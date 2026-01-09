Venezuela ha excarcelado a nueve de los casi 900 presos políticos que hay en el país

Madrid/La alegría de los familiares de presos políticos venezolanos que siguió al anuncio de excarcelaciones por parte del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se ha tornado en tensión ante la falta de resultados concretos. De los casi 900 que se reparten por distintas cárceles del país, solo ocho personas han sido liberadas, tres de ellas nacionales y cinco españoles.

Los venezolanos son el ex candidato presidencial Enrique Márquez, el político y colaborador de María Corina Machado Biagio Pilieri, el abogado Alejandro Rebolledo y el militar Larry Osorio Chía. Los cuatro estaban hasta la fecha presos en la temida cárcel de el Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y sus liberaciones han sido confirmadas por la ONG Foro Penal y la cuenta Realidad Helicoide.

La liberación de Márquez y Pilieri fue además captada por las cámaras de los celulares de quienes se encontraban frente a la prisión a la espera de noticias sobre sus familiares. Ambos pudieron abrazar a sus seres queridos en medio de una gran expectación. Márquez fue detenido el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral.

Tras su arresto, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que el ex candidato había propuesto celebrar un acto de investidura de Edmundo González Urrutia en una embajada venezolana en el exterior. Su liberación era un reclamo de infinidad de activistas y dirigentes, incluyendo al presidente colombiano, Gustavo Petro, que lo calificaba de amigo.

Más tiempo llevaba en prisión Pilieri, perseguido y arrestado el 28 de agosto de 2024 tras participar en una manifestación para rechazar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó la reelección de Maduro. El político era coordinador del partido opositor Convergencia y ex diputado, además de alcalde de Bruzual, en Yaracuy; y fue señalado, junto al dirigente Freddy Superlano y el colaborador de Machado Perkins Rocha, de divulgar las actas electorales que hizo la oposición mayoritaria con el objetivo de probar la victoria de González Urrutia.

Horas más tarde se anunció la liberación de Larry Osorio Chía, sargento mayor de segunda del Ejército venezolano, y hermano de Ruben Darío, un militar retirado que participaba como activista de derechos humanos en Fundaredes. De acuerdo con distintas ONG, el único delito del joven era su vínculo familiar con un militar que desertó para apoyar a Juan Guaidó en 2019.

El último venezolano liberado anoche fue el ex magistrado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio Alejandro Rebolledo, que estaba en prisión desde que en 2024 regresó a Venezuela para regularizar su situación jurídica –fue forzado al exilio en 2017– y en cambio fue imputado por traición a la patria y conspiración contra la forma política.

Además, se espera que sea liberado en las próximas horas un prominente preso político, el abogado y ex diputado Juan Pablo Guanipa, uno de los más cercanos colaboradores de María Corina Machado, detenido en mayo de 2025. Cabello le imputó un supuesto plan contra las elecciones regionales y legislativas. Aunque sus familiares confiaban en que este mismo jueves durmiera en casa, a las 12 de la madrugada admitían que habría que esperar algo más.

A las excarcelaciones de estos nacionales, se unen las de los cinco españoles que están volando en estos momentos a Madrid. José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispano-venezolana Rocío San Miguel, aterrizarán en torno a las 13:15, hora local.

La noticia fue adelantada este jueves por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares y celebrada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como “un acto de justicia”. El canciller, en una entrevista a primera hora de la mañana, ha celebrado la "nueva etapa que se está abriendo en Venezuela" y su esperanza en que el "nuevo Gobierno continúe por esa senda".

Albares agradeció el "paso positivo que ha dado la nueva presidenta encargada" y ha contado que habló el jueves con los excarcelados. "Todos ellos, sin excepción estaban un poco en estado de shock, porque les informaron de que iban a ser liberados en tiempo real". "Se levantaron un día pensando que ahí iban a seguir un tiempo indefinido y unas horas después estaban en la residencia del embajador de España", apostilló. El Gobierno español está pendiente de que al menos otro español "pueda ser puesto en libertad en las próximas horas o en los próximos días", agregó sin dar nombres.

Más allá de estos casos concretos, el resto de presos sigue a la espera. El Comité de Madres en Defensa de la Verdad dijo este jueves que “no se han hecho efectivas las liberaciones de nuestros seres queridos, ni identificamos señales que nos permitan pensar que se está avanzando al respecto”. El comité dijo, en una publicación en Instagram, que insta a las autoridades a “garantizar que dentro del proceso de liberaciones anunciadas” estén sus seres queridos.

“A partir de la información que tenemos, estimamos que aún quedan un poco más de 200 personas detenidas injustamente en el contexto de las movilizaciones postelectorales”, puntualizó el Comité, que pide avanzar hacia “una amnistía general”.

La ONG Foro Penal estima en 863 los presos políticos –entre ellos 86 extranjeros de distintas nacionalidades– que había en cárceles venezolanas hasta el 29 de diciembre pasado, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

En una comparecencia ante los medios, Rodríguez dijo este jueves que las excarcelaciones son parte de un “gesto unilateral” del Gobierno venezolano, que ahora dirige la presidenta encargada, su hermana Delcy Rodríguez. Ya en Navidad y en Año Nuevo el Gobierno venezolano anunció la liberación de 99 y 88 detenidos tras los comicios presidenciales, respectivamente, aunque las asociaciones de presos pudieron verificar solo 61 de ellas.

Por su parte, María Corina Machado envió un audio a través de sus redes sociales en el que describió las excarcelaciones como “un acto de restitución moral”. La opositora recordó que, aunque “nada devuelve los años robados, este día importa” porque reconoce lo que siempre supo: “que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aun muy herida, termina por abrirse paso”.

La ex diputada señaló que esto “devuelve un poco de paz” a los familiares, pero envió un mensaje de cara al futuro: “No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”.