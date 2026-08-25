Venezuela alcanza mayor producción petrolera desde febrero de 2019, según Delcy Rodríguez

La presidenta encargada afirma que 1.046 presos han sido liberados desde enero de 2026

Caracas/Venezuela produce hoy 1,23 millones de barriles por día (bpd) de petróleo, su nivel más alto desde febrero de 2019, anunció este lunes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. En un mensaje a la nación, la mandataria aseguró que su país ha suscrito medio centenar de acuerdos para nuevas inversiones en "más de 76 áreas productivas de hidrocarburos".

Además, destacó que, pese a la emergencia por los devastadores terremotos de hace dos meses, que dejaron al menos 6.509 muertos, la producción petrolera "no se detuvo". Indicó que Venezuela acumula 21 trimestres consecutivos de expansión económica, pero aclaró que "aún falta mucho" por hacer para "recuperar una economía gravemente impactada por sanciones".

Rodríguez señaló también que en estos meses el país petrolero ha "ido recuperando" su relación con el mundo, lo que incluye instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la vez que ha restablecido vínculos diplomáticos, económicos y consulares con distintos países.

La jefa de Estado dijo que en los últimos dos meses se ha logrado reducir de casi un 30% al 12,3% la brecha entre el precio oficial del dólar y el libre

"Lo hacemos porque Venezuela necesita inversión, tecnología, financiamiento, mercados, cooperación, y nuestros compatriotas en el resto del mundo, la diáspora venezolana, necesita un país que pueda acompañarlos y prestarles sus servicios con normalidad", expresó.

Por otra parte, la jefa de Estado dijo que en los últimos dos meses se ha logrado reducir de casi un 30% al 12,3% la brecha entre el precio oficial del dólar y el libre.

"Detrás de ese número hay algo muy concreto, que una familia pueda organizar mejor sus gastos, que sus ingresos le rindan más, que un comerciante pueda fijar sus precios con mayor certeza y que una empresa pueda planificar e invertir", explicó.

También aseguró que las autoridades están "trabajando para reducir la burocracia, simplificar trámites, ampliar los servicios digitales y evitar que una persona tenga que entregar varias veces documentos que el propio Estado ya tiene".

"Queremos un Estado que resuelva, no que complique ni atropelle", expresó.

Rodríguez asumió como mandataria encargada luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro durante una operación militar el pasado 3 de enero, tras lo que ha impulsado una apertura a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico, en medio de una estrecha colaboración con Washington, que ha flexibilizado sus sanciones.

Según cifras oficiales, la producción petrolera venezolana aumentó un 29,8% desde los 924.000 bpd de enero hasta los 1,2 millones de julio. El mismo enero, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos para incentivar la inversión extranjera, lo que analistas interpretaron como el desmantelamiento del legado de Hugo Chávez (1999-2013).

El mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo recientemente que a Venezuela le "está yendo mejor que nunca con el petróleo" y que su país está obteniendo una buena parte del crudo, "como debe ser".

La mandataria reiteró que su Gobierno está trabajando en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja para "revisar las condiciones de los centros de reclusión"

Por otra parte, la presidenta encargada aseguró que 1.046 venezolanos han sido liberados desde enero de 2026, cuando comenzó el proceso de excarcelaciones de presos políticos luego de la captura de Maduro.

"Como resultado del Programa de Convivencia Democrática y Paz, a esta fecha 1.046 venezolanos han sido liberados, 12.000 personas han recibido beneficios procesales y continuaremos avanzando con responsabilidad", dijo Rodríguez en un mensaje a la nación a propósito de cumplirse dos meses de los devastadores terremotos de junio pasado.

La mandataria reiteró que su Gobierno está trabajando en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja para "revisar las condiciones de los centros de reclusión", un anuncio que hizo la Cancillería la semana pasada y luego de la presión ejercida por ONG y familiares de presos políticos que han demandado por meses que se permita el ingreso de este organismo a las cárceles.

Prometió seguir atendiendo la situación del sistema penitenciario y aseguró que con esta alianza busca que "la comunidad internacional conozca de primera mano las mejoras y avances" que se han hecho en ese sentido.

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el Gobierno de la ahora presidenta encargada ordenó un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año. El Parlamento, de mayoría chavista, también aprobó en febrero una ley de amnistía que benefició a más de 8.000 personas, aunque la mayoría de ellas ya se encontraban en libertad restringida.

Hasta junio pasado, Foro Penal había verificado la liberación de 894 presos políticos desde enero

Las últimas excarcelaciones ocurrieron a mediados de este mes de agosto, días después de haber culminado el primer ciclo de diálogo entre el chavismo liderado por el hermano de Rodríguez y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien es apoyada por Estados Unidos.

Según anunció el Gobierno el pasado día 15, se liberaron a 131 personas, aunque Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos en el país, dijo que pudo verificar 81 excarcelaciones. La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabiliza, por su parte, 105.

Hasta junio pasado, Foro Penal había verificado la liberación de 894 presos políticos desde enero.

Rodríguez además habló del tema seguridad ciudadana y se comprometió a eliminar los controles policiales en las ciudades, mayormente acusados de extorsiones, así como a reforzar el mecanismo de patrullaje con mecanismos "respetuosos" de los derechos humanos.