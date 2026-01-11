Un cubano con antecedentes criminales muere bajo custodia del ICE

Geraldo Lunas Campos tenía una orden de deportación desde 2005 y fue detenido el año pasado después de cometer varios delitos

La Habana/El cubano Geraldo Lunas Campos murió tras “sufrir problemas médicos”. Seis días después, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sigue sin ofrecer un reporte oficial sobre las causas del fallecimiento del hombre de 55 años que estaba bajo su custodia en el Campamento East Montana.

Según el informe oficial, el migrante con historial criminal “se comportó de forma disruptiva mientras esperaba en la fila para recibir sus medicamentos, sin precisar cuáles eran los fármacos, y se negó a regresar a su dormitorio asignado”. Lunas Campos fue puesto en aislamiento donde presentó un “estado de angustia”.

En el comunicado se asegura que se le brindó asistencia médica y se solicitaron servicios de emergencia, sin embargo, fue declarado muerto a las 10:16 p.m. del pasado 3 de enero.

Las autoridades precisaron que el detenido tenía antecedentes criminales, entre los que se mencionan: contacto sexual a un niño (2003), posesión de arma (1998 y 2002), hurto menor (1999, 2005 y 2006), conducir de forma imprudente (2006) y venta de drogas (2009).

Lunas Campos tenía una orden de deportación desde el año 2005 y fue detenido el pasado 14 de julio durante un operativo policial en Rochester, Nueva York. “Durante casi 20 años, este individuo tuvo vía libre para cometer presuntos delitos en todo el país, en Nueva York, Nueva Jersey y California, incluyendo al menos un delito relacionado con el abuso sexual de un menor. Con este arresto, su suerte finalmente se acabó”, declaró Erin Keegan, agente especial a cargo de HSI Buffalo.

Este deceso se suma a las 32 personas fallecidas bajo custodia del ICE, que reveló en un reportaje el diario 'The Guardian'

Este deceso se suma a las 32 personas fallecidas bajo custodia del ICE, que reveló en un reportaje el diario The Guardian. El año más mortífero para la agencia en más de dos décadas, precisó. “Algunos de los que murieron detenidos habían llegado a Estados Unidos recientemente en busca de asilo”, señaló el medio. Perecieron por “convulsiones e insuficiencia cardíaca, derrame cerebral, insuficiencia respiratoria, tuberculosis o suicidio”, agregó.

Según la publicación, familiares y abogados de los detenidos denunciaron que “murieron por negligencia, tras intentar repetidamente, sin éxito, obtener atención médica”. Las muertes, afirmó la directora de defensa de la ONG Detention Watch Network, Setareh Ghandehari, son “resultado del deterioro de las condiciones dentro de los centros de detención de ICE”.

Ante este contexto, en el caso de Geraldo Lunas Campos, aseguró el ICE, se actuó en apego a los requisitos del Congreso de EE UU descritos en la Ley de Asignaciones del Departamento de Seguridad Nacional de 2018, que exigen la publicación de todos los informes sobre muertes de personas bajo custodia en un plazo de 90 días.

En el mismo documento, el ICE asegura que “proporciona atención médica integral desde el momento de la llegada y durante toda su estancia” e insiste en que los detenidos tienen acceso a “evaluaciones médicas, dentales y de salud mental dentro de las 12 horas posteriores a su llegada a cada centro de detención”.