimientos extraordinarios de los activos rusos confiscados. “Espero que los ministros aprueben la propuesta”, afirmó Borrell ante la prensa.

También explicó que los tratados comunitarios proporcionan “las vías legales para avanzar, incluso, si algunos Estados miembros no quieren participar (...) Consideramos que, dado que Hungría no participó en la decisión, no es necesario que pudieran participar en la implementación”, señaló.

En concreto, dijo que se trata de movilizar 2.500 millones de euros de los que el primer tramo -los 1.400 millones- “llegará la semana que viene, en julio”; mientras que el segundo “llegará unos meses más tarde (...) Este dinero no puede quedarse atascado, tiene que usarse, y tenemos un procedimiento legal para evitar cualquier bloqueo. Lo discutiremos”, apuntó.

El jefe de la diplomacia comunitaria confiaba así en evitar que Hungría bloquease el dinero para Ucrania procedente de los rendimientos de los activos rusos, como está haciendo con hasta siete actos legales que permitirían el desembolso de 6.600 millones de euros para la financiación de equipos letales y no letales para el país invadido, que saldrían del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP).

De ellos, 4.500 millones proceden del apartado especial creado para Ucrania en el FEAP, y otros 1.500 millones se refieren a tres tramos de ese mismo fondo que Hungría ha vetado reiteradamente (uno de 500 millones y un añadido de 1.000 millones).

Finalmente, hay otros 600 millones de euros retenidos que no llegaron a utilizarse de los 1.000 millones que componían la llamada segunda vía de financiación de apoyo militar a Ucrania, cuyo objetivo era sufragar compras conjuntas y que, por tanto, volvieron al FEAP.