Xi a Trump: Putin “podría acabar arrepintiéndose de invadir Ucrania”, dice ‘Financial Times’

Pekín/El presidente chino, Xi Jinping, dijo la semana pasada al mandatario estadounidense, Donald Trump, que el presidente ruso, Vladímir Putin, podría acabar arrepintiéndose de haber invadido Ucrania, informó el Financial Times en vísperas de la llegada del líder ruso a China.

El diario británico, que cita a varias personas conocedoras de la evaluación estadounidense de la cumbre celebrada en Pekín, señaló que Xi hizo ese comentario durante unas conversaciones con Trump en las que se abordó la guerra en Ucrania.

Según el FT, las palabras del mandatario chino sobre la decisión de Putin de lanzar la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 habrían ido más allá que en ocasiones anteriores.

Una persona familiarizada con las reuniones de Xi con el expresidente estadounidense Joe Biden afirmó al rotativo que, aunque ambos líderes mantuvieron conversaciones “francas y directas” sobre Rusia y Ucrania, Xi no había llegado entonces a ofrecer una valoración sobre Putin y la guerra.

La información se conoce poco antes de que Putin inicie su vigésimo quinta visita a China, un viaje de dos días que llega apenas una semana después de la visita de Trump a Pekín y que coincide con el 25 aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia.

Pekín ha comprado más de 367.000 millones de dólares en combustibles fósiles rusos desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania

Desde el estallido de la guerra, China ha mantenido una postura ambigua: por un lado, ha pedido respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los países, en referencia a Ucrania, y, por otro, ha insistido en atender las «legítimas preocupaciones de seguridad» de todas las partes, en alusión a Rusia.

Poco antes de la invasión rusa de Ucrania a gran escala, Xi y Putin proclamaron en Pekín una “amistad sin límites” entre ambos países, una fórmula que desde entonces ha acompañado el estrechamiento de sus vínculos.

Pekín ha comprado más de 367.000 millones de dólares en combustibles fósiles rusos desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, un flujo que ha reforzado la dimensión energética de la relación bilateral en medio de las sanciones occidentales contra Moscú, según datos del Centro de Investigación de la Energía y el Aire Limpio.

El volumen total del comercio bilateral entre China y Rusia ascendió a 85.241,01 millones de dólares durante el primer cuatrimestre de este año, lo que representa un aumento del 19,85% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos oficiales de la Administración General de Aduanas de China.

Este crecimiento estuvo sustentado en gran parte por las importaciones chinas del apartado “combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación procedentes de Rusia”, que alcanzaron los 29.975 millones de dólares entre enero y abril, cifra que equivale a un aumento interanual del 13,14%.

China calificó de “completamente inventado” un reporte publicado por el diario 'Financial Times'

En otro orden, China negó este martes que el presidente Xi Jinping dijera a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el mandatario ruso, Vladímir Putin, podría acabar arrepintiéndose de haber invadido Ucrania, y calificó de “completamente inventado” un reporte publicado por el diario Financial Times.

El portavoz de Exteriores Guo Jiakun afirmó hoy en rueda de prensa que la información «es inconsistente con los hechos y está completamente inventada de la nada», al ser preguntado sobre una información del rotativo británico basada en fuentes familiarizadas con la evaluación estadounidense de la reciente cumbre entre Xi y Trump.

Según el diario británico, Xi habría realizado ese comentario durante las conversaciones mantenidas con Trump la semana pasada en Pekín, en el marco de la visita de Estado del mandatario estadounidense a China, y en una discusión sobre la guerra en Ucrania y la relación con Rusia.

La información se publicó en vísperas de la llegada a China del presidente ruso, Vladímir Putin, que inicia una nueva visita oficial al país asiático coincidiendo con el 25 aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre ambos países.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Pekín ha mantenido una posición ambigua: ha defendido el respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los países y, al mismo tiempo, ha insistido en atender las «legítimas preocupaciones de seguridad» de todas las partes, en referencia a Rusia.

Poco antes del inicio de la invasión rusa a gran escala, Xi y Putin proclamaron una «amistad sin límites» entre ambos países, una fórmula que desde entonces ha acompañado el fortalecimiento de los vínculos políticos, económicos y energéticos entre Pekín y Moscú.