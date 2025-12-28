Venezuela agradece a Rusia por su apoyo ante las “acciones belicistas” de EE UU

La conexión aérea con Caracas seguirá bajo mínimos un mes después de la suspensión por parte de Washington

Caracas/El canciller venezolano, Yván Gil, agradeció a Rusia por apoyar la defensa de la soberanía de Venezuela frente a las que consideró como “amenazas” y “acciones belicistas” de Estados Unidos en el mar Caribe, donde Donald Trump ordenó desde agosto un despliegue aeronaval bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

A través de Telegram, Gil extendió el agradecimiento en nombre del presidente Nicolás Maduro y valoró el “apoyo inquebrantable” de Rusia en la preservación de la zona de paz en el Caribe y en la promoción de la “estabilidad económica, política y social en toda la región”.

Más temprano, Rusia condenó lo que consideró como los intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela y confió en que la situación se pueda resolver por las vías legales.

“Condenamos enérgicamente estos actos (las acciones de EE.UU. en torno a Venezuela) y exigimos estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo”, señaló la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en una rueda de prensa.

Añadió que Moscú “aboga por la distensión de la situación actual y por el mantenimiento de la confianza y la previsibilidad”.

Zajárova calificó los últimos acontecimientos en el Caribe de “caos legal”, al haberse “reactivado prácticas” que se creían olvidadas “hace mucho”, tales como –dijo– la “apropiación ilegal de activos ajenos, la piratería, los asaltos y el bandidaje”, informó la agencia TASS.

De este modo, instó al presidente Trump a que, gracias a su “pragmatismo y racionalidad”, se solucione el asunto “en el marco de las normas jurídicas internacionales”.

Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, que el Gobierno de Maduro considera una “amenaza” de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Además, en las últimas semanas, Estados Unidos confiscó dos buques que transportaban petróleo venezolano tras anunciar el bloqueo total de embarcaciones sancionadas que hagan este tipo de viajes desde y hacia Venezuela.

La presión de Estados Unidos también ha incluido el cierre del espacio aéreo venezolano, lo que ha impactado en los vuelos de diversos países como España, que seguirá bajo mínimos, al menos, hasta mediados de enero, cuando ha pasado ya un mes de la primera suspensión de vuelos después de las recomendaciones en ese sentido de la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense y de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA).

Tras la primera recomendación de la autoridad de Estados Unidos, en la última semana de noviembre, la AESA emitió sus avisos en la misma dirección, lo que llevó a Iberia, en primer lugar, y después a Air Europa y Plus Ultra a suspender sus vuelos entre Madrid y Caracas hasta el 31 de diciembre.

El pasado martes, la AESA emitió una nueva “alta recomendación” de no sobrevolar la zona, al menos, hasta el próximo 31 de enero, y tanto Iberia como Plus Ultra han anunciado la suspensión de sus operaciones hasta esa fecha, mientras que Air Europa las ha cancelado hasta, al menos, el 18 de enero.

Ya la Agencia Europea de Seguridad Aeronáutica (EASA) alertó a principios de diciembre de los riesgos de operar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.

La FAA recomendó a las aerolíneas a finales de noviembre no sobrevolar el área de Maiquetía (el espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental) y les instó a “extremar la precaución” ante “una situación potencialmente peligrosa en la región” tras el despliegue militar norteamericano en la zona para presionar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo”, decía la FAA.

Para las aerolíneas que enlazan Madrid con Caracas el peso de este segmento en el negocio es desigual: para Iberia apenas representa el 1,7 % de los asientos de largo radio (126.000 a Venezuela sobre 7,46 millones este año) y para Air Europa "supone muchas pérdidas y muchos problemas para los usuarios", según su presidente, Juan José Hidalgo. Sin embargo, Plus Ultra, que tampoco ha facilitado cifras, tiene su negocio muy concentrado en América Latina y, especialmente, en Venezuela.