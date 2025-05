Acusan de contrabando de menores a padres cubanos que entraron a EE UU con sus hijos

La Habana/A madres y padres de al menos siete familias de cubanos que entraron con sus hijos por la frontera sur de Estados Unidos entre 2021 y 2023 les fue negada la residencia al acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) les informó de que cometieron un delito al ingresar de manera ilegal a menores de edad. Ahora enfrentan cargos por “contrabando humano”.

Lo ilógico del caso es que a los hijos de estos cubanos sí les fue aprobada la residencia permanente.

Irianna Gilimas Matos contó a la cadena Univisión que, tras ingresar junto con su esposo e hijo de cinco años al país por la frontera con México, les otorgaron un parole temporal y cumplieron con lo establecido para solicitar la residencia al año y un día. Sin embargo, les fue rechazada. “Nos acusan de hacer tráfico con nuestro hijo”.

La mujer manifestó su preocupación por que a ambos se les ha vencido el permiso de trabajo, incluso, existe el temor a una deportación. “Ahora mismo no tenemos estatus en el país”.

El abogado de inmigración Wilfredo Allen precisó: "El entrar con tu hijo por la frontera no es un delito criminal 'per se', no es un tráfico humano"

El caso de esta pareja se encuentra en una oficina de Uscis, ubicada en Spokane, Washington. En ese mismo lugar está el de Betsy y su esposo, que entraron a EE UU con su hija tras cruzar el río Bravo. “Es una injusticia”, dijo al periodista Javier Díaz. La mujer relató que a ellos les otorgaron un parole de 60 días. “No hemos cometido ningún delito ni en Cuba ni aquí, en Estados Unidos”.

El abogado de inmigración Wilfredo Allen precisó a la cadena televisiva que ninguno de los casos de estas familias es criminal. “El entrar con tu hijo por la frontera no es un delito criminal per se, no es un tráfico humano”.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el contrabando “se focaliza en la transportación mediante la violación deliberada de leyes migratorias”. Se precisa que “delito incluye traer a extranjeros indocumentados al país y el albergue ilícito de extranjeros indocumentados”.

El letrado considera que las autoridades estadounidenses están “usando una parte de la ley para tratar de castigar”. Allen aseguró que estas familias “nunca van a ser deportadas”. Los casos se enviarán a la Corte y ahí se van a resolver, pero “mientras tanto, tienen su vida en un paro”.

La incertidumbre prevalece entre estos cubanos a los que no les fue admitida la apelación pidiendo un perdón. De acuerdo con ICE, “no califican” para este proceso.