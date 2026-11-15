Venezuela prevé producir tres millones de barriles diarios de petróleo en diez años

Según el presidente de Pdvsa, la producción de crudo cerrará el año en 1,3 millones de bpd

Caracas/Venezuela estima alcanzar una producción de 3 millones de barriles por día (bpd) de crudo en diez años, según cifras difundidas este sábado por la estatal petrolera Pdvsa.

Se trata de un nivel de producción que tenía el país a finales de la década de los 90 y principios del actual siglo, antes de la crisis que expertos atribuyen a la corrupción, la politización de la industria, la fuga de talento, la falta de mantenimiento y, posteriormente, las sanciones petroleras impuestas por EE UU en 2019, entre otras causas.

Según el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, la producción de crudo, que llegó a 1,22 millones de bpd en octubre, cerrará el año en 1,3 millones.

El funcionario, citado en una publicación de la estatal en Telegram, indicó que la meta de producción para 2027 es de 1,5 millones y que se calcula que alcance los 2 millones en cinco años.

Obregón señaló que se han suscrito 80 “nuevos acuerdos” en materia de hidrocarburos y que gran parte de las firmas logradas este año están dirigidas a los llamados campos verdes, los cuales “requerirán la construcción conjunta con socios de carreteras, tendidos eléctricos y demás obras civiles”, según el texto.

Pdvsa indicó que la meta de producción para 2027 es de 1,5 millones y que se calcula que alcance los 2 millones en cinco años

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió esta semana que la producción de petróleo de Venezuela se ha estancado en los últimos meses, tras el importante incremento que experimentó de enero a agosto, y que para que pueda subir rápidamente hace falta más inversión y mantenimiento, en particular en los puertos y en el suministro eléctrico.

Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, se ha abierto a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico en medio de una estrecha colaboración con EE UU, país que capturó a Nicolás Maduro el pasado enero durante una operación militar en Caracas.

Ese mismo mes, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión extranjera, lo que analistas interpretaron como el desmantelamiento del legado de Hugo Chávez (1999-2013).

El pasado agosto, Trump y Rodríguez anunciaron un “histórico” acuerdo para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela a través de una compañía en la que el Pentágono tiene una participación accionaria del 35%.

Pese al crecimiento de la producción, sindicalistas y trabajadores venezolanos denuncian que persiste la crisis salarial.

Venezuela suscribió el lunes un acuerdo con la petrolera estadounidense ExxonMobil para su retorno al país suramericano, tras la salida en 2007, cuando Chávez nacionalizó los últimos yacimientos operados por el sector privado.

Pdvsa informó el jueves de la firma de cinco acuerdos con la empresa británica Shell para consolidar el desarrollo y las inversiones en materia energética.