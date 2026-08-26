Vivir en Miami ya es más caro que en Nueva York y Los Ángeles

“Hay viviendas disponibles, lo vemos todo el tiempo, si vives en Miami, hay todos estos edificios que están disponibles, pero no es costeable”.

Los salarios locales son un 22% menores que los de la Gran Manzana, mientras aumenta la llegada de millonarios al sur de Florida

El costo de vida en Miami supera por primera vez al de Nueva York ante el encarecimiento de la vivienda y los alimentos, según datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA). El fenómeno se agudiza mientras el sur de Florida se convierte en destino de multimillonarios.

El índice de paridad de precios regionales de la BEA, divulgado recientemente, sitúa en 2024 al área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach con 114,15 puntos, por encima por primera vez de Nueva York, con 112,56, y Los Ángeles, con 113,56. Solo San Francisco, con 115,61, resulta más costosa.

La escala mide el precio relativo de la vivienda, los alimentos, bienes y servicios y toma como base 100 para el promedio nacional de Estados Unidos. Superar esa cifra indica, por tanto, que los costos están por encima de la media del país.

El sueldo anual medio en la ciudad del sur de Florida es de 67.190 dólares, frente a los 86.310 de los neoyorquinos

La comparación resulta todavía más desfavorable para Miami al tener en cuenta los salarios. Estos son, en promedio, un 22,15% menores que en Nueva York. El sueldo anual medio en la ciudad del sur de Florida es de 67.190 dólares, frente a los 86.310 de los neoyorquinos, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos.

La principal razón del encarecimiento es la vivienda. “Cuando ocurrió la pandemia esto se convirtió en ese lugar al que todos querían mudarse”, explicó a EFE Audrey Arenas, subdirectora de la organización Miami Homes For All, que trabaja en la búsqueda de soluciones para facilitar el acceso a viviendas más asequibles.

El precio de las propiedades en el condado de Miami-Dade ha subido un 76% desde la pandemia de covid-19 y alcanzó una media de 580.000 dólares en marzo pasado, según el portal inmobiliario Homes.com.

“Como muchas de esas personas eran trabajadores remotos, sus salarios eran muy diferentes en comparación con el salario típico del sur de Florida. Así que, lo que estamos viendo es que los costos de vivienda crecen todos los días, pero nuestros salarios simplemente no están a ese mismo nivel”, señaló Arenas.

“La simple verdad es que no contamos con suficiente vivienda de bajo costo”

La experta citó un informe de United Way Miami según el cual las familias del condado de Miami-Dade, que incluye la ciudad de Miami, ingresan en promedio 72.311 dólares al año, aunque necesitan 89.844 dólares para “sobrevivir”.

Por su parte, una investigación de la organización laboral Unite Here divulgada esta semana señala que la brecha entre los ingresos y el costo de vida ha elevado la tasa general de pobreza de la ciudad al 19,4%.

“Hay este círculo vicioso de crecientes costos, pero ingresos insuficientes para muchos hogares. Y eso es lo que estamos viendo a lo largo del condado de Miami-Dade de por qué la gente no puede pagarse una vivienda en este momento. La simple verdad es que no contamos con suficiente vivienda de bajo costo”, afirmó Arenas.

El condado de Miami-Dade perdió 10.115 habitantes entre julio de 2024 y julio de 2025, de acuerdo con datos del Censo de Estados Unidos

La situación coincide con la transformación de Miami en un imán para los ultrarricos. Este año, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, compró por 170 millones de dólares una mansión en Indian Creek, donde también tienen residencia Jeff Bezos, fundador de Amazon, e Ivanka Trump, hija del presidente estadounidense, Donald Trump.

La cantidad de millonarios que viven en la metrópoli casi se duplicó entre 2014 y 2024. En esos diez años aumentó un 94%, hasta alcanzar los 38.800, según el informe Ciudades más ricas del mundo, de Henley & Partners.

En contraste, el condado de Miami-Dade perdió 10.115 habitantes entre julio de 2024 y julio de 2025, de acuerdo con datos del Censo de Estados Unidos.

La situación está creando una “drástica desigualdad de ingresos en la que es duro para una persona regular de Miami encontrar vivienda”, pese a que “hay un montón de negocios viniendo aquí”, advirtió Arenas.

“Hay viviendas disponibles, lo vemos todo el tiempo, si vives en Miami, hay todos estos edificios que están disponibles, pero no es costeable”, lamentó.