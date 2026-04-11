La violencia se dispara en las calles y escuelas de Rusia, azuzada por la propaganda de guerra

Los especialistas señalan la glorificación de la guerra en la televisión y en las aulas, donde el Estado ha reforzado una ideología nacionalista, chovinista y xenófoba.

El número de delitos cometidos por adolescentes aumentó un 18% en 2025 y las autoridades rebajaron la responsabilidad penal hasta los 14 años

Moscú/La violencia en las calles y en las escuelas de Rusia se ha disparado en los últimos años, en una escalada que psicólogos y expertos relacionan con la militarización de la sociedad y el culto a la fuerza promovido por la propaganda del Kremlin desde el inicio de la invasión de Ucrania.

El propio presidente ruso, Vladímir Putin, ha admitido su “especial inquietud” por el aumento de los delitos cometidos por menores y por “el comportamiento agresivo de los adolescentes en escuelas, institutos y lugares públicos”. Aun así, las autoridades evitan vincular este fenómeno con la guerra y, en muchos casos, atribuyen a Kiev la instigación de crímenes cometidos por niños y jóvenes.

El episodio más reciente de violencia escolar ocurrió esta misma semana en la región de Perm, en los Urales, donde una profesora murió apuñalada por un estudiante de 17 años. El ataque más sangriento de los últimos años tuvo lugar en 2022, cuando un hombre de 34 años irrumpió armado en una escuela de Izhevsk, ciudad natal del fusil Kaláshnikov, asesinó a 18 personas y después se suicidó.

Según cifras citadas por Putin, el número de delitos cometidos por adolescentes creció un 18% en 2025 y casi el 40% fueron crímenes graves. Como respuesta, las autoridades rebajaron la edad de responsabilidad penal hasta los 14 años.

Los especialistas señalan, en particular, la glorificación de la guerra en la televisión y en las aulas

Datos publicados por The Moscow Times muestran además que la mitad de los casos de violencia escolar registrados desde 2000 se han concentrado en los últimos cinco años, cuatro de ellos ya en tiempo de guerra. Solo en los dos primeros meses de 2026 se registraron siete ataques a centros educativos, mientras que otros 21 fueron abortados, según el Ministerio del Interior. En todo 2025 se contabilizaron 15. En ese mismo lustro, 39 personas murieron y 156 resultaron heridas en ataques perpetrados contra una treintena de escuelas. Solo cuatro de los agresores fueron mujeres.

Los especialistas subrayan que los menores no son ajenos al entorno en el que crecen. Señalan, en particular, la glorificación de la guerra en la televisión y en las aulas, donde el Estado ha reforzado una ideología nacionalista, chovinista y xenófoba.

En los últimos cuatro años, en numerosos centros escolares los alumnos han participado en marchas militares, han sido obligados a memorizar los nombres de los “héroes” rusos de la guerra en Ucrania, reciben instrucción de soldados y, en algunos casos, aprenden incluso a montar drones.

También se ha disparado la violencia ejercida por hombres que regresan del frente y a los que Putin ha definido como la “nueva élite rusa”

La defensora de los derechos del niño en San Petersburgo, Anna Mitianitsa, ha reconocido que está disminuyendo la edad a la que los menores comienzan a delinquir. Psicólogos rusos, que hablan con la prensa bajo anonimato, apuntan que muchos niños tienen familiares o conocidos implicados en la guerra, ya sea en el frente o en trabajos vinculados al esfuerzo bélico.

A su juicio, el problema no se resolverá con detectores de metales en las escuelas, sino con más psicólogos y apoyo especializado, capaces de transmitir a los menores que los conflictos no se solucionan con violencia.

La brutalización no se limita a las aulas. También se ha disparado la violencia ejercida por hombres que regresan del frente y a los que Putin ha definido como la “nueva élite rusa”, aunque la propaganda oficial trate de silenciar sus crímenes.

Desde el comienzo de la invasión de Ucrania, los veteranos han protagonizado 549 delitos sexuales, casi la mitad de ellos contra menores de 14 años

Según Nóvaya Gazeta Evropa, un 6% de los 137.000 combatientes que volvieron a sus hogares han sido procesados penalmente. Por su parte, los tribunales militares tramitaron 352 casos de asesinato en 2025, frente a los 21 de 2021, un aumento de 17 veces, de acuerdo con el portal Vot Tak. En la mayoría de los casos, las víctimas fueron familiares, amigos o simples transeúntes; solo en el 17% de los hechos se trató de otros soldados.

El portal 7×7 cifra además en al menos 294 las personas asesinadas por veteranos de guerra. En paralelo, la Justicia rusa recibió el año pasado 116 denuncias por violación, casi nueve veces más que hace cinco años. Desde el comienzo de la invasión de Ucrania, los veteranos han protagonizado 549 delitos sexuales, casi la mitad de ellos contra menores de 14 años.

Entre los casos más estremecedores figura el de un soldado herido en Ucrania que, tras regresar a casa en enero pasado, secuestró a una mujer, exigió cerveza y cigarrillos como rescate y terminó estrangulándola. En septiembre de 2025, otro hombre que había desertado de su unidad violó y asesinó a una niña de nueve años.

Las autoridades temen que los excombatientes de Ucrania repitan el camino de los llamados afgantsi, los veteranos de la guerra de Afganistán (1979-1989), muchos de los cuales acabaron integrados en mafias y redes criminales durante la descomposición de la Unión Soviética.