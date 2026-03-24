Zelenski pide garantías de seguridad a EE UU y una reunión con Putin para acercar la paz

Zelenski acusó al Kremlin de alargar la guerra en Oriente Medio ayudando con información de inteligencia a Irán.

Ucrania ha urgido a volver a verse cuanto antes con estadounidenses y rusos, pero sigue sin obtener una fecha para el encuentro

Kiev/El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió este martes en la necesidad de que EE UU ofrezca antes de que se firme cualquier acuerdo de paz garantías de seguridad, tras ser informado por sus negociadores de los resultados de la reunión del fin de semana en Miami con los mediadores de la Casa Blanca.

Zelenski volvió a pedir además una reunión "de líderes" con el presidente ruso, Vladímir Putin, para resolver los principales desencuentros entre las partes que impiden ahora que termine la guerra.

El presidente ucraniano no habló de ninguna fecha concreta para la próxima reunión trilateral entre ucranianos, estadounidenses y rusos.

Esta nueva ronda de contactos debía haberse celebrado a principios de mes pero fue aplazada por el comienzo de la guerra en Oriente Medio. Ucrania ha urgido a volver a reunirse cuanto antes a estadounidenses y rusos, pero sigue sin obtener una fecha para el encuentro.

"El equipo (negociador) informó de lo que se habló en la reunión de Florida: puntos, oportunidades y retos. Lo más importante es desarrollar garantías de seguridad de forma que pueda avanzarse hacia el final de la guerra. La seguridad es la clave de la paz", dijo en sus redes sociales Zelenski.

"Lo más importante es desarrollar garantías de seguridad de forma que pueda avanzarse hacia el final de la guerra. La seguridad es la clave de la paz"

El presidente ucraniano subrayó la urgencia de que EE UU, Europa y otros actores relevantes en la escena internacional aúnen esfuerzos para evitar que las guerras se eternicen, tanto en Ucrania como en lugares como Oriente Medio.

"Son necesarias reuniones de líderes para resolver de verdad estas cuestiones", agregó Zelenski, que lleva meses pidiendo una reunión con Putin en la que puedan estar presentes líderes que han mediado entre Moscú y Kiev como el presidente de EE UU, Donald Trump, o el líder turco, Recep Tayyip Erdogan.

El presidente ucraniano ordenó a sus negociadores que hagan todo lo posible para que los contactos que se están llevando a cabo tengan resultados, y les pidió también que trabajen para que se hagan nuevos intercambios de prisioneros de guerra.

Zelenski y sus negociadores –el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov; su jefe de gabinete, Kirilo Budánov, y el número dos de éste, el diplomático Serguí Kislitsia– hablaron asimismo de la situación creada por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán en Oriente Medio.

"La situación geopolítica se ha complicado por la guerra contra Irán, y esto, por desgracia, da confianza a Rusia", dijo el presidente ucraniano, que acusó al Kremlin de alargar la guerra en Oriente Medio ayudando con información de inteligencia a Irán.