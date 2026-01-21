Venezuela recibe 300 millones de dólares por la venta de crudo tras su acuerdo con EE UU

Rodríguez afirmó que los ingresos se destinarán a "cubrir y financiar" el ingreso de los trabajadores, así como "protegerlo de la inflación" y del "impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario".

Caracas/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes el ingreso de 300 millones de dólares al país "producto de la venta del petróleo", días después de que Washington anunciara un acuerdo de venta de crudo del país suramericano por 500 millones de dólares.

"De los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones", afirmó Rodríguez durante una visita a una base de comunas en Caracas, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según indicó, estos ingresos se destinarán a "cubrir y financiar" el ingreso de los trabajadores, así como "protegerlo de la inflación" y del "impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario".

La moneda legal de Venezuela es el bolívar, pero el dólar estadounidense –y, en ocasiones, el euro– se utilizan como referencia para fijar precios de bienes y servicios. El tipo de cambio oficial lo fija el Banco Central de Venezuela (BCV). No obstante, existe un mercado paralelo con un valor superior, lo que ha causado una brecha entre los tipos de cambio, por lo que los productos pueden tener distintos precios de acuerdo con la moneda que se use para la compra.

El pasado jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó un acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, valorado en 500 millones de dólares, por el cual EE UU comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo

Como explicó la semana pasada, la mandataria encargada reiteró que estos ingresos de la venta de crudo serán "utilizados y empleados" a través del mercado cambiario, en la banca nacional y a través del BCV, "para consolidar y estabilizar el mercado".

El pasado jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó un acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, valorado en 500 millones de dólares, por el cual EE UU comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país suramericano.

Leavitt afirmó entonces que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha cumplido con "todas las exigencias y solicitudes" de la Administración de Donald Trump. Rodríguez asumió el Ejecutivo tras los ataques de EE UU en Caracas y otros tres estados que terminaron con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes permanecen encarcelados en Nueva York.

Desde entonces, Trump afirmó que pidió "acceso total" a los recursos petroleros venezolanos, mientras que su secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que EE UU controlará la venta del crudo de Venezuela por un tiempo "indefinido".

Las incautaciones de petroleros sancionados que transitan por el Caribe, cerca de Venezuela, continúan en medio de la cuarentena que estableció la Administración estadounidense y ayer se produjo la séptima desde diciembre.

El buque identificado bajo el nombre Sagitta, circulaba anteriormente bajo la bandera de Panamá y Liberia, de acuerdo con distintos monitores de tráfico marino.

El Comando Sur detalló que el petrolero operaba “desafiando la cuarentena” que impuso Trump a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. El operativo se realizó en la mañana y las fuerzas armadas dijeron que la incautación sucedió sin incidentes.

Ayer, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció un conjunto de propuestas que el Legislativo abordará durante el período 2026-2027, que incluye la reforma de la ley de hidrocarburos para favorecer y proteger la inversión extranjera en este sector clave y adaptarse a la "nueva realidad económica" del país.

"No podemos tener ningún tipo de preocupación ni temor con respecto a esa ley. Nosotros hemos creado nuevas leyes (para) que se adapten a la nueva realidad económica venezolana", indicó Rodríguez, en alusión la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, durante una reunión de la Comisión Consultiva del Parlamento.

El también jefe negociador del Gobierno indicó que la reforma de esta ley es una de las más de doce propuestas de este tipo que hizo el Ejecutivo. Jorge Rodríguez indicó que la mandataria encargada también planteó reformas a las leyes de minería, del comité de exportación, de derechos socioeconómicos y de propiedad intelectual.

Asimismo propuso cambios en la ley de medicina natural, de derechos digitales y naturales, de ciberseguridad, del sistema eléctrico nacional, del uso racional de la energía, de telecomunicaciones, de inteligencia artificial, de la paz y de la convivencia nacional.

Aparte de las reformas, el presidente del Parlamento propuso la redacción de ocho códigos, incluyendo el penal, civil, electoral y de comercio, para "poner orden" en las legislaciones de Venezuela.

También se incluyó la propuesta de un nuevo código social, un código de democracia directa y poder comunal, uno de protección integral para la familia y otro para la protección del ambiente.

Según explicó Jorge Rodríguez, el nuevo Código Penal debería revisar "de manera amplia" todos los elementos relacionados con la administración de justicia

Por otra parte, Jorge Rodríguez informó que este año la agenda legislativa incluye 29 leyes, de las cuales 12 son impulsadas por el Ejecutivo y 17 proceden de comisiones permanentes del Parlamento, aunque no precisó si son nuevas leyes o reformas.

En este contexto, subrayó la importancia en el trabajo para "acompañar al pueblo de Venezuela" en el proceso de "construir una economía fuerte que distribuya prosperidad para todas y para todos".

Indicó que los proyectos que tendrán prioridad son la creación de la Ley de Aceleración y Optimización de Trámites Administrativos, así como la Ley Orgánica de Protección de los Derechos Socioeconómicos.

Este martes, Trump aseguró que el Gobierno de Delcy Rodríguez ha liberado a "muchos presos políticos", aunque varias ONG y líderes opositores aseguran que el proceso ha sido a "cuentagotas".

"Han acordado que van a dejar salir, creo que a la mayoría de ellos. Depende de lo que hayan hecho", apuntó el mandatario al ser preguntado en una rueda de prensa sobre la demora en las excarcelaciones.

Por su parte, la líder opositora de Venezuela y nobel de la paz 2025, María Corina Machado, denunció desde Washington que el chavismo "ha manipulado la situación" en Venezuela y que "no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos".

A la salida de una reunión con Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Machado lamentó que sea una práctica habitual de las autoridades venezolanas anunciar que "van a liberar a alguien y luego no ocurre", lo que consideró como "una tortura diaria para los familiares que están esperando a que los liberen".

La ONG Foro Penal ha informado que contabiliza un total de 777 presos políticos en Venezuela –de los casi mil que se contabilizaban–, luego de que Jorge Rodríguez anunciara, el pasado 8 de enero, la excarcelación de un "número importante" de personas, aunque sin precisar la cifra total, lo que generó expectativas en familiares, quienes han pernoctado desde entonces a las afueras de varias cárceles a la espera de la liberación de sus parientes.

Además, Foro Penal registraba 143 excarcelaciones de presos políticos desde el pasado 8 de enero hasta este lunes, mientras algunas ONG y partidos opositores reclaman una lista oficial que permita conocer detalles del proceso.

La también ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) exigió este martes al Ministerio Público información sobre al menos 201 presos políticos que, de acuerdo a su registro, desconocen en cuál centro de reclusión se encuentran.