La oposición venezolana denuncia la anulación de las elecciones que ganó en el estado de Hugo Chávez

(EFE).- La oposición venezolana se movilizó este martes contra la orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de repetir las elecciones regionales el próximo 9 de enero en el estado Barinas, cuna de Hugo Chávez, pese a que el aspirante antichavista, Freddy Superlano, obtuvo más votos en los comicios de pasado 21 de noviembre.

La polémica decisión la anunció el TSJ, intempestivamente, minutos antes de la medianoche del lunes, basada en una acción de amparo interpuesta por Adolfo Ramón Superlano, considerado disidente de la oposición y no relacionado con Freddy Superlano.

El aspirante opositor obtuvo el 37,60% de los votos frente al 37,21% de su rival, según las proyecciones difundidas por el Supremo, con base en los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Sala Electoral del TSJ recordó que Freddy Superlano se presentó pese a estar inhabilitado, algo que no supuso ningún problema para ser inscrito en el sistema automatizado del CNE como candidato.

Sin embargo, el opositor recordó ayer que fue incluido en una lista de amnistiados por el presidente Nicolás Maduro en agosto del año pasado, por lo que se desconoce las razones por las que, nuevamente, está inhabilitado.

Tras conocerse la decisión, el aspirante opositor consideró en una rueda de prensa que es una muestra de que en Venezuela la separación de poderes es "nula" y convocó a una protesta para este sábado.

"No solamente son tecnicismos de lo que tiene que ver con el árbitro electoral, no solo tiene que ver con la presencia que tengamos ante el CNE, sino que tiene que ver con la nula separación de poderes del Estado. Tiene que ver con que no hay independencia de poderes y que un poder controla a otro", indicó Superlano en una rueda de prensa en Caracas.

Para sobreponerse a lo que considera una "injusticia", Superlano subrayó que acudirá a instancias nacionales e internacionales, si bien no especificó cuáles. A juicio de Superlano, lo sucedido en Barinas es un "golpe institucional" a la región, a las instituciones y a lo que representa el voto como expresión popular.

Por su parte, el exdiputado Juan Guaidó, que se mostró escéptico acerca de participar en las elecciones locales y regionales del pasado 21 de noviembre, la primera vez que la oposición hizo un llamado mayoritariamente a las urnas en un lustro, también salió en defensa del candidato opositor.

"Freddy Superlano derrotó a los Chávez en Barinas y a la dictadura", dijo Guaidó en referencia a Argenis Chávez, candidato oficialista a la gobernación y hermano del fallecido presidente.

El opositor, que se ha mantenido en segundo plano durante la campaña y no se ha involucrado en pedir el voto para las regionales, consideró que la decisión del TSJ muestra "una vez más la sistemática violación de derechos humanos en el país y la pugna interna dentro" del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El actual gobernador y candidato a la reelección, Argenis Chávez, retiró su candidatura de cara al 9 de enero y abandonó su cargo como mandatario regional, por lo que el PSUV deberá elegir a un nuevo aspirante para mantener Barinas, un estado de gran importancia para el oficialismo.

"He decidido separarme del cargo, una renuncia irrevocable y asume de encargado el secretario general de Gobierno, el comisionado Jesús Monsalve", afirmó.

El ya exgobernador mostró esperanzas en que su partido "defina su estrategia para los nuevos comicios convocados por el TSJ el próximo 9 de enero". Por eso, afirmó que "preservar el poder político en Barinas está por encima de las aspiraciones de cualquiera de los dirigentes regionales".

"Lo fundamental es preservar el poder político", aseguró acerca de la región natal de Hugo Chávez, un símbolo para sus seguidores.

Los magistrados del TSJ, responsables de esta decisión, fueron escogidos en un polémico procedimiento exprés que terminó el 23 de diciembre de 2015, ya con el año legislativo terminado y apenas unas semanas antes de que la mayoría opositora tomara posesión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

La Sala Electoral la preside Indira Alfonzo, considerada como una mujer muy cercana al chavismo y que ya fue sancionada por Canadá en 2018 por su apoyo a las elecciones presidenciales de ese año en las que fue reelegido Maduro y rechazadas por parte de la comunidad internacional.

Alfonzo también fue elegida como presidenta del CNE en 2020 por el TSJ en otro criticado proceso, ya que los miembros del ente electoral son seleccionado por el Parlamento.

En ese momento, la AN contaba todavía con mayoría opositora y el Supremo seleccionó al CNE al considerar que el Parlamento había hecho omisión de sus funciones.

Su presidencia en el CNE terminó en mayo de 2021, cuando fueron elegidos nuevos rectores por la AN, que ya contaba con amplia mayoría oficialista y que, no obstante, incluyó a dos integrantes opositores de los cinco que componen el ente.

Con esa composición, la oposición acudió a las urnas al considerar que había un mayor equilibrio, simetría que ahora queda en entredicho por la labor del TSJ

