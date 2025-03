Zelenski recibe apoyo y algunas críticas en medio del "pánico" a las represalias de Trump

Washington/Dirigentes del Gobierno, líderes de opinión y activistas de la sociedad civil han salido en defensa del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, después de que su encontronazo con el presidente de EE UU, Donald Trump, y su segundo, JD Vance, llevara a la Casa Blanca a suspender la firma del acuerdo económico que se había cerrado entre Washington y Kiev.

Aunque la mayoría de voces públicas ucranianas han cerrado filas con el presidente, al que aplauden por haberle recordado a Trump que Europa también ha ayudado a Ucrania y que Rusia es responsable de la guerra, su desempeño en el Despacho Oval también le ha valido a Zelenski los reproches de algunas de las principales figuras de la oposición, que consideran que el presidente ucraniano pecó de emotividad y tuvo que haber actuado con más pragmatismo y diplomacia. “Si necesitas tener una discusión, tenla detrás de las cámaras, en la oficina”, ha escrito en sus redes el diputado opositor Oleksí Goncharenko, del partido Solidaridad Europea del ex presidente Petró Poroshenko.

“Esta disputa puede tener consecuencias muy negativas, desde la desactivación de Starlink hasta el bloqueo de toda la información de inteligencia que nos da EE UU”, ha declarado el diputado haciéndose eco de un temor generalizado en Ucrania. "Hay pánico en el país ahora mismo", ha escrito en X la ex portavoz de Zelenski, Yulia Mendel. "Zelenski no ofrece una disculpa a Trump. Hablando de forma realista, Ucrania nunca ha estado tan cerca del colapso total", dijo Mendel en otro mensaje que hacía referencia a la entrevista que dio el presidente ucraniano a la cadena Fox News después de que se cancelara su visita.

Daría Kaleniuk es directora ejecutiva del Centro de Acción contra la Anticorrupción y una de las voces más influyentes de la sociedad civil ucraniana dentro y fuera del país. Kaleniuk ha compartido en su cuenta de X fotos de las atrocidades rusas que Zelenski denunció ante Trump sin que este último recogiera el guante y condenara a Putin por estos hechos. La activista hizo referencia además a la reacción del ex presidente ruso leal a Putin, Dmitri Medvédev, que insultó a Zelenski y celebró la afirmación de Trump de que el presidente ucraniano está “jugando con la III Guerra Mundial”. “Parece que el Kremlin está teniendo hoy un orgasmo. ¡Necesitan darle las gracias por ello al presidente Trump!”, escribió Kaleniuk.

La activista hizo referencia además a la reacción del ex presidente ruso leal a Putin, Dmitri Medvédev, que insultó a Zelenski

En un video de YouTube que en unas horas ha sumado más de 700.000 visualizaciones, el comentarista Vitali Pórtnikov ha afirmado que Trump acusó a Zelenski de oponerse a la paz para esconder el hecho de que no tiene instrumentos a su disposición para forzar a Putin a parar la guerra. “Puede decirse que (Zelenski) podría haber reaccionado a las réplicas de Trump con más profesionalidad y cuidado”, dijo también Pórtnikov, que puso como ejemplo la mano izquierda mostrada por los líderes de Francia y el Reino Unido en sus recientes visitas al Despacho Oval. “Pero lo fundamental”, agregó, es que Trump quiso cargarle a Zelenski la responsabilidad de su fracaso para convencer a Putin de que detenga la agresión militar contra Ucrania.

Una de las tres dirigentes que acompañó a Zelenski en el tenso encuentro con el equipo de Trump, la ministra de Economía Yulia Sviridenko, también insistió, sin hacer ningún reproche a la administración republicana, en otra de las ideas defendidas por el presidente ucraniano con vehemencia en su visita truncada a la Casa Blanca. “Durante 11 años, todos los acuerdos con Rusia se han roto. Todas las promesas se han incumplido. Ucrania no eligió esta guerra; Rusia invadió”, escribió en su cuenta de X Sviridenko, que subrayó que “sólo garantías reales de seguridad pueden parar este ciclo” de acuerdos fallidos con Moscú.

En un tono distinto se han expresado las voces más vehementes de la oposición a Zelenski. El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, escribió tras la debacle en la Casa Blanca: “Hoy no es día para emociones. Por parte de ninguna de las partes. Debemos buscar posiciones comunes”.

Klichkó dio las gracias a EE UU por la ayuda que presta a Ucrania y abogó por “construir” relaciones de “cooperación y confianza” con Washington. “De lo contrario la situación beneficiará al agresor, que sólo busca una excusa”, agregó el alcalde, que pidió a los socios de Ucrania comprensión ante las “condiciones en que vive y lucha” el país después de tres años de guerra y enfatizó la importancia capital de que no cese la ayuda internacional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este viernes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a disculparse por su choque con Trump, y dijo que "quizás no quiere un acuerdo de paz" para su país. "Debería disculparse por hacernos perder el tiempo por una reunión que terminó de la manera que lo hizo", dijo Rubio en una entrevista con CNN, en la que definió el encuentro como un "fiasco" para Zelenski y dijo que el líder ucraniano no tenía "ninguna necesidad de volverse antagónico".

"Debería disculparse por hacernos perder el tiempo por una reunión que terminó de la manera que lo hizo", dijo Rubio

En la entrevista, Rubio también puso en duda que Zelenski quiera alcanzar un acuerdo de paz con Rusia, país con el que lleva más de tres años en guerra. "Empiezas a pensar que quizás Zelenski no quiere un acuerdo de paz. Dice que quiere, pero quizás no quiere", dijo Rubio, que criticó que el líder ucraniano adopte posturas maximalistas en público y "agresivamente", en lugar de abordarlas en una mesa de negociación.

Zelenski ha descartado ya que se vaya a disculpar por el choque de este viernes en el Despacho Oval. "No estoy seguro de que hayamos hecho algo malo", dijo a Fox News, y aseguró que simplemente estaba siendo "honesto" y solo lamentó que la discusión se produjera con los medios de comunicación presentes.

Tras el choque, Zelenski fue informado de que debía abandonar la Casa Blanca, quedando suspendido el almuerzo y la rueda de prensa previstas entre ambos líderes. Rubio estuvo presente durante el enfrentamiento en el Despacho Oval y fue el encargado de informar a Zelenski de que debía abandonar la Casa Blanca.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que tiene "respeto" por el líder estadounidense, aunque evitó disculparse. "Creo que tenemos que ser muy abiertos y muy honestos", dijo.

Preguntado por si sentía que su enfrentamiento con Trump había ayudado o perjudicado al pueblo ucraniano, Zelenski aseguró que "esto no es bueno para ninguna de las dos partes". "Pero, no puedo cambiar nuestra actitud ucraniana hacia Rusia. Y no quiero que nos maten por ello. Es muy, muy claro que los estadounidenses son nuestros mejores amigos, los europeos son nuestros mejores amigos, y Putin y Rusia son nuestros enemigos. Y eso no significa que queramos esto, solo queremos reconocer la situación real", afirmó.

Zelenski lamentó que la discusión, que dijo fue "honesta", con Trump y su vicepresidente, JD Vance, se diera con las cámaras de televisión de testigos."Creo que, quizás, a veces, hay algunas cosas que debemos discutir lejos de los medios, con todo el respeto a la democracia y a una prensa libre", afirmó el mandatario.

Zelenski también aprovechó la entrevista para agradecer al pueblo estadounidense, al Congreso y al Gobierno su apoyo durante los tres años de guerra, después de que Vance y Trump le acusaran en el Despacho Oval de ser "desagradecido". También dijo que no piensa renunciar a su cargo, después de que uno de sus mayores aliados entre los republicanos, el senador Lindsey Graham, pidiera su cabeza para poder reencauzar las relaciones de Estados Unidos con Ucrania.

Zelenski se fue sin firmar un acuerdo sobre minerales raros que Trump había exigido para mantener su apoyo a Kiev. De hecho, según The Washington Post, Trump ya sopesa suspender los envíos de equipamiento militar con radares, vehículos, municiones y misiles a Ucrania tras la desastrosa visita de Zelenski.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha mostrado su "apoyo inquebrantable" al presidente ucraniano

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha mostrado su "apoyo inquebrantable" al presidente ucraniano antes de recibirlo junto a los líderes de otros 13 países europeos, entre ellos España, el domingo en Londres. Starmer habló por teléfono con Zelenski y con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de la tensa conversación entre ambos en la Casa Blanca del viernes, según informó un portavoz de Downing Street.

El británico "mantiene su apoyo inquebrantable a Ucrania y está haciendo todo lo que puede para encontrar una vía hacia una paz duradera basada en la soberanía y la seguridad de Ucrania", señaló el portavoz. Y agregó que Starmer está deseoso de acoger a Zelenski y el resto de líderes europeos, entre ellos el francés Emmanuel Macron o la italiana Giorgia Meloni, el domingo en la cumbre de Londres.

Starmer visitó a Trump en Washington el pasado jueves, dentro de un ambiente muy cordial, sin conseguir sin embargo el compromiso de EE UU a dar garantías de seguridad para un eventual acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.