Zelenski denuncia uso de misiles norcoreanos en ataque ruso contra Zaporiyia que dejó seis muertos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que el ataque fue "brutal"

Ucrania asegura haber alcanzado otra refinería rusa en el sur de Rusia

Berlín/El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este martes que el ataque ruso nocturno contra la ciudad de Zaporiyia, en el sur del país, en el que murieron al menos seis personas, fue llevado a cabo con misiles balísticos norcoreanos, entre otros.

“La ciudad fue atacada con misiles balísticos norcoreanos, misiles Tsirkón y bombas aéreas guiadas. Fue un ataque brutal, calculado para causar el máximo daño precisamente a la infraestructura civil”, señaló el mandatario en sus redes sociales.

Según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS), como consecuencias del ataque murieron seis personas y otras 19 resultaron heridas.

Zelenski ya aseguró anoche en su tradicional discurso a la nación que “Rusia no puede hacer la guerra sin refuerzos de Corea del Norte”.

“Ahora se está preparando para desplegar un contingente norcoreano adicional en su territorio. También ha recibido de Corea del Norte misiles balísticos adicionales. Todos en el mundo deben comprender lo que esto significa”, señaló.

“Todos en el mundo deben comprender lo que esto significa”

Zelenski aseguró el pasado sábado que “entre 30.000 y 50.000 norcoreanos serán desplazados a territorio ruso”.

Este martes subrayó que los “misiles balísticos y otras armas de Corea del Norte están siendo perfeccionados gracias a su colaboración con Rusia”, lo que no solo supone un peligro para Ucrania, sino también para otros países asiáticos.

Rusia también atacó con misiles Kiev, donde quedó dañado un edificio de un hospital de enfermedades infecciosas y varias empresas, de acuerdo con Zelenski.

El bombardeo se produjo en el territorio de un hospital infantil en el distrito de Shevchenkivskí, según el DSNS.

En el lugar se formaron dos cráteres y resultaron dañados los cristales del edificio y una tubería de gas.

“Afortunadamente, los niños y el personal médico se encontraban en el refugio. No hubo víctimas ni heridos”

“Los trabajadores del servicio de gas lograron controlar la fuga. Afortunadamente, los niños y el personal médico se encontraban en el refugio. No hubo víctimas ni heridos”, señaló anoche el DSNS.

En Jersón y Járkov fueron alcanzadas también durante la noche varias subestaciones eléctricas, provocando cortes de suministro, según Zelenski. También las regiones de Donetsk, Dnipró y Mikoláyiv fueron atacadas.

Además de los misiles, se utilizaron en el bombardeo nocturno más de 120 drones contra Ucrania, la mayoría de ellos Shahed, de acuerdo con el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana.

“Cada paso que da Rusia para aumentar la producción de misiles balísticos, incorporar armamento norcoreano y prepararse para una movilización, demuestra que Moscú se está preparando no para la paz, sino para una escalada”, recalcó este martes Zelenski.

El presidente ucraniano reiteró que el “mundo debe responder ahora, no esperar”.

El Estado Mayor General de Ucrania aseguró este martes que las fuerzas del país alcanzaron la refinería de petróleo Orsknefteorgsintez

En tanto, el Estado Mayor General de Ucrania aseguró este martes que las fuerzas del país alcanzaron la refinería de petróleo Orsknefteorgsintez en la región de Oremburgo, en el sur de Rusia, en otro ataque dirigido a debilitar la maquinaria bélica rusa.

Según esta fuente, Orsknefteorgsintez es una de las mayores refinerías de petróleo de la región y una empresa importante del sector energético y de combustibles de Rusia.

La capacidad de la refinería es de aproximadamente 6 millones de toneladas de petróleo al año, afirmó el Estado Mayor en Telegram.

La planta produce gasolina para automóviles, combustible diésel y de aviación, fuelóleo, betún y otros productos derivados del petróleo.

De acuerdo con el Estado Mayor General, se ha registrado un incendio en la refinería, si bien la magnitud de los daños causados está aún siendo evaluada.

Se ha registrado un incendio en la refinería, si bien la magnitud de los daños causados está aún siendo evaluada

Este martes el gobernador local, Yevgueni Sólntsev, afirmó en MAX, la red de mensajería rusa, que las defensas antiaéreas derribaron al menos ocho drones en Oremburgo.

“A consecuencia de la caída de los restos de un dron se desató un incendio en una empresa industrial”, indicó.

El presidente de Ucrania lanzó el pasado 25 de junio una intensa campaña de ataques contra la retaguardia rusa que debía prolongarse durante 40 días, y que tiene como fin sobre todo refinerías e instalaciones de la industria petroquímica, pero también almacenes del gigante del comercio electrónico ruso Wildberries.

“Se necesita una mayor presión mediante sanciones, específicamente contra las empresas que alimentan la guerra de Rusia, así como más asistencia en materia de defensa antiaérea para Ucrania”, enfatizó.