La ventaja de Fujimori sobre Sánchez baja a 2,3 puntos en Perú con el 85% escrutado

Los dos sondeos dan ventaja a la izquierda, pero el margen es tan estrecho que ambos candidatos permanecen en vilo.

Lima/Perú volverá a repetir el guión de las dos últimas elecciones al entrar en un escrutinio voto a voto para conocer a su próximo presidente, una espera que puede prolongarse durante días y semanas después de que las proyecciones arrojen un empate técnico que da una mínima ventaja al izquierdista Roberto Sánchez sobre la derechista Keiko Fujimori.

Los primeros votos en escrutarse pertenecen en su mayoría a la capital, Lima, y a otras ciudades del país, donde Fujimori es la candidata más votada, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse, junto a los votos del extranjero, que favorecen principalmente a la candidata de derecha.

La ventaja de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez se ha reducido a 2,3 puntos al llegar al 85% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada este domingo.

Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse, junto a los votos del extranjero, que favorecen principalmente a la candidata de derecha

La hija y heredera política del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene el 51,17% de los votos válidos, mientras que el escudero y representante del encarcelado ex presidente Pedro Castillo (2021-2022) logra el 48,82%.

En número de votos, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular obtiene 8.321.201 votos, por delante de los 7.937.891 que registra el líder del partido de izquierda Juntos por el Perú.

Dos proyecciones publicadas en la noche del domingo vaticinan que la diferencia entre ambos candidatos se reducirá a niveles mínimos a medida que avance el escrutinio, con la posibilidad de que Sánchez adelante a Fujimori.

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1,9%, otorgó un 50,3% a Sánchez, contra un 49,7% a Fujimori.

Mientras, otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional, con un margen de error de 1%, señaló que Sánchez recibió un 50,14% y Fujimori un 49,86%.

Al conocer estos resultados, Sánchez salió a un balcón de la emblemática Plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, para asegurar ante sus seguidores que "este es el día de la recuperación de la democracia" y consideró que es "el momento de la defensa del voto", por lo que pidió a sus delegados "exigir el respeto al resultado electoral y la voluntad del pueblo".

El candidato dio su mensaje sin desprenderse del sombrero del encarcelado ex presidente Castillo, al que representa en estos comicios y que ha prometido liberar de su condena por el fallido golpe de Estado de 2022, pues lo reivindica al considerar que las élites políticas y económicas, con Fujimori a la cabeza, le impidieron gobernar.

A su turno, Fujimori ofreció un breve pronunciamiento ante la prensa para mostrar cautela y aceptar el "empate técnico" mostrado por las proyecciones

A su turno, Fujimori ofreció un breve pronunciamiento ante la prensa para mostrar cautela y aceptar el "empate técnico" mostrado por las proyecciones, a la vez que anticipó que aceptará los resultados electorales, al contrario de 2021, cuando denunció sin pruebas sólidas un supuesto fraude en su contra y buscó con distintos recursos revertir los resultados.

"Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largos hasta conocerlo", dijo la líder del partido fujimorista Fuerza Popular.

Además, la hija y heredera política del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado reivindicó por completo en esta campaña electoral, reiteró que el trabajo de los delegados de su formación, que según sus palabras llegan a 95.000 personas, es "doblemente importante" pues deben contar una a una las actas para respetar la "voluntad popular".

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ya negó tajantemente "cualquier narrativa de fraude" y agregó que las incidencias reportadas están "canalizadas adecuadamente".

En una declaración a la prensa, tras el cierre de la votación, Burneo dijo que termina con "éxito" una etapa más del proceso de la segunda vuelta electoral, el cual se ha desarrollado "con toda normalidad y regularidad".

Invocó a los partidos políticos y sus simpatizantes a mantener "la serenidad y actuar con responsabilidad democrática", mientras se espera conocer los resultados oficiales que serán difundidos "progresivamente"

Invocó a los partidos políticos y sus simpatizantes a mantener "la serenidad y actuar con responsabilidad democrática", mientras se espera conocer los resultados oficiales que serán difundidos "progresivamente" por los canales oficiales.

Sobre las incidencias reportadas en la jornada, que horas antes cifró en quince incidentes a nivel nacional, aseguró que están canalizadas adecuadamente. En una de esas incidencias se presentó una denuncia contra un personero (delegado de partido) y los tres miembros de mesa de un centro de votación en Lima por presuntamente haber marcado irregularmente unas 90 boletas de sufragio.

Burneo aseguró que el JNE seguirá cumpliendo su mandato constitucional y resaltó que "hoy los peruanos hemos demostrado nuestro compromiso con la democracia".

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para escoger a la opción que gobernará el país para los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política que ha sumado ocho presidentes en diez años, producto de una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.