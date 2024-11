Centenares de cubanos abarrotan Tapachula por la CBP One, quieren llegar a EE UU antes que Trump asuma

Ciudad de México/El cubano Yunier Pérez Valdés confía en estar en Estados Unidos antes de que Donald Trump asuma el poder el próximo 20 de enero y, como amenazó, inicie deportaciones masivas. "Estoy contra reloj", dice a 14ymedio. Su hermana María Elena y su cuñado llegaron a Tijuana, frontera con EE UU, y tras cruzar por la garita de San Ysidro se entregaron el viernes pasado. Pero él se confiesa angustiado: "No sé que voy a hacer si me quedo en México”.

En su primer período en la Casa Blanca (2017-2021), Trump implementó medidas restrictivas como el programa “Quédate en México”, que obligó a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se resolvían sus casos. “Si no se busca una manera antes de Trump, todo se va a desbordar en la frontera”, estima Pérez, quien se encuentra en Tapachula, en el estado de Chiapas. “Nuevamente todos los cubanos, venezolanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses van a buscar la manera de ingresar al país ilegalmente”.

El joven, de 23 años y originario de Matanzas, tuvo que vender todo lo que tenía para poder realizar la travesía. “No tengo dinero, no tengo casa, no tengo familia. Le digo a los agentes que en Cuba nos estamos muriendo de hambre y se ríen”.

Una mujer policía en Tapachula le preguntó si era perseguido político. “No entienden que los cubanos abandonamos nuestro pueblo porque no hay mejoras. Son meses de apagones, sin medicamentos, sin trabajo. ¿Dónde está la ayuda humanitaria que mandan por los desastres naturales? Si protestas ya eres enemigo y te reprimen a palos”, lamenta.

Varios migrantes pernoctan en la plaza de Tapachula a la espera de trámites de Migración. / EFE

Este lunes, a las oficinas de Migración en esa misma ciudad fronteriza, comenta Pérez, llegaron unos 3.000 migrantes, unos 100 cubanos entre ellos, pero “la regla”, refiere, es atender 1.000, de esos 700 son para el CBP One: “El resto tramita documentos para su regulación. Se hacen dos colas, aunque hubo problemas porque algunos haitianos y colombianos querían sus papeles pronto”.

El migrante cubano pernocta en el Parque Bicentenario. Ahí conoció al venezolano José de Casa, que en octubre pasado se registró por la aplicación al CBP One, pero la respuesta no le ha llegado. “Los agentes me piden no desesperarme, pero no es sencillo, estoy acá sin plata. Lo poco que traía se acabó en días y no puedo salir de acá (Tapachula)”, dice el venezolano.

Cuentan que trataron de limpiar parabrisas en las calles, como lo han hecho otros migrantes, pero “hay una mafia que los controla”, denuncia el venezolano. “De lo que ganes debes repartir la plata. ‘Hay que pagar piso’, nos dicen”.

En ese mismo sitio Pérez Valdés ha conocido a decenas de cubanos. “Muchos se fueron con la caravana con 1.500 personas que salió el miércoles pasado. “Lo hacen para evitar las extorsiones y los secuestros de coyotes”, asegura.

Según datos oficiales de las autoridades de Estados Unidos, los arrestos por cruzar ilegalmente la frontera desde México se ubicaron en septiembre en su punto más bajo de los últimos cuatro años.

A pesar de una caída del 76% en la detención diaria de migrantes en la frontera de EE UU desde diciembre, según el Gobierno mexicano, la migración irregular a través de este país subió un 193% interanual hasta un récord de más de 172.000 personas, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria.