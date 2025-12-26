Zelenski anticipa una reunión con Trump y dice que puede haber decisiones antes de Año Nuevo

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski habló por teléfono con Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz.

Kiev /Berlín/El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, avanzó este viernes que puede producirse una reunión con el líder estadounidense Donald Trump "en un futuro cercano" y apuntó que antes de Año Nuevo se puede decidir "mucho", en relación a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania.

En Telegram, Zelenski escribió que fue informado por su jefe negociador, Rustem Umérov, de los contactos regulares que mantiene con los emisarios estadounidenses.

"No malgastamos ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel, con el presidente Trump, en un futuro cercano", comunicó el dirigente ucraniano. "Se puede decidir mucho antes del Año Nuevo", remató Zelenski su breve mensaje

El presidente mantuvo este jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

"Fue una conversación realmente buena: un montón de detalles; hay buenas ideas, hablamos de ellas. Hay algunas ideas nuevas nuestras sobre cómo acercarnos más a una paz real y esto se refiere a formatos, se refiere a reuniones y, por supuesto, a los tiempos", dijo el jueves en un discurso a la población.

"Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. Pero junto con la parte estadounidense, sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas también sean intensas", anticipó.

Esta semana Zelenski presentó por primera vez en detalle el plan de paz de 20 puntos elaborado de forma conjunta por Kiev y Washington, que incluye un pacto de no agresión y garantías de seguridad para Kiev.

Sin embargo, todavía hay cuestiones abiertas, como las concesiones territoriales que reclama Moscú o la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso.

La Fuerza Aérea informó este viernes de la neutralización por parte de las defensas ucranianas de 73 de un total de 99 drones rusos, mientras que los aparatos no tripulados que no logró detener causaron daños en infraestructuras y en tres barcos extranjeros en la costa del mar Negro.

"En la noche del 26 de diciembre (desde las 18:00 horas del 25 de diciembre), el enemigo atacó con un misil balístico Iskander-M desde la zona temporalmente ocupada de Crimea, así como con 99 drones de ataque Shahed, Gerbera y de otros tipos", anunció la institución castrense en su parte diario en redes sociales.

Los vehículos no tripulados despegaron desde las regiones rusas de Briansk, Kursk y Primorsko-Ajtarsk, así como desde la anexionada península ucraniana de Crimea.

Eso provocó daños en dos barcos bajo bandera extranjera, de Eslovaquia y de la República de Palau, en la región costera de Odesa

Según datos preliminares de la Fuerza Aérea, hasta las 9:00 horas del 26 de diciembre habían sido interceptados o neutralizados 73 drones Shahed, Gerbera y de otros tipos en el norte, sur y este de Ucrania. Sin embargo, el misil balístico y 26 aparatos aéreos no tripulados impactaron en 16 emplazamientos distintos.

Eso provocó daños en dos barcos bajo bandera extranjera, de Eslovaquia y de la República de Palau, en la región costera de Odesa, afirmó en Telegram el viceprimer ministro ucraniano, Oleksí Kuleba.

Además, los ataques provocaron incendios, así como desperfectos en almacenes de empresas civiles, una barcaza y varios ascensores, también en Odesa.

En la región contigua de Mikoláiv, los drones rusos impactaron en una terminal portuaria y causaron daños en un barco que navegaba bajo bandera de Liberia.

Otro ataque golpeó, según Kuleba, la región occidental de Leópolis, donde sufrió desperfectos la infraestructura en el nudo ferroviario de Kovel, a unos 60 kilómetros de la frontera polaca.