Universitarios venezolanos exigen la libertad de profesores y presos políticos

La exigencia no se limita a la excarcelación: piden, al menos, poder constatar el paradero de los detenidos y verificar que están vivos.

Caracas/La dirigencia estudiantil de la Universidad del Zulia (LUZ) salió este viernes a la plazoleta del Rectorado para exigir la liberación de profesores detenidos y del resto de los presos políticos del estado Zulia. La protesta, convocada bajo el lema Una Luz por la libertad, reunió a estudiantes, docentes, empleados, obreros y autoridades universitarias, en un reclamo que se produce mientras el Gobierno anuncia excarcelaciones sin publicar listas ni condiciones.

“Estamos exigiendo la libertad de Juan Pablo Guanipa, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y de Eduardo Labrador, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, además de todos los presos políticos del estado Zulia”, declaró a EFE Yeissel Pérez, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de LUZ. La dirigente estudiantil subrayó que la exigencia no se limita a la excarcelación: piden, al menos, poder constatar el paradero de los detenidos y verificar que están vivos.

Pérez denunció que los presos políticos del Zulia no han podido ver a sus familiares desde que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara el pasado jueves la liberación de un “número importante” de personas. A falta de información oficial, la angustia se ha extendido entre familiares y allegados que peregrinan por centros de detención sin recibir confirmaciones.

La protesta sumó testimonios de familiares

Guanipa, además de profesor universitario, es colaborador cercano de la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado. Fue detenido en Caracas el 23 de mayo. Labrador, ex diputado del Consejo Legislativo del Zulia, fue arrestado el 18 de octubre de 2024 en ese estado y posteriormente recluido en la cárcel de El Rodeo I, en Miranda. Ambos casos simbolizan, para la comunidad universitaria, la criminalización del disenso académico y político.

La protesta sumó testimonios de familiares. Isabel Villasmil contó que decidió manifestarse en nombre de su novio, Deyker Alejandro López Pérez; su hermano, Jonás David Villasmil Atencio, y un amigo de la familia, Jesús David Pirela Gil, encarcelados desde el 29 de julio de 2024. “Fueron detenidos injustamente; iban pasando por una calle muy lejos de una protesta”, relató. Según su versión, los funcionarios policiales los detuvieron “sin más”, en los días de mayor tensión posteriores a las elecciones presidenciales.

El contexto político explica el recrudecimiento de la represión. Tras los comicios del 28 de julio de 2024, la oposición mayoritaria, liderada por Machado, reclamó la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, y aseguró tener actas que lo demostraban. Sin embargo, el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, declaró la reelección de Nicolás Maduro, lo que derivó en protestas y detenciones en distintos estados del país.

La opacidad alimenta la desconfianza y deja a cientos de familias en una espera interminable

En paralelo a las demandas universitarias, el Gobierno ha intentado mostrar gestos de distensión con anuncios de excarcelaciones. La ONG Foro Penal, que lleva el registro y la defensa de los presos políticos, verificó hasta las 19:30 hora local de este viernes 100 excarcelaciones desde el 8 de enero, cuando Jorge Rodríguez habló de liberaciones. Su director, Alfredo Romero, advirtió que aún hay “más de 700 personas” detenidas por motivos políticos y que el listado sigue actualizándose porque algunas familias no denunciaron antes por temor.

La Plataforma Unitaria Democrática (Pud), que agrupa a la oposición mayoritaria, confirmó 130 excarcelaciones hasta las 19:15 hora local del viernes y pidió acelerar los procesos para que cese el sufrimiento de presos y familiares. Desde el oficialismo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró que ya suman más de 406 excarcelaciones y que el proceso se mantiene abierto.

Las cifras, sin embargo, no cuadran con la información pública disponible. El Ministerio para el Servicio Penitenciario ha anunciado oficialmente 303 excarcelaciones desde diciembre –88 en Navidad, 99 en Año Nuevo y 116 la semana pasada– , pero no ha publicado una lista con los nombres de los beneficiados ni las condiciones de estas medidas. La opacidad alimenta la desconfianza y deja a cientos de familias en una espera interminable.