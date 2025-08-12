Uno de los vicecancilleres de Honduras renunciará por apoyo de Castro a Nicolás Maduro

García agregó que entiende "perfectamente" que la presidenta Xiomara Castro se solidarice con Venezuela por la "amistad especial" con ese país .

"Lo estoy haciendo debido a diferencias irreconciliables con el rumbo que ha tomado el país"

El vicecanciller de Honduras para asuntos Migratorios, Antonio García, anunció este lunes que el martes renunciará por diferencias con la política exterior de Xiomara Castro, incluido el apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante las acusaciones de EE.UU. por narcotráfico.

"Lo estoy haciendo debido a diferencias irreconciliables con el rumbo que ha tomado el país, principalmente este fin de semana, la noticia de Venezuela, solidarizándose con Venezuela", dijo García al noticiario TN5 de la Corporación Televicentro, en Tegucigalpa.

Agregó que entiende "perfectamente" que la presidenta Xiomara Castro se solidarice con Venezuela por la "amistad especial" con ese país "y el agradecimiento de la familia presidencial a Venezuela en los tiempos del golpe (de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente, Manuel Zelaya)".

"El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro"

El sábado, la mandataria hondureña expresó el respaldo de su país a Maduro, y su solidaridad frente a lo que calificó como "ataques infundados".

"El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro", afirmó Castro en un mensaje en redes sociales, aludiendo tácitamente a Estados Unidos.

Castro reafirmó que Honduras mantiene un "respeto irrestricto" al principio de autodeterminación de los pueblos y al Derecho Internacional.

La presidenta del país se solidarizó con Maduro luego de que Estados Unidos acusó a finales de julio a Maduro de ser "el líder de la organización narcoterrorista Cartel de Los Soles" y "responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa".

Además, la fiscal general de Estados Unidos anunció el jueves una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano.

El vicecanciller García dijo que hoy le notificó de su renuncia al canciller, Javier Bu Soto, y que el martes se la presentará a la presidenta Castro.

Según García, la solidaridad de Castro con Maduro puede traer "consecuencias", especialmente con los miles de migrantes hondureños que viven de manera irregular en Estados Unidos, ante "posibles represalias" por parte de la Administración de Donald Trump.

Con el apoyo de Castro a Maduro, Honduras ahora está "en un grupito, en un club de países que no son muy amigables a Estados Unidos"

Con el apoyo de Castro a Maduro, Honduras ahora está "en un grupito, en un club de países que no son muy amigables a Estados Unidos" (Bolivia, Cuba, Irán y Nicaragua), dijo el funcionario.

Entre otras cosas, García afirmó que también no está de acuerdo con las intimidaciones de fuentes oficiales al Consejo Nacional Electoral (CNE) y la oposición a una "caminata de oración por Honduras" que tienen prevista las Iglesias católica y evangélica para el próximo sábado.

El vicecanciller reconoció algunos logros de Castro en materia de política exterior, como la apertura con China y Rusia, pero recalcó que "cuando un funcionario no está de acuerdo con la política de su jefe (...), lo ético, lo correcto es retirarse así, en paz".