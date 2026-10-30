Un albergue en Tabasco ya no puede proteger a 40 ancianos cubanos, varios deportados de EE UU

El refugio Amparito trasladará a los migrantes a la Ciudad de México por falta de recursos

Ciudad de México/El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), encargado en México de coordinar y promover la asistencia social a grupos vulnerables, ha iniciado gestiones para el traslado de Villahermosa, Tabasco, a la Ciudad de México de 40 adultos mayores de origen cubano, la mayoría deportados por EE UU. El coordinador estatal del instituto, Víctor de Dios Gómez, confirma a 14ymedio que “el albergue Amparito ya no puede sostener a estas personas y de inicio se ha estado apoyando con comida”.

El funcionario explica que debido a que “estas personas carecen de documentos oficiales”, se trabaja con la Secretaría de Salud e IMSS Bienestar, para “garantizarles atención médica sin que su situación administrativa represente un impedimento".

El albergue, que está registrado oficialmente como Oasis de Paz del Espíritu Santo, abrió en 2006, en una nave industrial a un costado del hospital regional de alta especialidad Dr. Juan Graham Casasús. Habilitada en un principio para brindar asistencia a familiares y pacientes de ese centro, el flujo migratorio llevó a abrir las puertas a personas en su travesía hacia EE UU.

Desde el año pasado ha asistido a alrededor de 200 cubanos, varios de ellos, deportados por el Gobierno de Donald Trump. Al ser una institución sin fines de lucro, solo se sostiene de donativos y los gastos han superado las demandas de asistencia, por lo que la administración del albergue determinó que a partir del 1 de enero de enero de 2027 ya no dará asistencia a migrantes.

Desde el año pasado ha asistido a alrededor de 200 cubanos, varios de ellos, deportados por el Gobierno de Donald Trump

“Es momento de reflexionar sobre la importancia de estos espacios y de exigir respuestas a las instituciones correspondientes ante una crisis humanitaria que lleva años presente”, advierte el subcoordinador del refugio Josué Martínez Leal.

El encargado subraya que se trata de “personas ya no en edades laborales, sin redes de apoyo y pues con enfermedades crónico degenerativas. El albergue como tal pues ya no cuenta con un área médica especializada, ni de enfermería, ni de trabajo social”.

Martínez dice que desde mayo pasado se informó al DIF y a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), el Instituto Nacional de Migración.

El abogado José Luis Jiménez asegura a este diario que tanto a México como a EE UU “no les importan los migrantes”. El Gobierno “se ha dedicado a contener en Tapachula y Villahermosa a miles de ancianos, mujeres, hombres, menores”.

El letrado dice que “muchos de los deportados sobreviven en el país por la caridad. Los que logran comunicarse con familiares reciben algunos envíos. Urge atender el problema con programas de asistencia”.