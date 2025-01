Venezuela y Rusia felicitan a Lukashenko por su victoria, que los países democráticos califican de fraudulenta

Lukashenko dejó claro que no le importa que Estados Unidos y Europa no reconozcan los resultados, pero afirmó estar dispuesto a normalizar relaciones con Occidente.

Minsk / Moscú / Caracas/El líder autoritario bielorruso, Alexandr Lukashenko, ganó con un aplastante 86,82% de los votos, según los resultados oficiales preliminares anunciados por Ígor Karpenko, presidente de la Comisión Electoral Central (CEC). "Pueden felicitar a la República de Bielorrusia, hemos elegido presidente", declaró Karpenko en una rueda de prensa celebrada en Minsk. Con este resultado, Lukashenko se mantendrá en el poder hasta 2030, al igual que su aliado, Vladímir Putin, quien también fue reelegido en 2024 con cifras similares.

La oposición en el exilio, liderada por Svetlana Tijanóvskaya, rechazó los resultados. Tijanóvskaya afirmó en Varsovia: “Todos los intentos de legitimar el régimen de Lukashenko han fracasado”. Según la líder opositora, los comicios fueron condenados incluso antes de celebrarse por diversos países y organizaciones internacionales. Las protestas están prácticamente imposibilitadas en Bielorrusia, donde la mayoría de los opositores están encarcelados o han sido forzados al exilio. Además, cientos de miles de exiliados no pudieron votar debido a la negativa de Minsk de habilitar colegios electorales en el extranjero.

Para expresar su rechazo, la oposición pidió marcar la casilla del Voto contra Todos, que obtuvo un 3,60% de los sufragios, convirtiéndose en la segunda opción más votada, superando con creces a los otros cuatro candidatos, definidos por la oposición como "marionetas del KGB".

Los cuatro candidatos respaldados por el régimen no lograron superar el 4% de los votos. El comunista Serguéi Sirankov obtuvo el 3,21%, seguido de Oleg Gaidukévich, con el 2,02%; Anna Kanopátskaya, con 1,86%, y Alexandr Jizhniak, con el 1,74%. Kanopátskaya, única en criticar públicamente la gestión de Lukashenko, afirmó que el modelo autoritario del mandatario está agotado.

Lukashenko dejó claro que no le importa que Estados Unidos y Europa no reconozcan los resultados, pero afirmó estar dispuesto a normalizar relaciones con Occidente. Sin embargo, rechazó dialogar con la oposición, liberar presos políticos o permitir el regreso de exiliados sin sometimiento a la Fiscalía. El mandatario también anunció la llegada de misiles balísticos hipersónicos rusos Oréshnik como respuesta a los planes de EE UU de desplegar misiles de medio alcance en Europa. Subrayó que Bielorrusia no renunciará a las armas nucleares tácticas desplegadas por Rusia tras la guerra en Ucrania. "Nadie combate con un país que tiene paraguas nuclear", afirmó.

Aunque insistió en que no planea perpetuarse en el poder, Lukashenko declaró que evaluará a su sucesor tras finalizar este mandato. Rechazó la idea de que una mujer pueda liderar el país, afirmando categóricamente: “Una mujer no puede ser un dictador”. También negó que su hijo Kolia, de 20 años, sea su sucesor. “No soy eterno. Son ya 30 años. ¿Cuánto más puedo estar?”, reflexionó durante su extensa rueda de prensa de cuatro horas y media. Ante una pregunta directa a su hijo, Kolia respondió de manera lacónica: "No".

Al ser acusado de complicidad en la guerra en Ucrania, Lukashenko negó su participación activa. "Nunca quise esta guerra. Hice todo lo posible para frenarla (…) Yo solo ayudo a Rusia", afirmó. Además, dijo vislumbrar “una luz al final del túnel” para el conflicto en 2025, aunque reconoció que la resolución del mismo sigue estando "al 50 %".

Entre quienes felicitaron al bielorruso estuvo, el primero, Nicolás Maduro, a través de un comunicado en el que da la enhorabuena al pueblo bielorruso por la “exitosa jornada electoral” y “la masiva participación ciudadana”.

“Este ejercicio democrático representa una muestra del compromiso del pueblo bielorruso con la paz, la estabilidad y su soberanía”, señaló Venezuela, que reafirmó “su amistad y hermandad” con Bielorrusia y expresó su voluntad de seguir “fortaleciendo la cooperación bilateral en beneficio de ambos pueblos”.

Este lunes llegaron los parabienes de Rusia. "La convincente victoria en las elecciones demuestra claramente su alta autoridad política, así como el indudable apoyo de la población al rumbo estatal que está siguiendo Bielorrusia", escribió Putin a Lukashenko en su mensaje de felicitación, publicado en la página web del Kremlin.

"Le deseo sinceramente nuevos éxitos en su labor al frente del Estado en beneficio del hermano pueblo bielorruso, así como buena salud y bienestar", añadió.