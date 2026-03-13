Venezuela y Colombia anuncian que la reunión entre Rodríguez y Petro se pospuso por "fuerza mayor"

El encuentro entre Petro y Rodríguez se reprogramará para una fecha aún sin anunciar.

Delcy Rodríguez dice que tiene conversaciones con Estados Unidos "todos los días"

Caracas/Los Gobiernos de Venezuela y Colombia pospusieron por "motivos de fuerza mayor" y para "una fecha próxima" la reunión prevista este viernes entre los presidentes Delcy Rodríguez y Gustavo Petro, según se confirmó este jueves en un comunicado publicado por el canciller venezolano, Yván Gil. Horas más tarde, ambos Ejecutivos enviaron un nuevo texto conjunto.

Asimismo, indicó que Petro mantiene su invitación a la presidenta encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE UU el pasado 3 de enero.

El comunicado no precisa los "motivos de fuerza mayor" ni proporciona la fecha en la que se hará el encuentro, que se tenía previsto en el Puente Internacional Atanasio Girardot con el propósito de "continuar fortaleciendo" las relaciones binacionales y "avanzar en las iniciativas de cooperación", sin dar detalles.

El Atanasio Girardot es uno de los cuatro puentes que comunican al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira, en donde hasta esta tarde trabajadores preparaban la tarima para el encuentro.

El encuentro era esperado con expectativa en ambos países, aunque medios locales informaron que fue una decisión de Venezuela alegando razones de seguridad.

Tras la noticia de la cancelación, el personal encargado de la logística en el puente comenzó a recoger mesas y otros materiales que serían usados en la reunión.

El encuentro fue confirmado la semana pasada por el Gobierno colombiano, que esta tarde alcanzó a entregar en la ciudad fronteriza de Cúcuta, capital de Norte de Santander, las acreditaciones para la prensa que cubriría este viernes a Petro y Rodríguez.

Se esperaba que en dicha cita, Petro y Rodríguez hablaran de asuntos económicos, comerciales y de seguridad en la frontera común de 2.219 kilómetros.

La suspensión del encuentro se produjo poco después de que el Gobierno colombiano informara en su cuenta de X de una llamada telefónica entre Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que "se tocaron temas energéticos, hidrocarburos, temas de seguridad, cultivos ilícitos, erradicación, trabajo en conjunto por la lucha contra el narcotráfico, la reactivación económica en la frontera y otros más".

"Al terminar la llamada, Trump deseó suerte al presidente Petro en su reunión con Venezuela", concluyó el mensaje en X.

La noticia se produjo el mismo día en que Delcy Rodríguez dijo que su Gobierno mantiene conversaciones "todos los días" con la Administración estadounidense de Donald Trump, que la reconoció oficialmente como jefa de Estado.

"Todos los días tenemos conversaciones (en las que planteamos) nuestros puntos de vista, los puntos de vista del Gobierno de los Estados Unidos", afirmó durante un encuentro con líderes vecinales en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La mandataria encargada señaló que acepta "con humildad, con modestia" el reciente "reconocimiento legal" de Estados Unidos a su Gobierno encargado para que el país pueda "seguir avanzando en unión nacional".

"No es el reconocimiento a una persona, ni a un Gobierno, es el reconocimiento a un país", consideró.

En este contexto, agradeció que con este proceso de acercamiento bilateral, Caracas y Washington puedan tener nexos comerciales, tras el reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

"Así como Estados Unidos nos compra petróleo o compra oro, nosotros podamos comprar medicinas, equipamiento, y que eso sirva para recuperar el sistema de salud", agregó.

Sin embargo, reiteró que el país suramericano tiene un "bloqueo muy férreo", en referencia a las sanciones impuestas por EE UU, y dijo esperar que este "reencauzamiento" de relaciones bilaterales permita ir a un "proceso de normalización" para Venezuela.

El miércoles, el Departamento de Estado de EE.UU. notificó al tribunal de Nueva York que lleva el caso contra Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de marzo por fuerzas estadounidenses en Caracas, que reconoció formalmente a Rodríguez como jefa de Estado.

Este reconocimiento debilita la posición de Maduro, puesto que en el juicio que afronta por presunto narcotráfico ha planteado su defensa como presidente de Venezuela y ha pedido que se financie con fondos del Estado venezolano.

Desde que Rodríguez asumió la presidencia encargada, el 5 de enero, se inició un proceso de acercamiento entre ambos países, y la mandataria ha recibido en Caracas a varios altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

Durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos consideró fraudulentas las elecciones presidenciales de 2018 y reconoció en 2019 al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como el presidente interino del país.