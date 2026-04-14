Venezuela firma un acuerdo que expande las operaciones de Chevron para la producción petrolera

Delcy Rodríguez, afirmó que el acuerdo se suscribe luego de "días en negociaciones" y lo señaló como un ejemplo de perseverancia, compromiso.

El chavismo dice que estará preparado para ganar las elecciones en Venezuela "cuando sean"

Caracas/El Gobierno de Venezuela firmó este lunes un acuerdo que expande las operaciones de la compañía estadounidense Chevron para aumentar la producción petrolera en el país, semanas después de la aprobación de la reforma de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada y extranjera.

Este acuerdo, firmado en un acto en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, aumentó al 49% la participación de Chevron en la empresa mixta Petroindependencia y también otorgó derechos para actividades primarias en el bloque Ayacucho 8, como parte de Petropiar, empresa conjunta entre la compañía estadounidense y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), explicó en el evento Javier La Rosa, representante de Chevron.

El campo petrolero Ayacucho 8 está ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, el yacimiento de crudo extrapesado más grande del mundo.

La compañía estadounidense, por su parte, aceptó renunciar a sus acciones en dos yacimiento de gas costa, uno en Macuira y otro en Loran y a otro yacimiento de crudo, Petroindependiente, en el lago de Maracaibo, según detalló Chevron en un comunicado.

En el acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el representante de Chevron agradeció por la "gran colaboración entre el Gobierno venezolano y el Gobierno americano" y el apoyo que ha recibido la compañía para "mantener y crecer" sus operaciones en las tres empresas mixtas en las que gestiona, aseguró, "la mayor producción del país".

Chevron agradeció por la "gran colaboración entre el Gobierno venezolano y el Gobierno americano" y el apoyo que ha recibido la compañía para "mantener y crecer" sus operaciones

Consideró que la implementación de la reforma de hidrocarburos promulgada recientemente permitirá acelerar el desarrollo de los activos de Chevron y también la producción de petróleo en el país suramericano.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que el acuerdo se suscribe luego de "días en negociaciones" y lo señaló como un ejemplo de perseverancia, compromiso y "de que sí hay caminos legales, con el nuevo marco normativo, para que las inversiones" estén seguras en Venezuela y tengan "un porvenir próspero".

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses, espera que el acuerdo permita "dar importantes avances en materia de producción" y aseguró que los ingresos irán "directamente" a un "beneficio compartido" entre ambas naciones.

"Siempre aprovecho para insistir en que debemos avanzar hacia una Venezuela sin sanciones, siempre se lo digo a la embajadora (de EE UU, Laura Dogu), al Gobierno, porque también es una manera de brindar seguridad jurídica e institucional a los inversionistas que vienen a Venezuela, que se entienda que no es una inversión pasajera ni momentánea, sino que estamos apostando al futuro", agregó.

El documento fue firmado por Hector Obregón, presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa); Eduardo Pinto, vicepresidente de exploración y producción de PDVSA y presidente Corporación Venezolana de Petróleo; y por Mariano Vela y Mario Gandara, presidente y vicepresidente comercial de Chevron Venezuela, respectivamente.

Asimismo, la ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, firmó una resolución de "delimitación y otorgamiento de derechos para el ejercicio de actividades primarias" a Chevron en el Bloque Ayacucho 8.

En el acto también estuvieron presentes la encargada de negocios de EE UU en Caracas, Laura Dogu, y el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Haustveit.

Rodríguez participó este lunes en un acto de conmemoración por el regreso de Hugo Chávez a la Presidencia, hace 24 años, tras un golpe de Estado que lo sacó brevemente del poder. En él, pidió a los venezolanos superar sus diferencias y unirse a sus demandas a EE UU.

"Pido a cada venezolano que nos sumemos teniendo como norte nuestra identidad. Superemos nuestras diferencias para pedir el cese de las sanciones contra Venezuela"

"Pido a cada venezolano que nos sumemos teniendo como norte nuestra identidad. Superemos nuestras diferencias para pedir el cese de las sanciones contra Venezuela", dijo.

"Venimos de un 3 de enero. Sabemos lo que significó. (…) Qué profundo dolor, qué heridas. Inmediatamente dijimos: vamos cara a cara con el Gobierno de Estados Unidos a dirimir nuestras diferencias, a entendernos como países", apuntó.

Asimismo, la presidenta encargada recordó el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, cuando Chávez fue desalojado del poder por casi dos días en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y protestas ciudadanas generalizadas.

"Venimos de un 11 y lo decimos: todo 11 tiene su 13. Tarde o temprano el 13 dará vida a Venezuela nuevamente. Tarde o temprano ese 13 se impondrá marcando la historia de nuestro camino", dijo sin profundizar sobre esta idea.

Rodríguez recordó la convocatoria que hizo a una peregrinación contra las sanciones, que recorrerá el país desde el próximo 19 de abril hasta el 1 de mayo, cuando llegará a Caracas.

Previamente, durante la instalación de una mesa de diálogo para recomponer las relaciones laborales, pidió apoyo también a empresarios y trabajadores para unirse a la «batalla» para el cese de las sanciones contra Venezuela.

La mandataria designó ayer al ex ministro de Defensa Vladimir Padrino López como nuevo titular del Ministerio de Agricultura y Tierras, en sustitución de Julio León Heredia, quien ocupaba el cargo desde febrero de 2025.

"(Padrino López) asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país", indicó Rodríguez en su canal de Telegram.

El pasado 18 de marzo, la presidenta encargada destituyó a Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país, y designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas.

Padrino López ocupó esta cartera de Estado desde el 24 de octubre de 2014, designado tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período presidencial de Maduro.

"(Padrino López) asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país"

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en EE UU y era cercano a Maduro.

Mientras, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró que el chavismo estará preparado para ganar las elecciones en el país "cuando sean", luego de las constantes demandas de la oposición para celebración de comicios generales en el país.

"Ahora (los opositores) andan (pidiendo) elecciones ya. Las elecciones serán cuando sean y ese día las fuerzas revolucionarias estaremos preparadas para ganar como siempre hemos ganado", dijo el también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Para Cabello, la oposición tiene "una preocupación" por que haya elecciones, y acusó, sin dar nombres, a personas beneficiadas de la amnistía aprobada en febrero de hacer "llamados y convocatorias para generar violencia".

"Aquí está demostrado que las elecciones no son la solución a los problemas, porque cada vez que pierden ellos una elección, entran en la fase de conspiración, de violencia, de no reconocer los resultados", dijo el ministro en la habitual rueda de prensa semanal.

El domingo, la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado afirmó que los venezolanos están listos para participar en unas nuevas elecciones que permitan la transición hacia la democracia.

Ese día, la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), presentó una hoja de ruta para celebrar "elecciones libres" que incluye la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ya el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, había señalado el pasado 2 de marzo que habrá elecciones en el país suramericano, pero consideró prioritaria la recuperación económica.

El partido La Causa R aseguró este lunes que el país necesita un cronograma electoral "claro" en el menor tiempo posible que satisfaga la «aspiración de cambio» de los ciudadanos, mientras que los diputados opositores que integran la fracción Libertad aseguraron también hoy que para poder celebrar unos comicios con garantías se debe hacer un cambio en las instituciones.