Venezuela reafirma con Irán su "lucha conjunta" por la defensa de su soberanía

El régimen cubano califica el despliegue militar de EE UU en el Caribe de “grave amenaza a la paz y a la seguridad regionales”

Caracas /La Habana/El Gobierno de Venezuela reafirmó este lunes con Irán su "lucha conjunta" por la defensa de su soberanía durante una reunión que sostuvo el canciller venezolano, Yván Gil, con el embajador iraní en el país suramericano, Ali Chegini.

Según informó Gil, el objetivo de este encuentro fue reafirmar la alianza estratégica entre Venezuela e Irán, así como su "amistad y lucha conjunta en defensa de la soberanía, el desarrollo y la multipolaridad".

Asimismo, el jefe de la diplomacia de Caracas indicó que recibió un mensaje de solidaridad por parte de Irán ante las "amenazas contra la paz y seguridad de Venezuela y de toda la región caribeña y latinoamericana".

"Hemos manifestado nuestra confianza mutua en que nuestra cooperación bilateral y en foros multilaterales seguirá fortaleciéndose en consonancia con la diplomacia de paz", señaló Gil en su canal de Telegram.

Este lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que su país enfrenta la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años" ante el despliegue de ocho barcos militares por parte de Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear que, denunció, "apuntan" al país suramericano, que se declararía "en armas" si "fuera agredida".

Se trata, dijo Maduro, de "una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal" como parte de "lo que llaman la máxima presión" para provocar un cambio político, detrás de lo que, insistió, está el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a quien llamó "el señor de la guerra" y lo acusó de querer manchar las manos del mandatario Donald Trump con "sangre venezolana" y de la región.

Durante una conferencia de prensa, aseguró que eso "sería una guerra completa en todo el continente", aunque expresó que su par estadounidense, a quien describió como "un hombre inteligente y audaz, sabrá qué hace".

"Yo no tengo ninguna animadversión con el presidente Trump, hemos tenido y tenemos visiones muy diferentes del mundo, creo que solo coincidimos en una opinión que él tiene, (…) que él quiere la paz para el mundo, es lo que él quiere dejar como legado. Si él quiere dejar eso como legado, en Venezuela nosotros somos su único aliado", afirmó.

Maduro advirtió de que, ante "la máxima presión militar" por parte de EE UU, Venezuela ha declarado "la máxima preparación" para su defensa.

Según el gobernante, la nación suramericana tiene una estrategia "eminentemente defensiva" que se ha diseñado "durante veinte años" y que incluye "dos formas de lucha", una diplomática y otra armada.

"Nosotros estamos en un periodo especial de preparación y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país, nos toque o no nos toque", declaró el jefe de Estado, quien indicó que unos 8,2 millones de personas "están alistadas para defender" al territorio.

Entretanto, espera que el secretario general de la ONU, António Guterres, a quien pidió la semana pasada apoyo en una carta "muy clara y muy contundente", y "los organismos de Naciones Unidas reaccionen a tiempo".

El líder del chavismo sostuvo que las autoridades del país norteamericano "se equivocan creando" la que calificó como una "narrativa bien, pero bien absurda" sobre un combate contra el narcotráfico para justificar el envío de "buques de guerra".

En este contexto, Maduro señaló que los dos canales de comunicación que su país tiene con EE UU –uno con el encargado de Negocios interino John McNamara y otro con Richard Grenell, enviado especial de Trump– están hoy "malogrados" y "maltrechos".

Sin embargo, aclaró que Venezuela seguirá "recuperando" a sus migrantes, entre ellos, los expulsados por EE UU, así como a los más de 70 niños de su país que, denunció, continúan "secuestrados" por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense (ICE), al que Caracas acusa de separar a los menores de sus padres deportados.

Maduro señaló como "operador del secuestro" a Rubio, de quien, además, advirtió que "nada bueno" se puede esperar en su visita prevista a partir de este martes a México y Ecuador.

Asimismo, afirmó que el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que –señaló– "impusieron con un fraude", envía "el 60% de la cocaína que se produce en Colombia" a EE UU.

"Él debe saber que ese presidente Daniel Noboa que él va a ver, trabaja con la mafia albanesa y es jefe de la mafia de tráfico de droga", aseveró Maduro, quien dijo que las "empresas familiares" del mandatario ecuatoriano "mandan la cocaína a Estados Unidos y Europa".

El chavista ofreció a Trump, así como a los Gobiernos latinoamericanos, la experiencia que, indicó, tiene Venezuela en la lucha contra el narcotráfico "si de verdad se quisiera enfrentar ese problema", que, consideró, es uno de los "muchos otros que tiene el continente".

Pese a todo, el jefe de Estado aseguró que el modelo económico de su país "está robusto, sólido y avanzando", con una producción petrolera que, "con licencias o sin licencias, va muy bien", y una proyección de crecimiento para este año de "nueve puntos".

Igualmente, sentenció que las empresas energéticas de Europa que "no necesitan licencias" de EE UU para operar en el país caribeño.

"¿Hasta cuándo Europa se va a subordinar a lo que manden en Washington? Aquí ustedes son libres, vengan a producir, sigamos produciendo con licencias o sin licencias", agregó.

Alineado con el discurso de su socio, el Gobierno de Cuba tildó de "irracional y agresiva arremetida" el despliegue militar de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, a su juicio "una grave amenaza a la paz y a la seguridad regionales".

El viceministro primero de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver Portal, expresó preocupación por "la magnitud desproporcionada" de efectivos, técnicas militares y medios navales, incluyendo un submarino nuclear, empleados por EE UU, al intervenir en la reunión virtual de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre esa situación.

"Olvida el Gobierno estadounidense que su propia Agencia para el Control de Drogas (DEA), no menciona en su informe de 2025 al Gobierno venezolano entre los autores o facilitadores de operaciones de tráfico de drogas"

Asimismo afirmó que la CELAC "tiene la obligación de exigir el cese inmediato" de esta "peligrosa ofensiva" estadounidense, que considera que atenta contra la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por ese mecanismo de concertación e integración regional en 2014.

"La respuesta a las problemáticas de la región, como el tráfico ilícito de drogas, requiere la actuación conjunta y coordinada de los Estados miembros (de la CELAC), basada en el diálogo, la no injerencia en los asuntos internos, la cooperación, la solidaridad y el respeto a la soberanía", señaló.

Además consideró como un "pretexto absurdo que carece de fundamento" la acusación de Washington al Gobierno de Venezuela de haberse asociado con organizaciones criminales de tráfico ilícito de drogas.

"Olvida el Gobierno estadounidense que su propia Agencia para el Control de Drogas (DEA), no menciona en su informe de 2025 al Gobierno venezolano entre los autores o facilitadores de operaciones de tráfico de drogas, que amenazan su territorio nacional", añadió.

Peñalver acusó a EE UU, de intentar erigirse en "guardián" de la región con su despliegue de fuerzas navales "disfrazado de operaciones antidrogas" y desviar la atención de que "es, en ese país, donde están las mayores redes de estímulo al consumo, distribución y tráfico de drogas".