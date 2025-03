Zelenski acusa a Putin de no respetar su palabra y pide más presión sobre Rusia

Kiev/El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó este miércoles a Vladímir Putin de no respetar su palabra, después de que el Ejército ruso volviera a atacar infraestructuras energéticas ucranianas, pese a que el jefe del Kremlin dijo haber dado a sus militares la orden de empezar a trabajar en una tregua parcial. En una comparecencia ante los medios en Helsinki, donde se reunió con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, Zelenski pidió a la comunidad internacional que incremente la presión sobre Rusia para forzarla a poner fin a la guerra.

"Debemos asegurarnos de que no son sólo palabras de Putin, porque él dio la orden de no golpear el sector energético y rompió esa misma orden", declaró Zelenski, que abogó porque EE UU controle el cumplimiento de la tregua parcial propuesta por Rusia una vez entre en vigor.

Zelenski también explicó que Ucrania presentará una lista de objetivos energéticos y civiles que deben entrar en el alto el fuego parcial. "Si los rusos no golpean nuestras infraestructuras no golpearemos las suyas", declaró. La cuestión podría tratarse en la próxima reunión que los representantes ucranianos mantengan con emisarios del presidente Donald Trump.

El presidente ucraniano también reprochó a Putin que quiera "debilitar" a Ucrania con la exigencia, que según el Kremlin formuló este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, de que cese todo el suministro de armas a su país y se interrumpa también de nuevo el flujo de información de inteligencia de EE UU a Kiev.

"Quiere que no sepamos de sus ataques", dijo Zelenski, subrayando que la información de inteligencia que recibe permite a Ucrania proteger a su población civil de los ataques rusos con armamento como los misiles balísticos. El presidente ucraniano reafirmó asimismo que el alto el fuego que propone EE UU es un primer paso "correcto" para avanzar hacia el final de la guerra pero insistió en que no reconocerá ningún territorio ucraniano ocupado por Rusia.

"Para nosotros la línea roja es el reconocimiento de territorios temporalmente ocupados como parte de Rusia. No lo haremos", dijo Zelenski al ser preguntado por la posibilidad de que EE UU y Rusia le exijan que reconozca la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, como parte de la Federación Rusa.

Por su parte, el Kremlin insistió hoy en que Putin y Donald Trump sí abordaron el martes en su conversación telefónica el cese total de la ayuda militar occidental a Ucrania, lo que fue negado posteriormente por el mandatario estadounidense. "El tema de la continuación de los suministros de equipos militares es muy importante. Efectivamente, ayer se abordó", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov subrayó que es un tema "muy sensible" que será parte importante de la agenda de negociaciones en futuros contactos entre Moscú y Washington. Según el comunicado publicado por el Kremlin tras la conversación, la parte rusa subrayó que una "condición clave" para impedir una escalada del conflicto y allanar el camino para un arreglo político-diplomático es "el cese total de la ayuda militar extranjera" y de la entrega de datos de inteligencia a Kiev.

En cambio, Trump aseguró a la cadena Fox tras la charla que dicho tema no se había tratado y que Putin nunca le planteó dicha exigencia. "No, no lo hizo. No hablamos de la ayuda. En realidad, no hablamos de la ayuda en absoluto. Hablamos de muchas cosas, pero la ayuda nunca se mencionó", afirmó.

Lo que no se abordó fue la necesidad de celebrar elecciones presidenciales en Ucrania, la participación de la Unión Europea en las negociaciones, el reconocimiento de las regiones ucranianas anexionadas por Moscú, el posible despliegue de tropas de paz y las supuestas aspiraciones territoriales rusas en la región ucraniana de Odesa.

"Puedo decir con toda seguridad que los presidentes se entienden bien, se fían uno del otro y tienen intención de avanzar gradualmente por la senda de la normalización de las relaciones ruso-estadounidenses", dijo. En cuanto a los anunciados contactos el domingo en Arabia Saudí, Peskov precisó que entre hoy y mañana se consensuará definitivamente la fecha exacta de la nueva ronda de negociación. Putin ordenó tras la conversación telefónica suspender por 30 días los ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas, pero no aceptó una tregua total, como planteó EE UU y aceptó Ucrania.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, criticó por su parte este miércoles la tregua limitada a los ataques al sector energético y la infraestructura acordada por Washington y Moscú la víspera, porque "no significa nada" a la vista de que continúan los bombardeos y solo servirá a Rusia para debilitar a Ucrania, seguir armándose y para reunir más tropas en el frente.

"Así que Putin está jugando un juego aquí y estoy seguro de que el presidente estadounidense no podrá quedarse de brazos cruzados durante mucho tiempo", recalcó Pistorius. El ministro germano de Defensa se mostró "muy seguro" de que llegará un momento en que Trump reaccionará ante esta estrategia de Putin, también para demostrar fuerza y para no perder la reputación.

Stubb, por su part,e aseguró este miércoles en Helsinki que la única solución para alcanzar la paz justa y duradera en Ucrania es que Rusia ponga fin sin condiciones en cuanto a la integridad territorial o el futuro ucraniano en la Unión Europea o la Otan su guerra de agresión basada en los principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas.

"Ucrania tiene un derecho innegable a defenderse por sí misma y apoyada por sus socios. Este derecho no puede restringirse de ninguna manera, ni ahora ni en el futuro", dijo Stubb en una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El mandatario finlandés dijo que Ucrania, Europa y Estados Unidos quieren la paz, pero Rusia, en cambio, todavía debe demostrar que quiere una paz genuina y el primer paso para ello es acceder a un alto el fuego sin condiciones, como hizo Ucrania.