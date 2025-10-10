Venezuela pide una reunión de urgencia a la ONU ante un "ataque armado" de EE UU en el "corto plazo"

Caracas agradece a La Habana su llamado a la movilización internacional ante el "asedio" de EE UU

Caracas/El Gobierno de Nicolás Maduro pidió este jueves que se convoque con "carácter de urgencia" a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante el "ataque armado" que se pudiera dar, según dijo, por parte de Estados Unidos contra Venezuela "en un muy corto plazo".

"Esta misiva, a partir de información probada, razonable y objetiva, confirma que un ataque armado por parte de los Estados Unidos de América contra (...) Venezuela puede ocurrir en un muy corto plazo", alertó Venezuela en una carta, compartida por el canciller Yván Gil, dirigida al ruso Vassily A. Nebenzia, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Concretamente, Venezuela solicitó que se "convoque con carácter de urgencia a una reunión" para "determinar la existencia de una amenaza a la paz y formular recomendaciones para frenar los planes de agresión estadounidense en curso", en virtud de que Estados Unidos –señaló– ha decidido "cerrar toda vía de contacto diplomático" con Venezuela, como dijo The New York Times.

Venezuela hizo esta petición tras mencionar el "despliegue militar sin precedentes" de EE UU, que incluye, subrayó, "destructores, aviones de combate, tropas élite, activos utilizados en operaciones especiales y misiones encubiertas, e incluso un submarino (de propulsión) nuclear, todos los cuales se ubican a escasas millas de las costas venezolanas".

Estados Unidos defiende que este despliegue es para combatir el narcotráfico, pero el Gobierno de Maduro aseguró nuevamente ayer, tal como ha dicho en numerosas oportunidades, que esto es una "falsa lucha" y se trata de "acciones intimidatorias" para propiciar un "cambio de régimen".

Asimismo, Venezuela subrayó lo que consideró como las tres "peligrosas declaraciones" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: la primera, el pasado 22 de septiembre, en su "intervención ante la Asamblea General, cuando expresó su voluntad de utilizar el poderío militar estadounidense para 'hacer volar' al presidente Nicolás Maduro".

La segunda, prosiguió, el pasado 3 de octubre, cuando "notificó al Congreso de Estados Unidos sobre su determinación de que el país se encontraba en un 'conflicto armado no internacional' con carteles de la droga".

Y, la tercera, concluyó el comunicado, el pasado 4 octubre, cuando Trump indicó que "tendría ahora que 'empezar a buscar por tierra' a los supuestos narcotraficantes", lo que para Venezuela "apunta hacia la inminencia de una violación" de su soberanía nacional.

"De más está decir que esta agresión que se avecina contra nuestro país tendría grandes repercusiones sobre la paz, la estabilidad y la seguridad de toda la región latinoamericana y caribeña", advirtió el Ejecutivo chavista.

Este jueves, Cuba alertó de que "no puede aceptarse legal o moralmente" lo que considera "pretextos" de EE UU para una eventual "agresión militar" a Venezuela y llamó a una movilización internacional para evitarla, un gesto que agradeció el Gobierno venezolano.

En una nueva declaración sobre esta cuestión, la Cancillería cubana reiteró que “los peligros para la paz, seguridad y estabilidad” de América son “reales e inminentes”.

Hasta la fecha, EE UU ha confirmado el hundimiento de al menos cinco embarcaciones que alega contenían drogas con destino a su territorio y estaban tripuladas por “narcotraficantes”.

Cuba, aliada histórica de Venezuela, calificó de “ilegal” la destrucción de estas lanchas y advirtió que, tras esas acciones, “la amenaza del uso de la fuerza contra Venezuela se incrementa con los anuncios de una nueva fase de la escalada que incluiría acciones militares contra objetivos terrestres”.

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE UU como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, lo que el Gobierno de Venezuela rechaza y tacha de mentira.

A finales de agosto pasado, Washington anunció que usaría “todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, lo que incluyó el envío de buques militares y soldados al sur del mar Caribe, en aguas internacionales cercanas a Venezuela.

Washington mantiene desplegados en el Caribe ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear, y ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

