Sin miedo, los voluntarios egipcios esperarán lo necesario para entrar y ayudar a Gaza

(EFE).- Un mes, dos, tres o lo que haga falta esperar. Centenares de voluntarios egipcios se agolpan en el cruce de Rafah, que conecta la península del Sinaí egipcio con la Franja de Gaza, para entregar la ayuda humanitaria sin miedo a lo que les pueda pasar, pese a los bombardeos israelíes que han impactado en la parte palestina y han destrozado el paso.

"Estoy aquí para ayudar a entrar lo que llevamos a la parte palestina. Y no, no tengo miedo, estoy aquí y estaré aunque sea un mes, dos o tres. No daré marcha atrás sin que todo esto cruce", dijo a EFE Abdelrahman Farid Gomaa, un joven de 29 años procedente de Beir el Abd, en la provincia del norte del Sinaí, señalando los camiones de ayuda.

Gomaa lleva días junto a un centenar de voluntarios egipcios de diferentes ONG, que forman parte de la coalición humanitaria Alianza Nacional para el Desarrollo Civil, a la espera de poder entrar a Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, el único que no está controlado por Israel.

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este miércoles que había acordado con Egipto e Israel que comience a entrar la ayuda, a más tardar mañana, viernes, algo a lo que hasta ahora se oponía el Estado judío como represalia por el brutal ataque del grupo islamista Hamás del 7 de octubre que dio comienzo a la actual guerra.

El mandatario estadounidense hizo este anuncio durante una conversación con la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One y afirmó que si Hamás intercepta la ayuda esta se cortará, pero que si los camiones llegan a la población civil como está previsto, entonces Egipto permitirá que entre más.

Explicó que el ex embajador David Satterfield, al que designó este domingo como enviado especial para temas humanitarios de Oriente Medio, se encuentra actualmente en El Cairo coordinando estos esfuerzos para que entre la ayuda en la Franja.

Biden habló por teléfono con Al Sisi y el egipcio accedió a que entraran 20 camiones por el paso de Rafah, explicó el líder estadounidense, aunque la ONU ha advertido esta mañana de que esa es una cantidad "ridícula" para las necesidades de dos millones de personas.

El plan es reparar hoy las carreteras, cubriendo los baches, para que los camiones puedan pasar. Como parte del acuerdo, los efectivos de Naciones Unidas estarán en la parte palestina de la frontera para distribuir medicinas, agua y comida a la población, indicó Biden.

El mandatario estadounidense describió como "francas" las negociaciones tanto con Al Sisi como con el gabinete de guerra conformado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para lograr la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, pero se mostró contento por los resultados.

"La verdad es que Al Sisi merece mucho reconocimiento", declaró Biden en relación a la apertura de Rafah, destacando que tanto el presidente egipcio como Netanyahu se mostraron "muy cooperativos" y dieron "un paso al frente".

Además, explicó que el argumento que utilizó para lograr un acuerdo en la entrada de ayuda humanitaria fue: "Si tienes la oportunidad de aliviar el sufrimiento, debes hacerlo. Si no lo haces perderás credibilidad en todo el mundo".

En su visita a Israel, Biden se reunió con Netanyahu, con el presidente israelí, Isaac Herzog, y con el gabinete de guerra, a los que reiteró en todo momento el apoyo inquebrantable de EE UU a Israel. "No están solos" o "tienen todo nuestro apoyo" fueron frases que se escucharon en todas las intervenciones públicas del estadounidense.

El Gobierno egipcio ha reiterado que el cruce está abierto por la parte egipcia, pero por el lado palestino está cerrado porque aún no cuenta con el permiso de Israel y porque el camino está destrozado debido a al menos cuatro bombardeos que ha lanzado el Estado judío desde el pasado 7 de octubre.

Incluso, el paso fue atacado por Israel cuando los obreros estaban trabajando para repararlo, lo que provocó que cuatro trabajadores egipcios resultaran heridos, reveló el ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shukri.

Akram Mounir, de la ciudad egipcia de Al Mansura (norte), lleva ya una semana entre Al Arish, lugar designado para la descarga de ayuda humanitaria, y Al Rafah, con una de las ONG presentes en el cruce.

"He venido aquí para entrar para llevarles ayuda a nuestros hermanos palestinos. Esto muy entusiasmado por entrar lo antes posible", aseveró, y añadió que solo necesita que abran el paso para entrar "hasta el fin del mundo, no solamente Palestina".

Ayer, la coalición de ONG comenzó una sentada en el paso fronterizo en protesta por no permitir que entre la ayuda humanitaria al enclave e hicieron un rezo colectivo en duelo por el ataque del día anterior contra el hospital Al Ahli de la ciudad de Gaza, que provocó 471 muertos.

Centenares de miles de gazatíes que están evacuados en el sur de la Franja, donde los suministros de agua potable y comida escasean en medio de los intensos bombardeos israelíes, siguen esperando la ayuda en una guerra que ha dejado más 3.400 muertos en el enclave y unos 1.400 muertos de lado israelí.

Además de esa ayuda agolpada en el cruce, los aviones humanitarios continúan llegando al aeropuerto de Al Arish, el lugar designado por el Gobierno egipcio para recibir y descargar los contenedores para Gaza.

En Al Arish lleva días esperando la ayuda para el enclave de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias de la ONU y organizaciones internacionales.

Desde que la coalición egipcia lanzó la semana pasada el llamamiento para reclutar voluntarios, centenares de egipcios se han apuntado para colaborar e ir a Rafah y entrar a Gaza, enfurecidos por lo que están sufriendo sus "hermanos de Gaza".

Los egipcios comenzaron a manifestarse ayer y se ha convocado otra gran protesta para mañana, viernes, con el fin de rechazar el desplazamiento de los palestinos al Sinaí egipcio.

Sobre todo después de las declaraciones del presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, de ayer en las que rechazó por completo esa idea de desplazamiento ante el temor de que el Sinaí se convierta en un campo de operaciones militares entre las facciones palestinas e Israel, lo que provocaría que el Estado judío ataque el territorio egipcio.

También Al Sisi propuso que Israel envíe los palestinos al desierto de Negev, en el sur de Israel, y no al Sinaí, como dice que el Estado judío pretende hacer.

Mientras, el Ejército de Israel continúa sus ataques aéreos sobre la Franja de Gaza en el décimo tercer día consecutivo de guerra contra Hamás y aseguró haber destruido cientos de instalaciones del grupo islamista y matado a varios de sus milicianos, así como a un alto cargo de otro grupo armado.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel continúan atacando en la Franja de Gaza", teniendo como blanco "cientos de estructuras terroristas de Hamás, incluidas docenas en Shujaiya", un barrio de la ciudad de Gaza, informó un portavoz del Ejército.

Entre las estructuras que fueron atacadas se encuentran puestos de lanzamiento de misiles antitanques, túneles, infraestructura de inteligencia y centros de mando adicionales, así como decenas de lanzadores de mortero, la mayoría de los cuales fueron destruidos inmediatamente después del lanzamiento de proyectiles contra Israel.

"Durante los combates, fueron atacados numerosos agentes terroristas de Hamás pertenecientes a las fuerzas 'Nukbha' (élite), que lideraron la bárbara invasión de las comunidades" israelíes, añadió el portavoz, al asegurar que más de diez milicianos fueron el objetivo de "un ataque aéreo de precisión".

Por otro lado, en base a información de inteligencia, aviones de combate israelíes abatieron al jefe de la rama militar de la organización "terrorista" Comités de Resistencia Popular, Rafat Harb Husein Abu Hilal, en Rafah, una localidad del sur de la Franja de Gaza fronteriza con Egipto, aseguró Daniel Hagari, portavoz del Ejército de Israel, en la red social X, antes Twitter.

Los Comités de Resistencia Popular son la tercera milicia más grande de la Franja después de Hamás y la Yihad Islámica Palestina.

En 13 días de guerra, se registran al menos 3.478 muertos y más de 12.000 heridos en la Franja de Gaza, así como más de 1.400 muertos –entre ellos 306 soldados– y más de 4.000 heridos en Israel.

Desde el comienzo de la guerra, Israel ha matado a al menos diez altos cargos de Hamás, según información del Ejército.

Entre estos destacan Mohamed Awdalá, jefe del sistema de misiles antitanque de la brigada de la ciudad de Gaza, y Akram Hijazi, miembro del comando marítimo del grupo, traficante de armas y fondos, y responsable de dirigir ataques contra Israel desde el enclave palestino.

También Ali Qad y Bilal al Kedra, dos comandantes de unidades de élite de las brigadas, y Merad Abu Merad, jefe del comando aéreo. A ellos se suman el ministro de Economía del enclave, el líder de la Oficina de Relaciones Internacionales de Hamás y un comandante de las brigadas en el sur de la Franja.

Israel ha señalado a Yahya Sinwar, líder de línea dura de Hamás en Gaza, como su principal objetivo en la guerra contra el movimiento islamista.

Sinwar, cuyo paradero se desconoce, es conocido por ser el dirigente de la organización habitualmente presente en la Franja, mientras que el máximo líder de Hamás, Ismail Haniye, exiliado en Catar desde hace años, asume la representación diplomática con numerosas reuniones en el extranjero.

