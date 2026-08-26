Asesinado un hondureño que iba en la caravana con cubanos procedente de Tapachula

Un testigo originario de La Habana atribuye la riña a deportados por EE UU, “algunos con antecedentes criminales

Ciudad de México/El hondureño Reinery Armando Hernández León “murió apuñalado este martes tras una riña” con sus compatriotas, aseguró a 14ymedio el cubano José Luis González, que es parte de la Caravana Sueño Sin Fronteras que salió la semana pasada de Tapachula con destino a la Ciudad de México. “La Policía llegó y cogió presos a siete”, agregó el habanero.

González contó que “el titingó se dio por reclamos de dinero”. De acuerdo con el migrante, “una parte del grupo estaba descansando en la Unidad Deportiva en Escuintla cuando vino la bronca”.

Un video compartido en redes sociales muestra a Hernández León pidiendo ayuda a los uniformados, pero “la ambulancia tardó en llegar”. Según el reporte, el hondureño presentaba varias lesiones y debido a su gravedad falleció.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, abrió una investigación, pero ninguno de los detenidos ha sido señalado como presunto culpable.

El cubano José Luis González atribuye el problema a que en la caravana viajan muchos deportados por EE UU, “algunos con antecedentes criminales que andan de guapos”. Este es el caso de Eduardo T. que llevaba tiempo en la plaza Hidalgo de Tapachula.

Imagen del hondureño Reinery Armando Hernández León. / Captura de video

“Al tipo lo echó EE UU y es un muelero”, afirma. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida lo tiene en su base de datos como un delincuente sexual.

González planea unirse al grupo que se encuentra en Mapastepec, un municipio ubicado a unos 100 kilómetros de Tapachula. “Lo que quieren muchos es salir de Chiapas e irse a Monterrey”.

Osmel García Pérez, otro de los migrantes de la Isla deportados por EE UU, reconoce que la caravana está dividida y “hay muchas mujeres y menores cansados, pero lo mejor es no coger lucha (desanimarse)”.

García Pérez dice que a Tapachula no regresa porque “es una cárcel” para los deportados. “No te dan papeles, el trabajo es para unos cuantos y en las fincas la pincha no da”.

Al menos 350 personas se encontraban en Escuintla, mientras que unas 100 más se adelantaron a Mapastepec.

De acuerdo con García Pérez, “los ancianos y las mujeres han solicitado a las autoridades que les entreguen papeles para transitar por el país”. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración no se ha pronunciado hasta ahora sobre la posibilidad de conceder dichos permisos.