Zelenski advierte de que Rusia está preparando una nueva ofensiva a gran escala

Kiev/El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido de que Rusia se está preparando para lanzar una nueva ofensiva a gran escala y dijo que la concentración de tropas en las cercanías de Pokrovsk es de unos 100.000 soldados, lo que hace que esa región de Ucrania este en grave peligro. Los rusos, según el presidente, preparan un nuevo ataque pero Ucrania está preparada.

Pokrova es una ciudad minera en el sur de la región de Donesk y antes de la guerra tenía cerca de 60.000 habitantes pero ha perdido población porque mucha gente se ha ido debido al constante asedio ruso. En las últimas semanas la región en torno a la ciudad se ha convertido en el epicentro de los combates sin que los rusos hayan logrado hasta ahora apropiarse del territorio, que es un enclave de transporte importante.

Por otra parte, las autoridades de la región de Zaporiya reportaron una serie de ataques rusos con misiles y drones en los que resultó muerta al menos una persona y 28 fueron heridos. En total hubo doce ataques con distintos tipos de armas, según el gobernador Ivan Fedorov en Telegram. Rusa se anexionó en 2002 Zaporiya pero no ha logrado el control completo de la región.

Las fuerzas rusas se abrieron paso a un nuevo sector de la frontera con la región ucraniana de Dnipropetrovsk con la toma de la localidad de Kamishevaja, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso. "Las unidades de la agrupación militar Vostok liberaron la localidad de Kamishevaja de la república popular de Donetsk", indicó el mando castrense ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.

Según Defensa, las fuerzas rusas causaron más de 250 bajas a cuatro brigadas enemigas en tres localidades aledañas de Dnipropetrovsk. La dependencia militar rusa informó además de avances en otros sectores del frente, fundamentalmente en las regiones de Járkov y Donetsk. En particular, reconoció el ataque masivo nocturno "contra empresas fabricantes de misiles y equipamiento aéreo, y aeródromos de Ucrania", al señalar que "los objetivos fueron destruidos".

La Fuerza Aérea de Ucrania informó este sábado de que el Ejército ruso lanzó durante la noche 537 drones y 45 misiles contra objetivos ucranianos, de los cuales fueron derribados 510 drones y 38 misiles.

El presidente ruso, Vladímir Putin, viajará este domingo a China en busca del apoyo político, militar y económico de sus principales aliados y socios asiáticos, de lo que depende directamente el éxito de la maquinaria de guerra rusa en Ucrania. Las amenazas del presidente de EE UU, Donald Trump, pierden fuelle si el Kremlin sigue recibiendo armamento, munición y drones norcoreanos e iraníes, y petrorrublos por medio de las exportaciones de crudo a China en India, que alcanzaron los 115.000 millones de dólares en 2024.

Putin se reunirá el martes en Pekín con el líder chino, Xi Jinping, con el que abordará, entre otras cosas, las relaciones con Estados Unidos, encuentro en el que también participará el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov. Según el Kremlin, el líder ruso mantendrá también contactos durante su estancia en el gigante asiático con los líderes de India, Irán, Turquía y, posiblemente, Corea del Norte.

También participará el lunes en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), organización creada por China y Rusia que ha aceptado en su seno en los últimos diez años a India, Pakistán e Irán. La reunión servirá como excusa para presentar un frente común ante las medidas unilaterales de la Casa Blanca, especialmente en el plano comercial, donde Trump utiliza los aranceles como herramienta de presión. Además, Putin tendrá la ocasión de agradecer personalmente a Xi y al primer ministro indio, Narendra Modi, el compromiso con las importaciones de crudo ruso pese a las amenazas de Washington.

La Administración estadounidense no castigó finalmente a China ya que ambos países han declarado una tregua en su guerra comercial, pero sí introdujo esta semana un segundo arancel del 25% contra India por sus compras de petróleo ruso. Delhi redujo en un primer momento en tres veces sus importaciones, pero justo antes de la reciente visita del jefe de la diplomacia india a Moscú se supo que había contratado nuevos cargamentos de petróleo ruso para los próximos meses.

Pekín también ha incrementado sus compras de crudo, aunque nunca hasta el punto de reemplazar totalmente a India, que recibe de Rusia un tercio de todas sus importaciones. Eso sí, aunque Rusia ha utilizado la ruta ártica para eludir las sanciones occidentales a la flota fantasma, el comercio bilateral con China cayó un 8% en la el primer semestre, algo que no había ocurrido en mucho tiempo.

Dichos ingresos son fundamentales para el Estado ruso, que los necesita para seguir combatiendo en Ucrania justo cuando la economía nacional creció en el primer semestre apenas por encima del 1% frente al 4,2% del pasado año.

Putin también tendrá la ocasión de reencontrarse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, con el que celebró en 2024 una cumbre en Pyongyang, en su primera visita a Corea del Norte. En los últimos dos años, ese país ha sido el principal suministrador de armamento y munición al Ejército ruso, a lo que hay que sumar los miles de tropas que participaron en la liberación de la región de Kursk.

En cuanto a Irán, cuyo líder, Masud Pezeshkian, también acudirá a Pekín, las relaciones con Moscú parecen haber sufrido un pequeño revés pese a la firma meses atrás de un acuerdo de asociación estratégica. El Kremlin ni se inmutó cuando primero Israel y después EE UU atacaron las instalaciones militares y nucleares de la república islámica con el argumento de que Teherán no solicitó ayuda a Moscú. Aunque es cierto que las propuestas de mediación de Putin ante el Ayatolá y también ante Hamás en Gaza fueron ignoradas por Washington.

Precisamente, Putin hablará en Pekín con Pezeshkian sobre el programa nuclear, con el que Moscú se mostró dispuesto a cooperar transportando a territorio ruso los excesos de uranio enriquecido para evitar un conflicto. Con todo, Putin priorizó su pragmática relación con Trump, al que convenció en su cumbre en Alaska para que renunciara a imponer sanciones a Moscú si no declaraba un alto el fuego en Ucrania.