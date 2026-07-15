Un cubano enfrenta dos cadenas perpetuas en Guyana por dos feminicidios

La Habana/Casi seis años después de asesinar en Guyana a su esposa, Tara Krishnaran, y a su hija, Larissa Singh, el cubano Yoel Rodríguez Barrientos se declaró culpable de ambos feminicidios y fue sentenciado este jueves a dos cadenas perpetuas.

Rodríguez compareció ante la jueza Nicola Pierre, del Tribunal Superior de Demerara, donde confesó que el 25 de diciembre de 2020 sostuvo una discusión con Krishnaran mientras ambos se encontraban en su domicilio, ubicado en Princess Street, Lodge.

Pierre indicó que, pese a la aceptación de culpabilidad, el acusado "podrá solicitar la libertad condicional tras cumplir 35 años por el asesinato de Krishnaran y 40 años por el asesinato de Singh". Además, el tiempo que ha permanecido en prisión será descontado de las condenas y, durante su reclusión, deberá participar en programas de manejo y control de la ira.

El medio local Sheriff News Network, que tuvo acceso a la audiencia, informó que "durante el enfrentamiento, Rodríguez golpeó repetidamente a Krishnaran en la cabeza con un martillo, dejándola con heridas catastróficas".

Según la confesión del acusado, cuando Larissa Singh entró en la habitación y presenció la agresión contra su madre, el hombre la atacó con un cuchillo, le cortó la garganta y posteriormente también la golpeó con un martillo.

"La autopsia estableció que las dos víctimas sufrieron traumatismos contundentes en la cabeza", indicó el medio Alas Tensas

Tras el doble feminicidio, Rodríguez Barrientos huyó del lugar. Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizarlo en Amelia's Ward, en Linden, Región 10, donde finalmente fue detenido.

"La autopsia estableció que las dos víctimas sufrieron traumatismos contundentes en la cabeza", indicó el medio Alas Tensas.

Asimismo, la publicación precisó que "Tara Krishnaran y Larissa Singh eran ciudadanas guyanesas, por lo que este caso no forma parte del registro de feminicidios de mujeres cubanas fuera del país".

El Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat) y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba documentaron 40 feminicidios de mujeres cubanas fuera de Cuba entre 2023 y 2025: 10 casos en 2023, 18 en 2024 y 12 en 2025.

El Ogat recordó que entre los casos registrados en 2025 se encuentra el de Dabely Morales, ocurrido el 23 de mayo en Georgetown, Guyana. De acuerdo con el informe de ambos observatorios, la mujer cubana fue asesinada presuntamente por su padrastro dentro de su vivienda, mientras que su madre sufrió heridas de gravedad.