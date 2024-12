Valientes y prescindibles, los norcoreanos sufren grandes pérdidas en Kursk, según Kiev

Leópolis (Ucrania)/Informes militares ucranianos procedentes de la región rusa de Kursk describen a los soldados norcoreanos empleados por Rusia para intentar recuperar el terreno perdido ante Ucrania como feroces y disciplinados, pero utilizados como "carne de cañón" sin suficiente preparación para la guerra moderna.

La traducción del diario de un soldado norcoreano muerto fue publicada el sábado por las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania. Según este documento, perteneciente al soldado Gyong Hong Jong, enviado a Rusia como parte de las fuerzas especiales norcoreanas, ansiaba demostrar su valor y devoción al líder de su país, Kim Jong-un. El documento privado del militar también incluye notas sobre cómo repeler los ataques "kamikazes" ucranianos con drones con una estrategia consistente en utilizar a un soldado como "cebo vivo" mientras otros intentan derribar el dron. Múltiples ataques contra los norcoreanos fueron capturados en un video difundido por las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania a principios de esta semana.

Los norcoreanos sufrieron muchas bajas, según declaró el viernes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras entrevistarse con el comandante en jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski. El mandatario señaló que a los militares rusos y a los supervisores norcoreanos no les interesa en absoluto la supervivencia de estos soldados. Las tropas ucranianas también lograron capturar a varios soldados gravemente heridos, pero murieron poco después, según Zelenski. "Nos resulta imposible capturar a los coreanos: su propia gente los ejecuta. Los rusos los envían a los asaltos con una protección mínima", destacó el presidente ucraniano.

A los norcoreanos los emplean en "olas humanas" prescindibles y les dan órdenes de llevar a cabo "asaltos desesperados contra las defensas ucranianas", dijo el viernes el portavoz del Pentágono, John Kirby, que estimó que Pyongyang tuvo en la última semana más de 1.000 bajas entre muertos y heridos.

Los norcoreanos intentan derribar drones ucranianos pero aún no están preparados ni moralmente ni en cuanto a equipamiento, escribió un oficial ucraniano y conocido bloguero militar. Los drones les asestan actualmente golpes a lo largo de la frontera con la región de Sumi, donde también están estacionados –y no sólo en la zona en disputa de Kursk– sin disponer de ningún dispositivo de visión térmica o nocturna.

En las tres semanas de combate activo no se ha registrado ni una sola interceptación de radio de soldados norcoreanos y tampoco se han encontrado radios en sus cuerpos. No se comunican con los rusos, que de todos modos no los entenderían, asegura el bloguero. Aún así, los norcoreanos demostraron ser combatientes "muy valientes y desesperados" que se centran en completar su tarea como si fueran "robots". "Son carne que Kim Jong-un vendió a Putin y de la que se olvidó y no se rinden por miedo a lo que les pueda pasar a sus familias", sugirió también el oficial ucraniano.

Los norcoreanos están estrechamente vigilados por los soldados rusos, tanto en el campo de batalla como en los hospitales, según Andrí Yusov, representante de la inteligencia militar ucraniana. "Son personas esclavizadas", declaró Yusov el viernes en una entrevista con una televisión ucraniana. Según él, los rusos intentan evacuar a los norcoreanos heridos del campo de batalla y, si la evacuación es imposible, a veces los matan. "Hacen todo lo posible para impedir que los militares norcoreanos sean capturados por las Fuerzas de Defensa de Ucrania, donde se les garantizaría protección de acuerdo con los Convenios de Ginebra", explicó Yusov.

Por muy poco preparados que estén los norcoreanos, cualquier número de nuevos soldados que reciba el enemigo es un problema para el Ejército ucraniano, en medio de la escasez de personal, según declaró a EFE un operador de drones ucraniano que atiende al nombre de "Forest". Rusia utiliza a los soldados norcoreanos para reducir la necesidad de un reclutamiento profundamente impopular de sus propios ciudadanos, señaló también a EFE Oleksi Melnik, experto en seguridad internacional del Centro Razumkov, un laboratorio de ideas con sede en Kiev.

Su uso en Kursk también permite a Rusia mantener una alta presión en otras partes prioritarias de la línea del frente, sobre todo cerca de Kurájove y Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk.