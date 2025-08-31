Venezuela rechaza la denuncia de Noruega sobre el incremento de las desapariciones forzadas

Caracas/El Gobierno de Venezuela expresó este sábado su "firme" rechazo a un comunicado emitido por Noruega en el que denuncia un incremento de las desapariciones forzadas en la nación sudamericana, y acusó al país europeo de usar "argumentos forzados y manipulados" para "atacar a la democracia venezolana". "Desde Venezuela rechazamos de manera firme la declaración de la Cancillería de Noruega que, en contra de la opinión de su propio pueblo, se suma a la amenaza contra nuestra soberanía", dijo el ministro de Exteriores, Yván Gil, a través de su canal de Telegram.

A juicio del funcionario chavista, se trata de un "intervencionismo ilegal e inmoral" por parte de la Cancillería noruega "en la vida interna de una democracia fuerte y participativa" como, dijo, la venezolana. Gil denunció también lo que considera un "intento mudo de justificar la agresión militar del imperio estadounidense contra Venezuela con argumentos absolutamente cobardes", en alusión al reciente planteamiento de EE UU de desplegar buques cerca de Venezuela bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Este sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega expresó su preocupación por "las desapariciones asociadas con las elecciones en Venezuela, incluidos los llamados casos de desapariciones a corto plazo cometidos durante y alrededor de las elecciones presidenciales de julio de 2024". "Nos alarma el aumento del uso de desapariciones forzadas, los presuntos casos de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes por parte de agentes del Estado y los homicidios ilícitos, entre otras violaciones", señaló.

"La violencia política debe cesar inmediatamente y el derecho del pueblo venezolano a la libertad de expresión y a la participación política pacífica debe ser respetado"

Asimismo, Noruega, que publicó el comunicado con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, instó al Gobierno venezolano a "cumplir con el derecho internacional para prevenir daños irreparables a las víctimas". "El uso creciente de la desaparición forzada como arma para silenciar a los miembros de la oposición, a aquellos percibidos como tales, activistas prodemocracia y defensores de derechos humanos es inaceptable. La violencia política debe cesar inmediatamente y el derecho del pueblo venezolano a la libertad de expresión y a la participación política pacífica debe ser respetado", agregó.

Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia agradecieron el pronunciamiento emitido por Noruega. En la red social X, Machado afirmó que se trata de una "firme posición del Gobierno del Reino de Noruega" que, a su juicio, "reivindica a las víctimas de la tiranía" y la lucha opositora "por la libertad, por la justicia y por la democracia" en Venezuela.

"El mundo democrático avanza con firmeza frente a las atrocidades del régimen criminal de Maduro. La comunidad internacional sabe que no solo se trata de un régimen que comete crímenes de lesa humanidad y prácticas de terrorismo de Estado, también que es ilegítimo y usurpador porque se robaron la elección presidencial del 28 de julio de 2024. Maduro y su régimen se creyeron intocables, que podrían seguir actuando con impunidad. Pero se acabó", expresó la ex diputada.

"La desaparición forzada no puede seguir siendo utilizada como instrumento de persecución política. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la verdad, la justicia y la libertad"

Por su parte, González Urrutia, quien reclama la Presidencia venezolana, dijo conocer "de cerca este dolor" y "lo que significa para una familia vivir sin respuestas", al mencionar que su yerno, Rafael Tudares Bracho, "sigue desaparecido", desde el 7 de enero de este año. "La desaparición forzada no puede seguir siendo utilizada como instrumento de persecución política. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la verdad, la justicia y la libertad", expresó en X el opositor, exiliado en España desde hace casi un año.

Su hija, Mariana González de Tudares, dijo este sábado a través de la misma red social que su esposo lleva "235 días de desaparición forzada", tiempo durante el que, denunció, no se les ha garantizado "ni una fe de vida". "Rafael no es político, no representa amenaza, no ha cometido delito. Es un hombre inocente que merece recuperar su libertad", dijo González de Tudares.