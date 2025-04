Venezuela recibe a más de 500 migrantes deportados desde EE UU en dos vuelos

Caracas/Más de 500 venezolanos regresarán el jueves a su país en dos vuelos operados por la aerolínea estatal Conviasa, y otro grupo retornará el viernes en un avión estadounidense, anunció este miércoles Nicolás Maduro, sin precisar la cifra de migrantes que saldrán del país norteamericano. Indicó que, según lo previsto, a las 11:00 hora local de este 3 de abril llegarán desde México unos 300 venezolanos que "lograron huir de la persecución desde Estados Unidos".

Luego, a las 15:00 hora local, aterrizará un vuelo con "más de 200" migrantes "rescatados de las cárceles" de EE UU, agregó Maduro, quien señaló que "muchos de ellos (han estado) presos desde hace un año, año y medio", aunque tampoco precisó de dónde saldrá ese grupo.

"En la inmensa mayoría de los casos, son migrantes económicos que se fueron producto de la guerra económica, de las sanciones, buscando un devenir, una alternativa, y que terminaron perseguidos por el Gobierno de los Estados Unidos", expresó el líder del chavismo en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Además, afirmó que se prevé la llegada de un avión estadounidense el viernes a las 18:00, lo que, agregó, será semanal. Posteriormente, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien se ha encargado de recibir a los repatriados, dijo que este jueves llegarán al país caribeño "más de 150 niños que están en México".

El lunes, Maduro pidió al jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, "hablar con los enlaces" de Venezuela con EE UU, sin precisar nombres, para las repatriaciones.

El pasado domingo, un avión estadounidense con 175 migrantes deportados por Washington aterrizó en Caracas, 54 personas menos de lo previsto, según la Administración de Maduro, que atribuyó la diferencia a un "gran desorden" por parte de las autoridades norteamericanas.

En total, 1.471 venezolanos han retornado a su país desde el pasado febrero, como parte, según el Ejecutivo, de una nueva fase del programa gubernamental de repatriación Vuelta a la Patria, creado en 2018, y en coordinación con EE UU y otros países como México y Honduras, que han servido como puente.

Los familiares de los más de 200 venezolanos deportados de EE UU y enviados a una cárcel en El Salvador pidieron el miércoles en Caracas al Gobierno del presidente Nayib Bukele la liberación de sus seres queridos, y defendieron su derecho a migrar. "Mi hijo es inocente", "¡Libertad y justicia ya!", se leía en los carteles que los manifestantes –en su mayoría madres– exhibían junto a fotografías de varios de los jóvenes encarcelados en suelo salvadoreño, en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por la Administración de Trump para su deportación.

La concentración tuvo lugar frente a la Embajada de El Salvador, país con el que Caracas no tiene relaciones, luego de que ambas naciones expulsaran a los cuerpos diplomáticos en noviembre de 2019.

Una de las manifestantes era Yosleidys Chacón, esposa de Jhon Willian Chacín, un tatuador profesional de 35 años de edad que, durante 14 meses, estuvo en centros de detención en EE UU –primero en California y luego en Texas–, tras lo que pidió su deportación voluntaria. Pese a que esperaba la llegada de un avión venezolano que lo devolviera a su país, fue enviado a El Salvador, dijo a EFE la pareja, que asegura haberlo reconocido en un video difundido por el Gobierno de Bukele sobre la llegada de migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

"Los artistas estamos en contra de lo que se está haciendo, del tema del secuestro a los venezolanos en El Salvador"

"Le pido a Bukele que por favor se coloque la mano en el corazón y los suelte a todos, porque ellos no son ningunos delincuentes", declaró. La mujer dijo no tener comunicación con Chacín desde el pasado 14 de marzo, desde cuando es esperado por sus pequeños, quienes "lloran todos los días por su papá". "Emigrar no es un delito. Solo pido justicia y que también, por favor, tengamos una fe de vida, porque no sabemos nada de ellos, que por lo menos sepamos que ellos están bien", añadió.

Los manifestantes, que colocaron velas frente a la sede diplomática mientras oraban, procedían de una marcha que recorrió gran parte del centro de Caracas. También el miércoles artistas y familiares se dieron cita en el Centro Cultural Tiuna El Fuerte, donde pintores han ido llenando el espacio con retratos de varios de los detenidos en El Salvador.

"Los artistas estamos en contra de lo que se está haciendo, del tema del secuestro a los venezolanos en El Salvador", declaró a EFE Víctor Rodríguez, conocido como Forastero, quien explicó que en ese espacio están exhibiendo 20 retratos de autoría de 20 artistas, diez hombres y diez mujeres, especializados en grafitis y murales.

Forastero criticó que se vea a los tatuajes como "algo despectivo" o una supuesta prueba de pertenecer a una pandilla. "Es no estar al tanto de lo que está pasando en los movimientos culturales a nivel mundial", se quejó.