La Unión Europea aprueba hoy la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

También habrá sanciones para quienes "han cometido actos violentos" contra los manifestantes, pero se mantienen abiertos los canales diplomáticos

Bruselas/La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este jueves que prevé que los ministros de Exteriores comunitarios acuerden en su Consejo de este jueves en Bruselas incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas de la UE.

"Vamos a sancionar a personas concretas que han cometido actos violentos contra estos manifestantes. También hay algunas entidades, pero además espero que incluyamos a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas" por la represión de las autoridades iraníes contra la población, indicó a la prensa a su llegada a la reunión.

Preguntada por si la UE ha calibrado los riesgos de esta medida, la política estonia aseguró que "se han calculado los riesgos" y precisó que "la parte diplomática queda fuera" de la Guardia revolucionaria.

"Me refiero también a que las interacciones con el ministro de Asuntos Exteriores (iraní) no están sujetas a esto. Por lo tanto, la estimación es que los canales diplomáticos seguirán abiertos", agregó.

La medida había estado hacer años sobre la mesa, pero España y Francia habían expresado reticencias para una decisión que debe tomarse por unanimidad. No obstante, y a partir de la represión de la más reciente oleada de protestas, la propuesta ha vuelto a salir a la palestra, con apoyo también de estos países.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo a su llegada respaldarían sanciones contra los responsables de la represión en Irán, en concreto contra miembros del Gobierno, fiscales, jefes de unidades policiales, miembros de la Guardia Revolucionaria responsables del bloqueo de internet en el país.

"Más de 20 personas y entidades verán congelados sus activos y se les prohibirá el acceso al territorio europeo. Sin duda habrá que ir más allá y por eso Francia anunció ayer que apoyará la inclusión del Cuerpo de Guardianes de la Revolución en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea", concluyó.

Por su parte, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, indicó que se suman a "cualquier sanción que se proponga para el régimen iraní, incluidas las que affectan a la Guardia Revolucionaria".

"España, como ha venido haciendo desde el primer momento, exige el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación pacífica de todos los iraníes y de todas las iraníes, que con mucha valentía se están manifestando y exigiendo que se amplíe el margen de la libertad", dijo el canciller, que reclamó el cese de las detenciones arbitrarias y advirtió de que "cualquier ejecución, sería una auténtica línea roja para España y para Europa".

Sobre las posibles consecuencias de incluir a la Guardia iraní en la lista de organizaciones terroristas de la UE, el ministro dijo que "no tenemos desgraciadamente nada que calibrar" a la vista de la inquietud que genera la situación en ese país, por la "represión ciega e indiscriminada", las "tensiones arbitrarias" y "una situación para las mujeres iraníes que nos preocupa terriblemente".