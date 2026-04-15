Vuelco en Perú al superar el izquierdista Sánchez al derechista López Aliaga

El ex alcalde de Lima exhortó a sus seguidores a la "insurgencia civil" y a "incendiar la pradera" cuando tengan los resultados oficiales

Lima/El izquierdista Roberto Sánchez, próximo al ex presidente Pedro Castillo (2021-2022), arrebató este miércoles al ultraconservador Rafael López Aliaga el segundo lugar en el escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú, y se enfila a disputar la segunda vuelta contra la derechista Keiko Fujimori.

Con el 89,8% de los votos escrutados, Fujimori (Fuerza Popular) obtiene el 16,94% de los votos válidos, equivalente a 2.578.744 papeletas, mientras que Sánchez (Juntos por el Perú) cuenta con el 11,97%, gracias a las 1.822.961 papeletas a su favor; por encima de López Aliaga (Renovación Popular), que registra el 11,94 %, con 1.817.943 sufragios.

En cuarto lugar, cerca de Sánchez y López Aliaga, está el centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con el 11,11% de los votos válidos, lo que significa 1.692.400 papeletas.

López Aliaga ha concentrado su voto principalmente en la capital, Lima, y las principales ciudades de Perú, que son los votos que primero se contabilizan

Desde que el escrutinio iba al 70% y hasta ahora, Sánchez ha logrado reducir una desventaja de 500.000 votos respecto a López Aliaga y superarle, lo que marca el momento en el que comenzó a computarse el voto de zonas rurales, donde el izquierdista es el candidato más votado.

Mientras que López Aliaga ha concentrado su voto principalmente en la capital, Lima, y las principales ciudades de Perú, que son los votos que primero se contabilizan, Sánchez cosechó sus votos en el ámbito rural, donde hizo la 'Ruta Castillista' con la promesa de liberar al encarcelado ex presidente Pedro Castillo y retomar su proyecto político, truncado por el intento de golpe de Estado que protagonizó en 2022.

López Aliaga ya anunció este martes que no reconocerá ningún resultado al insistir en sus denuncias de fraude sin aportar pruebas, a la vez que llamó a sus seguidores a la "insurgencia civil" y a "incendiar la pradera".

El candidato conservador reunió este martes a cientos de sus seguidores frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para anunciar que no reconocería los resultados incluso si él es quien finalmente pasa a segunda vuelta. Antes de las elecciones ya había sentado a sus simpatizantes la idea de que habría un supuesto fraude contra ellos.

El ex alcalde de Lima justificó su postura en la falta de material electoral que se registró en numerosos locales de votación de Lima, lo que obligó a que abriesen con varias horas de retraso e incluso algunos al día siguiente, en un caso insólito.

Sin aportar prueba alguna, López Aliaga aseguró que esa circunstancia hizo que perdiese alrededor de medio millón de votos, y por ello exigió a la Fiscalía y a la Policía que detengan de inmediato a Piero Corvetto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar los comicios.

También demandó que se vayan de Perú las misiones de observación internacional como las de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que han avalado la integridad del proceso al declarar que las votaciones fueron transparentes pese a los "graves problemas" registrado en el reparto del material electoral.

También demandó que se vayan de Perú las misiones de observación internacional como las de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que han avalado la integridad del proceso

Por ello, López Aliaga, admirador del presidente estadounidense Donald Trump, exhortó a sus seguidores a la "insurgencia civil" y a "incendiar la pradera" cuando tengan los resultados oficiales.

Por su parte, en sendas ruedas de prensa, tanto Nieto como Sánchez rechazaron hablar de fraude y exigieron respetar el voto y la voluntad popular de todos los peruanos, convencidos de que lograrán sobrepasar a López Aliaga y estar en segunda vuelta.

Nieto respondió que, "quien tenga acusaciones de fraude, que las pruebe, y si no, que se calle la boca en siete idiomas, porque le está haciendo daño a Perú y está generando más caos, incertidumbre y zozobra, y eso tenemos que rechazarlo".

A su vez, Sánchez afirmó que "el voto del Perú profundo se va a respetar" y rechazó "estas palabras absolutamente irresponsables" de López Aliaga. El candidato añadió que, como representa a un movimiento popular, le atribuyen un supuesto fraude y alertan con "temor" y "miedo".