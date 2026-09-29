Zelenski dice que Corea del Norte prepara el envío de otros 10.000 soldados a Rusia

Een Kiev fue alcanzado un depósito de locomotoras "donde se almacenaban misiles de crucero de emplazamiento terrestre FP-5 Flamingo y sus componentes".

Rusia ataca con misiles y drones ferrocarriles, centros de datos y puertos en Kiev y Odesa

Moscú/ Kiev/El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo en su discurso a la nación de anoche que Corea del Norte prepara el envío de otros 10.000 soldados a Rusia para que se unan a las fuerzas del Kremlin que combaten contra Ucrania.

“Se está preparando el despliegue de otros 10.000 soldados. Están siendo seleccionados para su entrenamiento y posterior despliegue en Rusia”, aseguró Zelenski, que repitió, como ya habían señalado anteriormente fuentes oficiales ucranianas, que unos 8.000 soldados del país comunista asiático están actualmente desplegados en Rusia, sobre todo en la región de Kursk fronteriza con Ucrania, apoyando a las tropas del Kremlin.

El presidente ucraniano dijo en agosto tener información que apuntaba a que Rusia espera la llegada de entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos adicionales para reforzar a sus tropas.

El presidente ucraniano dijo en agosto tener información que apuntaba a que Rusia espera la llegada de entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos adicionales para reforzar a sus tropas

La inteligencia de Corea del Sur estima que la vecina Corea del Norte ha enviado desde octubre de 2024 unos 15.000 soldados de combate y más de 6.000 ingenieros y efectivos de construcción a Rusia.

Zelenski explicó en su discurso de anoche que Moscú recompensa a Pyongyang con su apoyo con transferencia de tecnología. “Se ha establecido en Corea del Norte con apoyo técnico ruso (una línea de) producción de drones de ataque del modelo Shahed (inventado por Irán y perfeccionado por Rusia)”, afirmó.

El presidente ucraniano señaló que los planes rusos de importar nuevos soldados norcoreanos son parte de los esfuerzos del Kremlin por reclutar a más extranjeros para suplir las bajas de sus tropas en Ucrania.

El anuncio de Zelenski sobre los supuestos preparativos para el envío a Rusia de otros 10.000 soldados de Corea del Norte llega en medio de las tensiones con Seúl por haber anunciado el presidente ucraniano ante la Asamblea General de la ONU la transferencia de dos prisioneros de guerra norcoreanos a Corea del Sur.

El Gobierno surcoreano asegura que tenía un acuerdo con Kiev para que, entre otras cosas por la seguridad de las familias de los soldados, que permanecen en Corea del Norte, la entrega de los prisioneros no se hiciera pública.

Este martes, Zelenski confirmó que Rusia ha atacado durante la noche con misiles y drones centros logísticos e informáticos, infraestructura portuaria y de transporte ferroviario, así como buques en alta mar en Kiev y Odesa, como había informado poco antes el Ministerio de Defensa ruso.

"En Kiev, un depósito de la estación de trenes Kiev-Pasazhirski, centros de datos, centros de negocios y edificios residenciales. En la región de Odesa los ataques alcanzaron una institución educativa, una residencia y dos barcos extranjeros", escribió el presidente ucraniano. También dio cuenta de ataques rusos a subestaciones eléctricas y otros objetivos civiles en una decena de regiones de Ucrania.

En un comunicado publicado en Telegram, el Ministerio de Defensa ruso especificó que "las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre y drones contra centros logísticos, infraestructuras portuarias y de transporte, y buques" en ambas regiones.

Según Defensa, en Kiev fue alcanzado un depósito de locomotoras "donde se almacenaban misiles de crucero de emplazamiento terrestre FP-5 Flamingo y sus componentes".

Fue también alcanzado el centro de datos Parkovy, "que gestionaba el procesamiento de datos para servicios gubernamentales, comerciales y militares"

Además fueron alcanzados el centro de procesamiento de datos Bimobile, "uno de los principales proveedores de internet, que garantiza la transmisión estable de información, incluyendo inteligencia, para las Fuerzas Armadas ucranianas", y el centro de datos Parkovy, "que gestionaba el procesamiento de datos para servicios gubernamentales, comerciales y militares".

En la región de Kiev fue atacado un almacén de Belogorodka, donde se fabricaban y almacenaban drones. En la sureña región de Odesa, a orillas del mar Negro, las fuerzas rusas dañaron la subestación eléctrica de Usatove, encargada de abastecer electricidad a la infraestructura portuaria ucraniana, y un taller para la producción de drones en la localidad de Velikodolinske.

En el puerto de Izmail fueron atacadas instalaciones portuarias para la descarga de bienes militares, mientras que en el puerto de Odesa fue dañado un buque de carga seca con equipamiento militar.

Además, las fuerzas rusas atacaron en alta mar un buque de carga seca que transportaba carga militar al puerto de Odesa.

Tras el fin de las elecciones legislativas rusas en las que el partido del Kremlin, Rusia Unida, logró la mayoría parlamentaria entre denuncias de fraude, la parte rusa ha incrementado considerablemente los ataques contra Ucrania y particularmente contra Kiev.