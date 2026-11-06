Un cubano es detenido en Guyana por trata de personas tras el rescate de 14 mujeres de la Isla

El año pasado las autoridades de Guyana iniciaron 16 investigaciones sobre el delito de trata.

El hombre, del que no se reveló su identidad, podría enfrentar una pena de entre cinco años de prisión y cadena perpetua

La Habana/La policía del municipio de Bartica, en la Región Siete (Cuyuni-Mazaruni) de Guyana, detuvo a un cubano de 33 años por el delito de trata de personas y rescató a 14 mujeres de la Isla. De ser encontrado culpable, el hombre enfrentaría penas desde los cinco años en prisión hasta cadena perpetua, informó el diario digital Demerara Waves.

Las autoridades recibieron información sobre una mujer que supuestamente estaba retenida contra su voluntad. Al llegar al lugar encontraron al grupo de mujeres. Las migrantes fueron trasladadas a Georgetown, donde reciben apoyo psicológico y están siendo entrevistadas por parte de agentes de la Unidad contra la Trata de Personas, con la asistencia de representantes del Ministerio de Servicios Humanos y del Ministerio del Interior.

El sospechoso permanece bajo custodia en la División 4A de la Policía Regional mientras continúan las investigaciones.

En su Informe sobre la Trata de Personas de 2025, el Departamento de Estado de EE UU denunció que el Gobierno de Guyana carecía de un mecanismo formal para supervisar la contratación y detectar indicadores de trata de personas.

El sospechoso permanece bajo custodia en la División 4A de la Policía Regional mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con datos del diario Kaieteur News, el año pasado las autoridades iniciaron 16 investigaciones sobre el delito de trata. De 390 víctimas de trata, 304 eran mujeres explotadas sexualmente, 85 hombres adultos explotados en trabajos forzados y un niño.

“Entre las víctimas se encontraban 15 ciudadanos guyaneses y 375 extranjeros procedentes de Cuba, Venezuela, Brasil, República Dominicana, India y Colombia. Sin embargo, el informe señala que solo 25 víctimas recibieron atención durante ese año”, subrayó el mismo medio.

Guyana proporcionó alojamiento, atención médica, asesoramiento psicológico, servicios legales y asistencia para la repatriación, tanto directamente como a través de organizaciones de la sociedad civil.

El país, precisó EE UU en su informe, “es incapaz de regular adecuadamente a las agencias de contratación laboral… Se necesita de una supervisión más eficaz de los acuerdos con trabajadores extranjeros, especialmente en las grandes operaciones de construcción y minería”.

La fiebre del petróleo en Guyana atrajó en 2025 a 135.000 cubanos. Las empresas constructoras guyanesas están recurriendo cada vez más a los cubanos como fuerza de trabajo. El país sudamericano es un punto de paso para los migrantes de la Isla que optan por la "ruta del sur", que conduce a destinos como Brasil, Uruguay o Chile, aunque muchos cubanos también eligen establecerse en Guyana.

En febrero pasado Bloomberg advirtió que la afluencia de cubanos puede aumentar con el actual empeoramiento de las condiciones de la Isla.